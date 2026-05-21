日本沖繩宮古島12大景點　近距離觀賞熱帶魚　打卡東洋第一美海灘

宮古島位於日本沖繩縣西南方，是宮古群島之中最大的島嶼，周邊海域擁有碧藍清澈的海水，被譽為宮古藍，海面能見度極高，潛到水中就可以見到大面積的繽紛珊瑚礁群，而宮古島也是著名的觀星勝地，每年六月到八月可以欣賞璀璨的銀河，相當浪漫。



正值盛夏，趕快計畫一場慵懶愜意的海島之旅，現在盤點12個宮古島必訪景點，以及怎麼去宮古島與島上的交通方式，一次全部告訴你，快把宮古島必訪景點收藏起來。

宮古島交通

在宮古島觀光的交通工具，第一個推薦租車自駕，不但可以自由調整行程，還可以前往一般大眾運輸無法抵達的景點，或是可以選擇搭乘觀光計程車。

租車自駕

汽車部分選擇較多，可以選擇ORIX、Nippon Rent-A-Car、OTS Rent-A-Car 等租車公司租車，也可以到Tabirai租車網，能夠同時比較多家租車公司車型及價格，這樣就無需擔心交通問題。

巴士

宮古島共有四間巴士公司，分別為宮古協榮巴士、共和巴士、八千代巴士、中央交通，除了提供本島的交通，也有來往池間島、來間島、伊良部島的路線班次，但要注意部分路線的班次較少，在安排行程時，要將巴士的班次時間記下來，免得錯過巴士。

觀光計程車

如果想要輕鬆逛宮古島，推薦可以搭乘當地的計程車或是觀光計程車，雖然會多花一點費用，但是對於沒駕照和想省時間的遊客來說相當省事便利。

沖繩宮古島景點推薦

1. 宮古島海中公園

宮古島海中公園位於宮古島北側，是結合自然生態與觀光的知名景點，設有能夠欣賞宮古島海域魚類的觀察設施，共有24扇觀察窗，無論晴天或是雨天都能讓遊客近距離觀賞繽紛的熱帶魚、章魚以及海龜在海中自在悠游，讓人有彷彿置身海底世界的錯覺。

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園區裡還設有海洋展示館、咖啡廳，可以在欣賞完可愛的海洋生物後，到餐廳品嚐美味的餐點，喝杯咖啡休憩一下。

2. 伊良部大橋

伊良部大橋連接宮古本島與伊良部島，在2015年開通，全長約3540公尺是日本最長的免過路費橋樑。

大橋兩側有步道，在橋上可以將湛藍的宮古島海域美景盡收眼底，橋樑一旁有宮古島守護君（宮古島まもる君）守護來往的行人與車輛，也可以到宮古島最高的牧山展望台俯瞰整座伊良部大橋。

3. 與那霸前濱海灘

位於宮古島西南端的與那霸前濱海灘（与那覇前浜），擁有綿延七公里的純白沙灘，被譽為「東洋第一美海灘」，是宮古島必訪景點。

每年四月到十月是最佳的海上活動季節，無論是潛入湛藍大海中探索海洋、戴上游泳圈自在漂浮，或是體驗香蕉船、水上摩托車等刺激的水上活動，也可以來與那霸前濱海灘欣賞日出或夕陽，金黃色的陽光與蔚藍大海交織出夢幻的光影景致，為美麗的海灘增添浪漫氛圍。

與那霸前濱海灘

Google 評分：4.6

聯絡電話：0980-76-2177

店家地址：Yonaha Beach, Yonaha-1199番 Shimoji, Miyakojima, Okinawa 906-0000日本



4. 上野德國文化村

上野德國文化村（うえのドイツ文化村）以德國文化為主題的樂園，1873年有一位德國船員遇到船難，當時漂流到宮古島被宮古島居民救起，因此建立這座文化村，以德國馬克思城堡（Marksburg）為原型打造園區裡的博愛紀念館。

內部設有住宿空間、遊樂設施、餐廳等，還展示大量的歷史資料與照片，讓遊客來到宮古島也可以體驗德國文化。

5. 南長間海灘 Pai Nagama

深受宮古島居民喜愛的南長間海灘（Pai Nagama Beach／パイナガマビーチ），距離市中心只需5分鐘就可以到達，PAI在宮古島方言中意指南方，而NAGAMA則代表長灘，因此被稱Pai Nagama。

這裡擁有潔白沙灘與清澈海水，非常適合游泳、浮潛，或是坐著看海放空都很棒，南長間海灘周邊設有淋浴設施與停車場，非常方便。

6. 宮古神社

宮古神社為日本最南端的神社，設立於西元1590年，至今已有400年的歷史，公股神社祭祀「熊野三神」與「豐見親三神」。

當地人會來祈求健康、事業順利、海上安全以及交通安全，宮古神社每年都會舉辦各式祭典，最具代表性的是10月26日的宮古神社例祭與7月的宮古島夏季豐年祈願祭，來到宮古島旅遊不妨前來充滿琉球風情的宮古神社參拜。

7. 砂山海灘

砂山海灘」（砂山ビーチ）距離宮古島市區大約10分鐘車程，是當地人與遊客都喜愛的必訪景點。

走過沙丘小徑就可以抵達，除了湛藍的海水與純白沙灘之外，還有被海浪長年侵蝕而成的天然岩石拱門，被譽為沖繩定番美景，也是熱門的拍照景點，到了黃昏時分，橘紅色的陽光透過岩石拱門灑落在海面與天空形成絕美景緻相當浪漫。

Sunayama beach

Google 評分：4.3

店家地址：日本〒906-0000 冲绳县宫古岛市 Hirara, Nikadori, 砂山海灘

營業時間：24小時營業



8. 池間大橋

池間大橋（いけまおおはし）位於宮古島西北部，是宮古島三座跨海大橋之中最早開通的大橋，連結宮古島與池間島，從橋上可以欣賞宮古島夢幻的遼闊海景。

下橋之後，可以到小吃店，品嚐沖繩在地美食，像是沖繩麵、宮古麵以及芒果冰，還能邊吃美食邊看蔚藍大海，絕對是視覺與味覺的一大享受。

9. 東平安名崎

東平安名崎位於宮古島東南端，為長約兩公里的狹長海岬，被列為日本都市公園百選之一。步道兩旁是一望無際的蔚藍大海，彷彿行走在海面之上。

步道盡頭矗立著一座燈塔，登上瞭望台可以將壯闊的海景360度盡收眼底，每到黃昏，夕陽映照在海面上，景色瑰麗動人，吸引無數遊客前來欣賞。

10. 龍宮城觀景台

龍宮城觀景台位於宮古群島來間島，外觀以日本童話的龍宮城為靈感設計，走上觀景台便能俯瞰與那霸前濱海灘。

這裡也是拍攝來間大橋的絕佳位置，日落時分，金黃色的海面，美麗得令人屏息，龍宮城觀景台設有停車場，非常適合租車自駕前來。

11. 通池

國家指定天然紀念物「通池」位於宮古群島的下地島。

由兩個海蝕洞相連而成的藍池，並與外海相通，並隨著潮汐變化呈現不同色調的藍，擁有特殊的海底地形與清澈海水的通池，成為潛水愛好者的潛水勝地，而一般遊客也可以從上方的觀景台一探神秘又美麗的通池。

12. 17END

鄰近下地島機場的17END，為下地島最北端的海岸，因為下地島機場的機師訓練用起降跑道與北方呈170度方向，跑道識別號碼為17，因此取名為17END， 而17END在退潮時才會顯露的白色沙灘，也被稱為被稱為「夢幻海灘」（幻のビーチ）。

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來到17END除了欣賞美麗的大海之外，也可以看見飛機的起降，要注意的是前往17END的道路較狹小，所以嚴禁汽車，如果開車前往的話，可以先停在附近的停車場，在步行到17END。

常見問題 Q&A

宮古島有哪些交通方式？ 在宮古島可以選擇租車自駕、搭乘巴士或觀光計程車。租車自駕是最方便的方式，巴士則有多家公司提供服務，但班次較少，計程車則適合不想開車的遊客。 宮古島有哪些必訪景點？ 宮古島的必訪景點包括宮古島海中公園、伊良部大橋、與那霸前濱海灘、上野德國文化村、砂山海灘、池間大橋、東平安名崎、龍宮城觀景台、通池和17END等。 宮古島的最佳旅遊季節是什麼時候？ 宮古島的最佳旅遊季節是每年四月到十月，這段時間適合進行各種海上活動，如潛水、浮潛和水上摩托車等。 宮古島有什麼特別的文化景點？ 上野德國文化村是宮古島的特別文化景點，這裡以德國文化為主題，展示歷史資料和照片，讓遊客體驗德國文化。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】