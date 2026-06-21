日本「馬爾代夫」石垣島　川平灣玻璃船觀海底　浮潛愛好者天堂

被譽為日本馬爾地夫（馬爾代夫，下同）的石垣島（いしがきじま）以湛藍大海和豐富的自然生態聞名，是日本夏季最受歡迎的旅行目的地之一，無論是浮潛、潛水、立槳（SUP）還是搭乘玻璃底船欣賞珊瑚礁，讓大家都能盡情親近大海。



現在就把石垣島怎麼去、石垣島的交通方式、石垣島必訪景點以及石垣島的特色活動一次告訴你，今年夏天快安排一趟石垣島之旅，擁抱陽光與大海。

石垣島怎麼去

石垣島的對外交通管道，主要為新石垣機場與石垣港，2013年啟用的新石垣機場，又被稱為「南方之島石垣機場」（南ぬ島石垣空港），機場的國內線與國際線正門都使用八重山語「南ぬ」（Pai Nu）來標示。

石垣島交通

在石垣島旅遊有各種交通方式，最省時方便的就是租車自駕。

石垣島（Vladimir Haltakov@unsplash）

如果沒有駕照也不用煩惱，島上也有巴士、觀光巴士、觀光計程車以及GO SHARE可以租借，相當方便。

租車自駕

汽車部分選擇較多，有TRC、Orix、Times、Nippon等石垣島租車公司，不想一一比價的話，可以使用Tabirai租車網，能夠同時比較多家租車公司車型及價格，需要注意的是，基本上租車公司都有提供機場接送，但如果是搭郵輪往返的話，要記得將租還地選為「石垣港」。

GOSHARE

Gogoro在2018年登陸石垣島，提供石垣機場租車，可以在石垣島騎著機車（電單車，下同）馳騁，但目前石垣島上有多座充電站無法使用，所以只能在市區騎乘GOSHARE，可以在出發前在GOSHARE日本官網查詢充電站的營運狀況公告。

GOSHARE日本官網：https://www.ridegoshare.jp/



巴士、Karry Kanko觀光巴士

石垣島有東運輸公司的巴士與Karry Kanko（カリー観光）觀光巴士，行駛於機場、港口、市區以及各大景點之間，但要注意部分路線的班次較少，所以在安排行程時，記得要將巴士的班次時間記下來，免得錯過巴士，此外，可以到新石垣機場的官網查詢公車時刻表。

新石垣機場中文官方網站：https://www.ishigaki-airport.co.jp/tcn/access/bus-taxi/index.html



觀光計程車

如果沒有駕照又不想花時間等巴士的話，還有一個輕鬆逛石垣島的方式，就是搭乘當地的計程車或是觀光計程車，雖然會多花一點費用，但是對於沒駕照和想省時間的遊客來說相當省事便利。

石垣島必訪景點

1. 川平灣

位於沖繩石垣島的川平灣（川平灣／Kabira Bay），以潔白細緻的沙灘與湛藍澄澈的海水聞名，是石垣島必訪景點，川平灣不僅是西表石垣國立公園的一部分，更被選為日本百景之一，並在《米芝蓮綠色指南》獲得三星認證，吸引了來自世界各地的遊客慕名前來，親眼見證這片絕美的自然景觀。

由於川平灣的海潮流速較快，為了安全考量，這裏禁止游泳活動，不過，遊客依然能透過各種方式親近這片海域，例如體驗SUP立式槳板，或搭乘觀光玻璃船，近距離欣賞海中壯麗的珊瑚礁與色彩繽紛的熱帶魚群，感受川平灣的海洋魅力。

2. 玉取崎展望台

坐落於石垣島東北部的玉取崎展望台，距離市區車程約30分鐘。登上展望台，可將伊原間灣湛藍海景盡收眼底，並遠眺平久保半島，通往展望台的步道平整好走，沿途兩旁綻放著充滿熱帶南島風情的扶桑花與朱槿花。

白天時，這裏是欣賞石垣島自然景觀的絕佳地點；到了傍晚，更可在此觀賞夕陽緩緩沉入海平線的絕美景緻，由於玉取崎展望台位於離市區較遠的位置，夜晚光害極少，因此也是觀星愛好者心中的熱門景點，能在無垠夜空盡情仰望滿天繁星。

玉取崎展望台

Google 評分：4.4

聯絡電話：0980-83-8439

店家地址：Ibaruma, Ishigaki, Okinawa 907-0332日本

營業時間：24小時營業



3. 石垣島鐘乳石洞

日本最南端的鐘乳石洞，原本是海底的珊瑚礁，經歷地殼變動與隆起後，才逐漸顯露於地表，由於石垣島的地理與氣候條件，使得洞內的鐘乳石成長速度相當快，整座鐘乳石洞全長約3.2公里，目前開放給遊客參觀的部分長達660公尺，洞內全年保持恆温約22度，氣候舒適宜人，讓人即使在夏季造訪也能感受到清涼愜意。

走進洞穴之中，彷彿進入另一個世界，不僅能欣賞形狀獨特的鐘乳石，還能發現保留良好的珊瑚和硨磲貝等古老海洋生物化石，其中，仙境廣場展示夢幻的燈光秀，彩色燈光映照在鐘乳石營造出奇幻氛圍，讓人讚歎大自然的鬼斧神工，參觀結束後，不妨前往鐘乳石洞旁的石垣島食堂，品嚐在地特色料理，或到石垣物產館選購特色手信。

石垣島鐘乳洞

Google 評分：3.9

聯絡電話：0980-83-1550

店家地址：1666番地 Ishigaki, Okinawa 907-0023日本

營業時間：09:00-18:00



4. 米原海灘

米原海灘位於西表石垣國家公園內，鄰近知名浮潛景點青之洞窟，是石垣島上最受歡迎的海灘，為一座綿延約1公里的白沙海灘。

米原海灘是石垣島上最受歡迎的海灘，為一座綿延約1公里的白沙海灘。（National Parks of Japan）

來到米原海灘除了海邊戲水，還能浮潛近距離欣賞瑰麗的珊瑚礁和穿梭在礁石間的繽紛魚群，位在海灘入口的商店有提供器具租借，但是要注意，由於海流速度較快，在退潮時會出現離岸流，因此在游泳戲水一定要特別留意。

5. 青之洞窟

在日本從北海道、那國島、宮古島到石垣島都有青之洞窟，鄰近米原海灘的石垣島青之洞窟宛如夢幻秘境，洞窟內的海水因陽光折射呈現有如藍寶石般的藍色光芒。

這裏也是浮潛愛好者的天堂，無論是初學者或是老手都能在專業導遊的帶領下，輕鬆探索繽紛的珊瑚礁與熱帶魚群，如果你是浮潛愛好者石垣島的青之洞窟絕對是不可錯過的夢幻景地。

石垣島 青之洞窟

Google 評分：4

店家地址：527 Fukai, Ishigaki, Okinawa 907-0451日本

營業時間：10:00-22:00



6. 御神崎

位於石垣島西側的御神崎相傳是神靈降臨的聖地，從古至今深受島民敬崇，現在則是石垣島的知名景點，山丘上有一座白色燈塔，從40公尺高台可以將壯闊海景盡收眼底，每年的四月到五月是麝香百合盛開的季節，一望無際的花朵綻放甚是壯觀。

此外，由於位在石垣島最西端，也是島上觀賞夕陽的最佳景點，每到傍晚時分，便有許多民眾前來一探日落美景。

7. 平久保崎燈塔

位於石垣島最北端的平久保崎燈塔，擁有絕佳的海天一線美景，可以是欣賞太平洋與東海交會的壯闊景緻。

在2016年被日本浪漫主義協會選定為戀愛燈塔（戀する燈台），成為許多日本情侶來到石垣島必訪的景點，不少人選擇在此求婚或留下難忘的合影，如果計劃前往沖繩群島旅行，千萬別錯過這座浪漫的燈塔。

平久保崎燈塔

Google 評分：4.5

店家地址：234-50 Hirakubo, Ishigaki, Okinawa 907-0331日本

營業時間：24小時營業



8. 石垣八重山民俗村

坐落在石垣島西海岸的山丘的石垣八重山民俗村，是一座民俗文化主題公園，重現了八重山傳統古民家的赤瓦建築，村裏有水牛池、大冠鷲保護籠以及松鼠猴園，可以近距離餵食松鼠猴。

此外，還可以在民俗欣賞沖繩傳統樂器三線的演奏，或是風獅爺彩繪DIY，逛完了民俗村，還可以到園區裏的網張食堂品嚐八重山面、石垣牛丼飯，最後在離開之前在到特產商店買手信回家與家人分享。

9. 白保日曜市

如果想要了解一個地方的人文風俗與生活方式，最快的方式就是去探訪當地的市場，來到石垣島旅遊，不妨在周日上午撥空前往假日市集「白保日曜市」。

每周日上午十點到下午一點舉行的白保日曜市，聚集當地居民們來到這裏擺攤販賣當地的特色美食、土產以及民俗工藝品，在這裏必吃的美食有飯糰（カナっぱおにぎり）、花生豆腐（ジーマミー豆腐）、扶桑花花蜜（ハイビスカスハナミツ）等當地美食，下次來石垣島如果有遇到周日，一定要來造訪這個隱藏版的景點。

10. 川平灣玻璃船

川平灣玻璃船是石垣島的觀光活動之一，川平灣以清澈海水與珊瑚礁聞名，被列為日本百景之一。

搭乘玻璃底船無需潛水也能輕鬆欣賞繽紛的海底生態，像是絢麗的珊瑚礁、繽紛的熱帶魚群，幸運的話，還可以看到海龜悠遊，整個航程約30分鐘，適合全家大小一同體驗。

11. 幻之島浮潛

位於石垣島西側海面的濱島，因為會依潮汐改變形狀所以被稱為「幻之島」。

來到幻之島浮潛可以看到悠遊在海里的魚群與美麗的珊瑚礁，有時還能看到海龜自在的徜徉在海中，擁有純白沙灘與湛藍海水的幻之島也是熱門拍照景點。

12. 夜間觀星

石垣島除了擁有讓人著迷的壯闊的海景之外，入夜之後的星空更是璀璨耀眼，在2018年被國際暗空協會（International Dark-Sky Association，IDA）列為星空保護區。

每年的七月到八月是石垣島觀星的最佳季節，而最佳的觀星地點有石垣島星空農場、御神崎、平久保崎、玉取崎展望台等地，如果是夏季前來石垣島旅遊，一定要好好欣賞一下絕美的星空。

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常見問題 Q&A

如何前往石垣島？ 可以搭乘中華航空的直飛航班，從台灣到石垣島只需55分鐘。此外，也可以從基隆搭乘郵輪前往石垣島。 石垣島有哪些交通方式？ 在石垣島可以選擇租車自駕、使用GOSHARE機車、搭乘巴士或觀光計程車等方式進行交通。 石垣島有哪些必訪景點？ 必訪景點包括川平灣、玉取崎展望台、石垣島鐘乳石洞、米原海灘、青之洞窟、御神崎、平久保崎燈塔等。 石垣島有哪些特色活動？ 可以參加川平灣玻璃船遊覽、幻之島浮潛、夜間觀星等活動，享受石垣島的自然美景。 石垣島的川平灣有什麼特別之處？ 川平灣以其潔白的沙灘和清澈的海水聞名，是日本百景之一，遊客可以搭乘玻璃底船欣賞海底生態，但禁止游泳。

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