深圳好去處｜深圳灣萬象城二期集500個品牌商店　食買玩藝全體驗

深圳南山區后海迎來商業與文化融合的全新地標——深圳灣萬象城二期。作為華潤萬象生活旗下的重量級項目，二期佔地約8.7萬平方米，接近1.5個香港大球場的規模，與一期共同組成超過500個品牌的超級商圈。這個集購物、餐飲、藝術、生態於一體的商業體，不僅成為港人北上消費的新首選，更重新定義了灣區商業空間的可能性！



深圳灣萬象城二期。

深圳灣萬象城二期項目以「三廊五院」建築美學為核心理念，首創全長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、深圳灣文化廣場等熱門地標，更與地鐵2、11、13號線無縫接駁，從深圳灣口岸出發僅需兩個站即可直達。

建築與空間：「三廊五院」勾勒綠色漫遊動線

深圳灣萬象城二期延續一期的開放式設計精髓，以「自然與商業共生」為理念，打造出獨具特色的「三廊五院」空間架構。「三廊」即空中連廊、綠谷長廊與濱海廊道，其中最引人矚目的便是全長約2公里的「深圳灣大街」空中慢行連廊。這條生態綠道天橋不同於傳統天橋的功能性設計，沿途佈置了垂吊綠植、休憩座椅與藝術裝置，行走其間可俯瞰后海商圈的繁華街景，亦可直達深圳灣文化廣場。值得一提的是，連廊採用環保材料建造，夜間將亮起智能光影系統，與下方車流形成「地上地下雙重風景」。

深圳灣萬象城二期延續一期的開放式設計精髓。

「五院」則是分佈於商場各層的主題庭院空間，包括中央水景院、兒童樂活院、藝術展覽院、綠色生態院與戶外餐飲院。其中中央水景院的「未來之夢水景光影秀」是開幕期間的熱門打卡點，每晚7點與9點準時上演，透過荷里活級別的光影技術，將水幕、燈光與音樂融合成沉浸式體驗。綠色生態院則引進數十種本地原生植物，打造出鬧中取靜的「城市綠洲」，遊客可在此休憩放鬆，感受自然與商業的和諧共存。

品牌矩陣：逾120家首店領銜，500+品牌構建全維度消費場景

深圳灣萬象城二期最核心的亮點在於其強勁的品牌陣容——引入近300個品牌，其中超過120家為首進店，涵蓋時尚裝配飾、高奢美妝、戶外用品、潮流數碼、餐飲等多個領域，連同一期品牌總數突破500家，形成灣區罕見的「品牌生態圈」。

首店獨家體驗：潮流與品質的雙重盛宴

運動潮流領域，華南首店Air Jordan WOF（World of Flight）佔地超過800平方米，不僅提供最新款球鞋與服飾，更設有互動體驗區與限量款預訂服務，成為球鞋愛好者的朝聖地。華南首間HOKA品牌概念店則以「戶外探索」為主題，模擬山地、跑道等場景，讓消費者在購買裝備前可實地體驗產品性能。深圳首店mont-bell帶來日本頂級戶外品牌的專業裝備，其輕量級羽絨服與防水外套向來是戶外愛好者的首選。

生活方式領域，華南首店niko and…打造「一站式生活提案館」，佔地1200平方米的空間內融合服裝、雜貨、餐飲三大板塊，其中「niko café」提供獨家研發的咖啡與輕食，適合閒逛後休憩。Brompton中國首店帶來英國經典折疊單車，現場不僅有全係列車型展示，還提供個性化定製與保養服務。SMFK深圳首店則以其標誌性的暗黑運動風格吸引年輕消費群體，開幕期間推出深圳獨家限定款服飾。

數碼科技領域，HONOR手機全球旗艦店佔地1000平方米，設有產品體驗區、科技互動牆與用戶沙龍空間，首發多款旗艦機型與智能生態產品，消費者可在此體驗全場景智慧生活。

餐飲薈萃：30家新店囊括全球美食地標

餐飲方面，二期引入30間全新品牌，包括2間全國首店、5間內地首店、13間華南首店，形成覆蓋亞洲、歐洲、美洲的多元美食地圖。內地首店Honbo來自美國舊金山，曾入選「全球最佳漢堡店」，其招牌牛肉漢堡採用澳洲和牛與自製麵包，肉汁豐富，開幕首日便排起長隊。

亞洲美食方面，京都必打卡的天天天婦羅帶來正宗關西風味，師傅現場製作天婦羅，外酥裡嫩；泰國曼谷頂級船麵店拉瑪九和牛船麵則以澳洲和牛為食材，湯底熬煮8小時，濃郁鮮美；日本傳奇蛋包飯麻布滿天星將蛋皮做得如雲朵般柔軟，內餡搭配季節性食材，視覺與味覺雙重享受。

本土創意料理亦不甘示弱，華南首店滇Fu·雲南Bistro將雲南少數民族風味與西式料理結合，招牌的香茅草烤魚與野生菌菇燉飯備受期待；廣州米芝蓮一星餐廳嶼·閩菜帶來福建經典菜式，紅糟肉、佛跳牆等菜品還原地道閩南風味。

甜品與咖啡領域，全球50佳咖啡鐵手咖啡製造局帶來獨特的「中式調味咖啡」，如桂花拿鐵、芝麻美式；京都精品咖啡KURASU則以手沖咖啡聞名，現場可觀賞咖啡師的專業沖煮過程；紐約雪糕品牌ILDG冰淇淋實驗室帶來超過300種口味，從經典的香草巧克力到奇葩的大蒜蜂蜜味，滿足各種味蕾體驗。

經典品牌升級：全新形象煥新登場

除了首店，多個經典品牌也以全新形象登陸二期。MUJI打造「生活方式體驗館」，增加有機食品專區與DIY手作課程；POP MART最新形象店設有巨型盲盒牆與互動拍照區，開幕期間推出深圳灣限定款潮玩；Adidas旗艦店則融合運動科技與時尚設計，提供個性化球衣印製服務。

交通與配套：三線地鐵無縫接駁，港人北上便捷之選

深圳灣萬象城二期的交通便利性可謂「灣區級」。商場與深圳地鐵2號線、11號線、13號線無縫銜接，其中后海站H、G出口直接通入商場LG層，人才公園站B1出口步行7分鐘即可到達。對於港人來說，從深圳灣口岸出發，乘坐地鐵13號線（高新中方向）僅需兩個站便能直達，車程約15-20分鐘，比以往前往福田、羅湖等商圈更為便捷。

自駕方面，商場提供超過2000個停車位，開幕期間消費滿¥300可免費停車3小時，會員更可享額外優惠。周邊還有多條公交線路經過，包括229路、337路、M105路等，覆蓋深圳多個區域。此外，商場內設有行李寄存處、母嬰室、兒童洗手間等貼心設施，LG層服務台還提供港幣兌換、充電寶租借等服務，方便遊客出行。

藝文盛宴：灣區萬象藝術季同步開啟

與二期開幕同步啟動的「灣區萬象藝術季」，帶來6大藝術主題展與100多場藝文體驗活動，將商場轉化為「流動的藝術館」。其中「致敬馬蒂斯藝術之旅」展出數十件馬蒂斯經典作品的授權複製品，搭配互動裝置，讓觀眾近距離感受野兽派藝術的魅力；「馬丁‧帕爾：簡明扼要攝影展」帶來這位英國攝影大師的80餘幅經典作品，聚焦日常生活中的幽默與荒謬。

灣區萬象藝術季。

戶外的「戴珍珠耳環的LUNA」成為最熱門打卡點，6米高的巨型貓咪雕塑佩戴著珍珠耳環，萌態十足，周邊還設有同款限定周邊商品店。「BAY MUSIC水幕音樂會」每周五、六、日晚上演，邀請國內外音樂人現場演出，觀眾可在水景廣場欣賞音樂與水幕光影的完美融合；「BAY TALK藝文聲浪」則邀請作家、藝術家、學者進行公開演講，探討文化與生活的多元話題。

值得期待的是，深圳灣文化廣場作為深圳市「新時代十大文化設施」之一，未來將與英國倫敦設計博物館、法國裝飾藝術博物館等世界級文化單位合辦展覽，預計今年內啟用，進一步強化深圳灣萬象城二期的藝文屬性。

開幕優惠：萬張消費券+會員大禮包，錯過等一年

為慶祝開幕，深圳灣萬象城二期推出多項重磅優惠活動。登記成為萬象城會員可立即領取價值千元的大禮包，包含品牌折上折券、免費停車券、藝術展門票等。

消費滿額獎勵同樣豐厚：單日消費滿¥1000可參加抽獎，獎品包括iPhone最新款手機、Brompton折疊單車、品牌代金券等；滿¥5000贈送萬象城定制版行李箱；滿¥10000則贈送藝術季VIP套票。此外，在指定打卡點完成「尋找珍珠耳環LUNA」任務，可獲贈限量版周邊小禮物。

餐飲方面，A區L1層服務台可領取餐廳優惠券，消費滿¥200即贈特色菜品：炳勝品味送招牌菠蘿包、頤亭送陳皮紅豆沙燕窩湯圓、gaga Cafe打卡送蜂蜜芥末細薯條。部分餐廳還推出開幕限定套餐，如挽肉と米的「雙人漢堡套餐」直降¥50，Honbo的「經典漢堡+薯條+飲品」組合僅售¥88。

灣區商業新地標，食買玩藝一站式體驗

深圳灣萬象城二期的開幕，不僅是華潤萬象生活在商業地產領域的又一力作，更為灣區居民與港人北上提供了全新的生活方式選擇。2公里空中連廊串聯起商圈與文化場景，120家首店帶來獨家消費體驗，豐富的藝文活動與貼心的交通配套，讓這裡成為兼具「潮流感」「藝術感」與「便利性」的商業新地標。無論是與朋友逛街購物、與家人品嘗美食，還是獨自沉浸藝術世界，深圳灣萬象城二期都能滿足需求。國慶中秋雙節期間，不妨約上親朋好友，前來感受這座灣區新地标的獨特魅力！

深圳灣萬象城二期基本資訊



地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通方式：地鐵2/11/13號線后海站H、G出口直達；13號線人才公園站B1出口步行7分鐘；深圳灣口岸乘13號線兩站即達

營業時間：10:00-22:00（周日至周四）；10:00-22:30（周五至周六）

官方網站：www.shenzhenbaymixc.com



北上消費支付方法：AlipayHK/ 大灣區信用卡

