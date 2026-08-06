日本御守知識｜常見5迷思　正確佩戴法/棄置方法　3種為1年有效期

好多旅行者到日本旅遊時，都會到寺院或神社參拜，然後買幾個日本御守送人當做伴手禮，或是自己當做護身符。



日本人對神明相當敬重，而御守之中亦有「小神明」寄宿，即使是外地人，都有一定的禮儀及做法需要遵守！

日本御守迷思（01製圖）

日本御守知識👇👇👇

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1. 不能買複數御守？

大家有沒有聽講過一個說法，把在不同神社買入的御守放在一起，神明會互相嫉妒或吵架，所以要避免將不同的御守放在一起？其實不需要擔心神明們會吵架，因為德道高的神明們不會因為這樣而扼殺彼此的靈力。不過要注意的是，神明都會有配合度的問題，應要避免將生前關係不好的兩名神明的御守放在一起。

2. 御守內有神明寄宿？

「御守」其實亦即縮小的神明，所以佩戴時，應保持敬重的態度。覺得只是拿著就會「轉運」、「心想事成」的思考方式是對神明不禮貌，「因為有『御守』的保祐，目前狀況先有向好的方面改善」才是正確的態度。

3. 御守如何正確配戴？

戀愛／結緣御守配戴方法

因為無法預知何時有戀情萌生或結緣，所以應隨身攜帶並藏好。可放入車票夾或手袋內袋。另外，如果是求「相遇」，可放入象徵外出的行事曆之中。

學業／考試御守配戴方法

可與用於練習聽力的音樂播放器放在一起，又或放到筆盒之中也可。考試開始前，可輕輕用雙手握著御守，全身放鬆並祈求合格、好成績。

家庭／健康御守配戴方法

家庭、健康或工作用等御守，可綁到每日隨身攜帶的手袋上，而長壽御守等，則可綁到手推車或柺杖上。求子或安產御守則可放到每日手持的小袋子中，又或放到腹帶的內袋中，並每日誠心祈願。

除厄御守配戴方法

由於是保祐遠離疾病，每日健康平安的御守，因此可放入外套內袋，或每日隨身攜帶的手袋之中。推薦厄年的朋友購入一個除厄御守！

其他御守配戴方法

福錢：祈求積聚金錢，可放於銀包或金庫中，便有利積聚財富。銀包、金庫及存摺保管的地方都適宜與御守同放。

御神札配戴方法

祈求福運到來的御守，應朝向東或南方擺放，如沒有放置神壇時，可放於北側的柱子或牆壁上，比視線高度高的位置，並每日禮拜。御神札有「家庭圓滿」、「夫婦圓滿」、「家內安全」、「商賣繁盛」、「地主神社」等祈求各種願望的款式。

4. 御守有限期嗎？

不少朋友都有過「因為不知怎麼棄置才好，所以一直都帶著同一個御守」的煩惱，但吸收了周圍霉氣的御守力量，並不會永遠持續有效力。簇新亮麗的御守神力較強，而因為長期貼身攜帶，御守慢慢會變舊或弄污，而令神力變弱。基本上，祈求「家內安全」、「交通安全」、「商賣繁盛」的御守，可視1年為有效期，並將舊御守返還到神社。「結緣」、「戀愛成就」、「受驗必勝」（考試）、「安產祈願」等有著明顯「想實現這個願望」的御守，則可於目標／目的達到之時，視為御守的神力期限。以感激之心送回舊御守，並買入新的御守。

5. 舊御守如何處理？

返還舊御守時，要先分清是神社買的，還是在寺廟買，神社買的就返還神社，寺廟買的就返還寺廟，千萬不要搞錯！最好可以將舊御守直接返還到買入的地方，但如果因各種事情無法還到同一地方的話，則可返還到附近的神社／寺廟。每年1月的初詣時期，大部分神社／寺廟都會設有收集想焚燒的御守／祭品，稱為「古札納め箱」的地方。返還時，可投放相當於御守一半價錢（500～1,000円）左右的賽錢以表心意。除了正月初詣時期，不少規模較大或較出名的神社，都設有專門收集舊御守或木札，亦樂意回收從其他神社求得的御守，不過達摩、熊手就不能收取。

以上5個關於日本御守的小知識分享給你們，大家配戴御守時不要忘記了喔！願所有讀者都能心想事成！

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FAQ

御守種類有哪些？ 戀愛／結緣御守、家庭／健康御守、除厄御守、福錢、御神札。 如何處理舊御守？ 返還舊御守時，要先分清是神社買的，還是在寺廟買，神社買的就返還神社，寺廟買的就返還寺廟，千萬不要「搞錯」。 御守有什麼禁忌？ 神明都會有配合度的問題，應要避免將生前關係不好的兩名神明的御守放在一起。

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