御守不能隨便丟！日本人會到神社還御守　一文看清處理御守小知識

旅客到日本神社最喜歡買「御守」了！大家總是如是珍寶的裝飾在家裡，但其實「御守」就如同廟宇裡發送的「護身符」是一樣的東西，要發揮它的效用，得每天隨時戴在身上才行！然而這些御守髒了舊了該怎麼辦，該如何處理呢？可不能隨便丟進垃圾桶！



今天編輯要向大家介紹在日本每年新年的初次參拜，日本的神佛教有著將御守還回神社或是寺廟、替換新的繼續請求神明保佑的習俗！一起來看看吧。

你知道日本人有歸還御守的習俗嗎？神社御守小知識集合（點圖放大閱讀）👇👇👇👇👇

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你有看過「古札納所」嗎？

「古札」的意思就是已經舊了的神社頒布品，在神社不起眼的小角落常常有著這樣像是一間小倉庫的地方，就是「古札納所」了，裡面常擺著小箱子，會看到許多民眾投入的紙袋，裡面裝著去年在神社所求到的「神札」、「御守」、「開運箭矢」等等，小倉庫前也會擺著賽錢箱，再歸還時再次感謝神明的保佑。

御守的回收趁著初次參拜進行

新年的時候趁進行「初次參拜」（初参り）拿來歸還、更新的人猶是多數，於是神社還會特別開著新的帳篷接收，讓人不禁會為神社每年的護身符數量大開眼界。新年期間神社多半會擺出限定的巨大古札納所看板，就怕民眾找不到，十分貼心。

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神社御守回收之後怎麼處理？

神社收到這些古札後，就會如同大家祈願時所掛上的繪馬等等，一同用火燃燒成灰燼，有種將神力回歸於天的意義在，雖然上文所提的歸還大家常常在新年時進行，不過平時一樣也是可以歸還的喔！

御守歸還的方法

除了東西要放到「古札納所」以外，大家都會將東西用紙或紙製袋子裝起，或是使用一開始祈求到護身符時神社附上的紙袋歸還喔！

雖然沒有規定一定要還回當初求得護身符的同一所神社，但需要注意的是「神社」求得的護身符請於「神社」歸還、「寺廟」求得的護身符請於「寺廟」歸還，且寺廟常常是沒有設置「古札納所」的，碰到沒有古札納所的時候，就將物品交給販售護身符的巫女或僧侶便可以了。

舊的不去新的不來

大家是否覺得為什麼神社寺廟的護身符總是推陳出新、還有許多期間限定商品，讓人忍不住一買再買，家中不會堆滿著護身符嗎？了解了日本人這樣的習俗之後，或許就可以了解箇中道理，畢竟每年都會做更新，那也不會「怕髒捨不得帶出門」或是「已經有一個那就不用再買」了，是不是很有趣呢？

今天開始，也把你珍藏的護身符拿出來掛著，沐浴著神明的加持，並且趁下次來日本時，將已經用舊的護身符拿去歸還，再買一個新的御守守護自己吧！

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