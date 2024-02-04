日本餐廳4個潛規則　齋點餃子會變西客　居酒屋不能不點「這個」

大家在餐廳用餐的時候，或多或少會注意一下最低消費是多少、限時多久之類的用餐規定吧？在日本用餐，餐廳也有一些用餐規定需要美食家們配合。



不過由於文化差異，有些規則是約定俗成，不需要寫出來，日本人都會遵守。但是身為外國遊客，即使日語再好，沒在日本生活過，不說真的不知道啊！

在這裡幫大家整理一些常見的日本獨有用餐潛規則，一起當個優秀美食家，獲得最佳用餐體驗吧！👇👇👇

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1. 一人至少點一份主餐

日本人吃定食、丼飯、拉麵這類的餐點，幾乎是個人吃個人的，很少把自己的餐點夾給別人吃。來到餐廳，儘管沒有最低消費，確不太存在「食量小所以兩個人合吃一份」這樣的做法。

只是單點飲料或配菜，店家服務員通常會再問一次「還要點什麼嗎？」這樣是在暗示你記得點主餐。或許你什麼都沒點，店家也不能趕你出去，但是……入境隨俗，來到日本旅遊大家自然會展現良好的一面，對吧？

另外，有些食物在我們可能當主食，但在日本算配菜：餃子、半球烏龍麵（半玉うどん）。所以大家如果在王將餃子之類的連鎖店用餐時，記得點餃子之外還要點主餐喔！

2. 居酒屋不能只吃飯，必需點杯酒

「總之先來個生啤酒。／とりあえず生。」在日劇裡面很常看到這一句吧？（其實這句話對居酒屋店員很不禮貌，請慎用。）

在日本居酒屋吃飯，至少點一杯酒是不成文規定。如果是不能喝酒的朋友，至少也要點一杯無酒精飲料（ソフトドリンク）。

另外，如果選喝酒喝到飽套餐（アルコール飲み放題），全部的人都要付一樣的喝酒喝到飽套餐的錢，不能只有一個人喝酒喝到飽，其他人不點喝到飽。不過可以選擇飲料喝到飽（飲み放題），想喝酒的人自己再單點酒。

3. 居酒屋的神秘小菜「お通し」

在居酒屋一坐下，店員會立刻端上小菜給客人。注意！這個小菜不是免費招待，是要收錢的！這是居酒屋的不成文規定。

如果不想被強制吃小菜，可以選擇標榜沒小菜的店（お通しなし），或是去觀光客常去的居酒屋連鎖店，網上都查得到菜單和價位，例如鳥貴族、三代目鳥メロ等等。

4. 不能邊走邊吃

在香港、深圳或台灣的夜市，買了小吃，邊吃變逛街，好不愜意。不過在日本，在祭典、路邊買了丸子、章魚燒等小吃，是不能邊走邊吃的，大家大部分在一個定點吃完，再繼續逛街，攤位的旁邊其實也通常會配置著空間跟位置，請大家不要邊走邊吃喔。

優秀美食家讓旅行更開心

誤解往往來自對彼此的不了解。日本人有時候過於委婉，即使觀光客做了什麼不合民情的事情，日本人只是面露尷尬，不會多說什麼，但是觀光客能感受到對方的不悅，卻不知道自己哪裡做得不好。

入鄉隨俗，別讓莫名其妙的誤會破壞了好心情。吃飯的時候記得點一份主餐好好飽餐一頓、晚上去居酒屋先來一杯飲料消除疲勞，當個優秀美食家別當地雷旅客，享受美好的日本旅行吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】