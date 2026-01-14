日本洗手間廁紙薄到透光　網民：一抹即穿點用？專家揭真正用途

日本旅遊｜去過日本旅遊的大家一定都有同感，當地好多公共廁所的廁紙都非常薄。近日有網民討論此事情，不少人都表示有共鳴：「一抹即穿。 」究竟什麼原因要造到這麼薄？日本家庭紙工業會其實一早講過「薄廁紙」的真正用途，想知真正答案？即看下文！



近日有網民於連登討論區討論「日本紙巾薄到咁！點抹？」，有人表示「一抹即穿 」。另有網民指「每次去日本旅行，都帶定兩三卷廁所」。有小紅書網民表示同意，「每次至少用2米的」、「日本的紙巾厚一點犯法嗎」、「世界上最輕薄的東西」。

日本旅遊｜日本廁紙超薄設計用意是什麼？

日本廁紙的超薄設計，對於港人來說，的確是一道文化衝擊。根據日本家庭紙工業會的官方解釋，日本廁紙之所以薄，真正原因是因為日本的大城市人口密度極高，管道設施精密，當局曾訂立標準，要求廁紙必須在100秒內於水中完全溶解，以免導致下水道癱瘓。

該協會又指，為配合城市規劃，日本高達80%的智能坐廁普及率，如今廁流程變成了先洗、後乾，以噴霧水柱沖走90%的穢物，而那層薄薄的廁紙，其實是用來吸乾殘餘水分，而非用來直接擦拭糞便。

日本旅遊｜廁紙直損擦拭會有問題？

原來用水沖洗比擦拭對肛門更健康。台灣禾馨新生婦幼診所直腸外科主治醫生陳威智接受台灣《健康2.0》訪問時指出，用水沖洗方式比用廁紙擦拭更能有效清潔肛門，因為沖洗能避免糞便殘渣摩擦造成的輕微受傷。他指，用廁紙擦拭不當有兩大隱憂：

廁紙擦拭隱憂｜1. 沒擦乾容易造成傷口

使用廁紙較沖洗容易令糞便殘留肛門口，若長期處於不潔狀態並持續摩擦，會導致皮膚出現傷口。

廁紙擦拭隱憂｜2. 擦太用力惡化成肛門廔管

肛門口若被過度摩擦會造成受傷，容易增加感染風險。若清潔不周且皮膚有傷口，則容易形成嚴重的肛門膿瘍，甚至進一步惡化成肛門廔管。

日本旅遊｜用沖洗系統有衛生問題嗎？

雖然智能廁所在日本非常普及，但部分港人對其衛生問題存疑，尤其擔心噴嘴衛生問題。陳威智指現時許多日本智能座廁的噴水頭，在每次收回後都會進行自動清洗。不過，他也坦言，若大家對公共場所的智能馬桶有衛生疑慮，可考慮避免使用。

（全文完）