出國度假別再亂花錢　百萬富翁揭3大伏位　不買運送成本高的物品

許多人可能會認為，白手起家的百萬富翁在度假時，可以憑藉自身財富可以隨心所欲地購物。



然而多數白手起家的富豪反而會刻意避免衝動消費，無論是新奇的小物或是看似划算的奢侈品。美國知名財經網站《MoneyLion》訪問一位白手起家的百萬富翁、BlueSky Wealth Advisors創辦人兼特許金融分析師大衛・布萊恩（David Blain），請他分享無論折扣多誘人，他在度假時不會購買的三樣物品。

額外的機上開銷

所謂「額外的機上開銷」，便是指為了使航空旅途更舒適，在飛機上額外購買的服務或商品，例如機上 Wi-Fi、調酒、點心或簡餐。布萊恩認為，這類支出甚至會發生在登機前，例如在機場餐廳買杯咖啡或小酌一杯。布萊恩說道：

這類消費的成本與價值通常不成正比，我反而更傾向把飛行時間用在離線活動上，例如閱讀或規劃行程，會更有效率。

相關文章：航班揭秘｜飛機上別點咖啡 前空姐曝7大潛規則 週二機票更便宜

+ 11

易碎物品

在旅程一開始，購買像玻璃收藏杯或畫作這類易碎物，看起來或許很吸引人，但等到行程結束時，問題就會浮現。為了確保物品能安全帶回家，你可能需要額外購買氣泡紙或其他包裝材料；若物品體積較大或特別脆弱，甚至還得額外支付托運費或運費。

布萊恩認為應避免購買任何難以攜帶或運送成本高昂的物品。他指出，為了確保這些物品完好無缺地帶回家所需要付出的成本，可能往往超過購買本身的價值。相較之下，他更傾向選擇耐用、實用，且能自然融入日常生活或居家擺設的物品。

紀念性小商品

常見的紀念品包括馬克杯、磁鐵、T恤、shot杯等小物，上面通常印有旅遊地名稱，從路邊攤到機場商店都能看到。這類商品也是布萊恩在旅途中會避免購買的項目。他認為這類商品的價格往往過於高昂，此外從長遠來看也並沒有太大價值。布萊恩說：

「我更傾向累積的是經驗與回憶，或購買具有真實文化意義、能成為有意義紀念的物品。」



相關文章：航班揭秘｜8個飛機上空服員的秘密暗語 「VIP」並非指尊貴旅客

+ 12

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有錢人才知道！百萬富翁揭「旅遊最不值得買的3種物品」：再便宜也不買】