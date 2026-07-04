窮遊必看｜沒錢不能環遊世界？旅遊達人教慳錢13招　善用比價網

每天坐在辦公室或教室裏，心卻早已經飛到了國外？但每次點開銀行賬戶，錢包君的嘆息聲總是把你瞬間拉回現實。其實，旅行真的不一定要花大錢！只要掌握技巧，窮遊也能玩出超高性價比。



今天為你整理了旅遊達人們都在偷偷用的 13招窮遊省錢攻略（結合了經典的10大妙招，再為你加碼3個隱藏版省錢神技）。把這些錢省下來，絕對夠你馬上再規劃下一趟旅程！

交通與機票篇：省下旅費的最大頭

1. 買機票的黃金時機：鎖定「星期二」

想要窮遊，買到平價機票就成功了一半！根據達人經驗，一個星期中，星期二或星期三的機票往往最便宜。此外，儘量選擇在星期二出發，避開大家最愛飛的周末（星期五至星期日）高峰期，需求低了，機票價格自然就會降下來。

2. 善用比價網，但「最終下單」請去官網

現在有很多機票比價網（如 Skyscanner、Kayak），你可以用它們來找出最便宜的航班和追蹤價格走勢。但是！當你決定要購買時，強烈建議直接去該航空公司的官網下單。除了有機會避開第三方平台的手續費，萬一日後行程有變需要改簽或退票，直接對口航空公司會省去很多麻煩。

3. 看到特價機票，果斷下手別猶豫

特價機票和好天氣一樣，都是不等人的！在比價網設置好「價格提醒」，一旦目的地機票跌入你的預算範圍內，別多想，立刻刷卡！猶豫一小時，可能就只能眼睜睜看着它漲價了。

4. 航班超賣？做個好心人拿高額補償

現在很多航空公司為了保證客座率會超賣機票。如果你的行程非常有彈性，不妨在辦理登機時主動告訴地勤人員，如果航班超賣，你自願讓出機位。作為補償，航空公司通常會提供豐厚的現金、旅遊代金券，甚至免費安排當地的高級住宿和餐飲，直接幫你賺回一筆旅遊基金！

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5. 告別機場的士，善用交通Apps

抵達目的地後，不要盲目跟着人群去排隊的士。大多數主要城市都有非常完善的機場快線或巴士。如果真的需要專車，使用 Grab、Uber 或 Lyft 等電召車軟件，價格通常比直接截停的士透明且便宜得多。

6. 【加碼招】輕裝上陣，省下高昂行李託運費

很多廉價航空的機票雖然便宜，但加上托運行李後價格直接翻倍。學會「膠囊衣櫥」穿搭法，把行李精簡到一個登機箱加一個背包（通常可享 7kg 的免費手提額度），不僅省錢，移動起來也更輕鬆自在！

️住宿與飲食篇：體驗道地生活又不傷荷包

7. 拋棄傳統酒店，擁抱民宿與青旅

出國不一定要住星級酒店，現在的民宿（Airbnb）和青年旅舍不僅價格親民，設計也超有格調。有些民宿帶有廚房，還能讓你體驗當地人的生活。如果你膽子夠大、時間夠多，甚至可以嘗試打工換宿或幫屋主照顧寵物，直接實現住宿0元！

8. 自己動手豐衣足食，拒付天價餐飲費

在飛機上：如果不飛長途，其實可以省下買飛機餐的錢，自備一些燕麥棒或麪包墊肚子。

在目的地：如果你的民宿有廚房，不妨去逛逛當地的超市！買新鮮食材自己做一兩頓簡餐，你會發現這比餐餐在外頭吃餐廳省下了一大筆錢，還能體驗逛在地超市的樂趣。

9. 隨身攜帶保温杯，水費也是錢啊！

在機場禁區或飛機上，買一瓶礦泉水的價格往往令人咋舌。自備一個輕便的保温杯，過安檢後去裝免費的飲用水；在飛機上也可以請空服員幫你裝滿温水，環保又省錢！

️行程規劃與隱藏玩法：少花錢多體驗

10. 完美避開旅遊旺季與公共假期

這是窮遊的不二法則！在聖誕節、跨年、櫻花季或當地的長假出行，機票、住宿不僅是平時的兩三倍，景點也全是人頭。做好功課，選擇在平季（Shoulder Season）出行，不僅物價合理，還能獨享最美的風景。

11. 探索冷門寶藏城市，拒絕千篇一律

大家都愛去東京、首爾、曼谷這些熱門大都市，但這往往意味着高消費。其實，很多國家的二三線小鎮同樣充滿魅力。比如去泰國的清邁代替曼谷，去日本的九州代替東京，物價瞬間下降，還能感受更淳樸的風土人情。

12. 【加碼招】參加當地的 Free Walking Tour

在歐洲、南美洲甚至亞洲的很多大城市，都非常流行「免費徒步導覽」（Free Walking Tour）。你可以跟着當地導遊用步行的方式深度遊覽城市，聽他們講歷史故事和隱藏景點。雖然叫免費，但通常在行程結束時，大家會根據自己的體驗和預算給導遊一些小費（Tips），性價比極高！

13. 【加碼招】備好神仙旅遊卡，拒絕高昂匯率手續費

出國還在帶着厚厚的一疊現金，或者刷會扣高額手續費的傳統信用卡嗎？趕緊去辦一張支持多幣種轉換的電子錢包預付卡（例如馬來西亞常用的 BigPay、Wise 等）。不僅匯率極佳，還能直接在當地 ATM 提款，省下的一筆筆手續費都能用來多吃幾頓大餐了！

旅行從來不是有錢人的專屬，而是屬於每一個熱愛生活、敢於邁出第一步的行動派。窮遊不僅不是「自虐」，反而是一種更接地氣、更能深度融入當地文化的旅行方式。用最聰明的預算，看最震撼的風景，這種成就感絕對是豪遊無法比擬的！銀行賬戶裏的數字不該成為限制你腳步的枷鎖。下次看到心儀的特價機票，記得鎖定時機，果斷下手！

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