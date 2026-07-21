深圳地鐵20號線二期建設進入關鍵階段　全線將設11站串聯南山寶安

近日，深圳地鐵20號線二期兩台盾構機順利始發，項目建設進入攻堅階段。



兩台盾構機順利始發，項目建設進入攻堅階段

近日，地鐵20號線二期建設迎來重大節點，南中區間右線、航中區間左線兩台盾構機先後順利始發，標誌着項目建設全面進入多線同步盾構掘進的攻堅階段。

7月13日，航城大道東站—中間風井區間左線盾構通過始發條件驗收並正式掘進。（深視新聞）

航中區間左線：複雜地層中平穩始發

7月13日，航城大道東站—中間風井區間左線盾構通過始發條件驗收並正式掘進。

區間沿廣深公路西北敷設，下穿花崗岩複合多變地層，同時沿線橋體、電塔、渠體、地下管線等風險源集中，施工安全管控標準極高。

區間沿廣深公路西北敷設，下穿花崗岩複合多變地層。（深視新聞）

南中區間右線：中心城區精密掘進

7月9日，南頭古城站—中山公園西站區間右線盾構正式始發。

該區間地處南山區建成核心區，地質與周邊環境條件複雜，沉降控制要求達到毫米級，施工管控標準嚴苛。

南中、航中兩台盾構機先後順利始發，為深圳地鐵20號線二期隧道全線貫通、按期通車築牢堅實根基。

有效提升寶安片區及南山片區交通出行效率

20號線二期線路起自既有軌道20號線一期工程機場北站（不含），途經福永街道、航城街道、西鄉街道、新安街道，終至南山區白石洲站。

20號線二期線路示意圖（以實際建成為準）（深視新聞）

線路全長約24.8km，採用全地下敷設方式；共設站11座，均為地下站，其中換乘站9座，平均站間距約2.23km；設計最高運行速度120km/h。

截至目前，最新進展——

全線圍護結構完成：98%

土方開挖完成：70%

主體結構完成：53%

盾構區間完成：5.9%



地鐵20號線二期是實現主副中心快捷聯繫的市域快線，服務深港科技創新合作區，也是支持深圳都市圈構建的重要動脈。對於推動區域一體化、推進城市更新改造、完善樞紐佈局、促進深莞融合發展等具有重要作用。

你最期待哪個站點？來留言區大聲喊出它的名字吧！

【延伸閲讀】深圳地鐵13號線北延段12景點：文化廣場/萬科雲城/森林公園 串聯南山寶安光明三區（點擊放大瀏覽）