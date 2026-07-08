暑期國內機票大劈價！深圳飛多地價格暴跌77%　單程最低僅¥230

機票「撿漏」黃金期來了。今年暑期國內機票價格「大跳水」，深圳出發，飛往國內多個城市的機票價格低至200多元（人民幣，下同）。



機票「撿漏」黃金期來了

7月1日，2026年暑運拉開大幕。不少提前規劃出行的旅客發現，今年暑期的機票價格意外「親民」。

今年暑期的機票價格意外「親民」。（unsplash）

航旅縱橫數據顯示，截至6月30日，7月國內航線機票預訂量已超1580萬張，按月一周前增長約68%。出行熱度穩步攀升，票價卻不升反降。以北京飛武漢為例，含機建燃油的機票450元，比高鐵二等座還便宜80元。

去哪兒大數據研究院研究員楊涵認為：

這可能是近年來最便宜的暑假開場。

根據去哪兒旅行數據，7月第一周，國內機票預訂均價較去年同期低近兩成，大量航線裸票價格低於300元。北京飛鞍山、南昌、太原、長春、泉州、寧波，上海飛温州、廈門、廣州、揭陽、合肥、鄭州，這些航線7月初均有「白菜價」機票在售。

部分航線的價格甚至比火車票划算。7月2日北京往返寧波的機票不足1000元，而高鐵票價近1400元，一家三口往返可省下1200元。

也有不少航線的不含稅裸票價已經跌破200元。如7月12日至7月17日期間，重慶—稻城的機票價格為199元。

有不少航線的不含稅裸票價已經跌破200元人民幣。（深圳新聞網提供）

低價從何而來？楊涵分析，今年多地中小學放假集中在7月10日前後，但航空公司從7月伊始便已執行暑運加班，航班量與執飛率維持高位。航班多、客流尚未完全釋放，7月上旬自然成了價格窪地。

深圳飛多地機票降幅最高77%

某旅遊平台數據顯示，暑期從深圳出發，飛往湛江、武漢、合肥等城市單程機票最低230元。

從深圳飛往海拉爾、西寧、北京等城市機票價格降幅高達77%。

趁着低價機票的好時機，你準備出發去哪裏？

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