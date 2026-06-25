深圳地鐵13號線北延段12景點懶人包：文化廣場/萬科雲城/森林公園

深圳地鐵13號線又又又開通了！



地鐵13號線北延二期，6月底正式開通運營，光明↔南山直達！45分鐘貫通。

三區串聯：南山、寶安、光明。

一條看起來「很複雜」的線，一張圖說清楚

深圳地鐵13號線分一期、二期兩大工程建設，如今一期已完成建設，二期（北延）將於6月底正式開通。屆時，全線向北延伸至李松蓢站，將完整串聯南山、寶安、光明三區，光明科學城往返深圳灣口岸全程僅約45分鐘。

待月底13號線二期（北延）開通後，就只剩下13號線二期（南延）段了，南延段設日出劇場、歌劇院、東角頭3站，光明區和南山區雙向奔赴指日可待~

13號線二期（北延），預計6月底正式開通

13號線二期（北延）線路，起自一期上屋站終至李松蓢站，全長19.25km，共設11座地下車站，將於6月底正式運營開通。屆時將完整串聯南山、寶安、光明三區，光明科學城往返深圳灣口岸全程僅約45分鐘。並可與1、2、5、6、9、11號等多條線路便捷換乘，光明的朋友們通勤和遊玩更加方便了。

深圳地鐵13號線遊玩指南

1. 深圳灣口岸站

深圳灣公園：沿海而建，「山海連城」的核心節點

作為深圳深圳公園中的「人氣王」，深圳灣公園全長約13公里，由紅樹林海濱生態公園和深圳灣濱海休閒帶組成。觀候鳥、看日出、慢騎行，這裏似乎滿足了大家對公園的所有嚮往。

深圳灣公園

交通方式：地鐵13號線深圳灣口岸站A出口



2. 後海站

A. 深圳灣大街：一條路逛完深圳灣的商場

如果想沿着一條路逛完深圳灣的商場，走上深圳灣大街就能實現。大街可無縫穿行深圳灣萬象城、Kaledo、海岸城、深圳灣文化廣場等，聚成一座巨大的「超級商圈」。

乘坐13號線於此閒逛，這裏不僅是夏日避暑購物的好去處，更是一場融合建築美學與海灣風光的沉浸式體驗。

深圳灣萬象城

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



B. 深圳灣文化廣場：以「海邊原石」為靈感的新地標

離深圳灣萬象城僅一路之隔的深圳灣文化廣場，由9座「海邊原石」組成，周圍連綿的綠地與橋樑與海灣、公園、地鐵及商業無界相連，現已正式啟幕。

它不僅是灣區全新的文化地標，更是全球最大的設計博物館。擁有約5萬平方米的超大展陳空間，分為常設展、主題展和國際展三大板塊，第一次來，建議你預留半天時間在這裏好好逛逛。

深圳灣文化廣場

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



C. 人才公園：春筍大廈，深圳地標

深圳人才公園位於春筍之下，山、海、城都近在眼前。坐在人才公園，地標建築「春筍」盡收眼底。這裏也是南山區承載藝術展覽和活動的地方，在這裏藝術與風景和諧共生，感受灣區活力。

深圳人才公園

交通方式：地鐵13號線後海站L出口



3. 高新北站

大沙河公園：騎行散步，山頂草坪閒坐

大沙河公園位於南山區中部，13號線高新北站下車後步行約1.2公里或打車即可直達。公園內設有避雨亭廊、環園步道、免費室外健身房和籃球場等等。

大沙河公園

交通方式：地鐵13號線高新北站A2/C口



4. 深大站

深圳大學粵海校區：改革開放後最早建立的綜合性大學之一

深圳大學，不少高考生今年的夢中情校，目前共有2個校區，旁邊就是南山CBD。校園內有着成片的荔枝林，綠意盎然，適合散步。

前段時間深大的食堂也對外開放了，粵海校區的9家飯堂彙集了來自五湖四海的菜系，來到這裏，不要忘記嚐嚐深大學子的美味飯堂。

深圳大學粵海校區

交通方式：地鐵13號線深大站C口



5. 石鼓站

萬科雲城設計公社：院落式+低密度城市公園+開放連接

距離大疆總部約5分鐘路程，便是萬科雲城設計公社，以院落式+低密度城市公園+開放連接作為園區三⼤特⾊。這裏不定期舉辦各種快閃活動和展覽，也是一處設計靈感發生地。

萬科雲城

交通方式：地鐵13號線石鼓站C口



6. 百旺站

A. 環西麗湖綠道：深圳首個「綠道與碧道合二為一」的生態廊道

位於南山的環西麗湖綠道（碧道），全長約16.2公里，現已實現全線貫通開放。

沿線串聯起問山疊水、螢燈碧苑、稻香尺案等9大特色景觀節點，既有溪流潺潺的野趣，也有夜晚流螢點點的浪漫，西麗塔俯瞰全景，白芒拓印體驗自然藝術……在這裏騎行或散步，移步異景，都十分愜意。

環西麗湖綠道(碧道)

交通方式：13號線留仙洞站E口出，騎車15分鐘或打車直達

9個景觀節點：問山疊水、書卷麗川、白芒拓印、寫意三河、螢燈碧苑、稻香尺案、橫塘垂硯、悦動大磡、水漾起筆。



B. 白芒驛：環湖綠道上的沙漠迷宮

從13號線百旺站出來，就能直達「白芒驛」，坐落於環西麗湖綠道上的這座小小驛站，是「一環九景」中的其中一景。芒驛不大，鏤空長廊、旋轉樓梯、空中連廊……簡簡單單的結構，築成了一座沙黃色的小小迷宮。

白芒驛

地址：環西麗湖綠道與沙河西路交叉口

交通方式：地鐵13號線百旺站A口



7. 石岩站

陌上花公園：在深圳的阿勒泰恣意奔跑

陌上花公園藏在寶安石岩湖畔的一處田野秘境，每年盛夏的風吹過，狗尾巴草開始甦醒，和成片的綠色粉黛亂子草交織在一起，草浪起伏沙沙作響，像極了宮崎駿漫畫裏的夏天。

陌上花公園愛情主題公園



交通方式：地鐵13號線石岩站下地鐵後需轉公交M310路/M472路到任達山莊站

門票：免費入園，6:30-22:00

TIPS：

①近期天氣多變，現場情況會隨着雨水等因素變換，建議出門前在網上查詢最新消息。

②做好防曬防蚊措施。



8. 上屋站

陽台山森林公園：28km²森林公園·深圳西部第一峰

陽台山森林公園總面積約28.57平方公里，橫跨龍華、寶安、南山三區，主山體海拔587米，有着「城中氧吧」的美譽，也被稱為「深圳西部第一峰」。

陽台山森林公園（部分登山口在寶安，部分在龍華）

交通方式：地鐵13號線上屋站C2口，可坐767路公交到「龍騰路場站」步行400米到石岩登山口



9. 公明廣場站

來公明，趕一場圩：逛逛深圳僅存的騎樓老街

開通前南山的朋友去到光明遊玩多需要換乘6號線，13號線北延段貫通後，部分站點不需要到上屋站換乘了，也能節省不少換乘的時間。

坐上13號線直達公明廣場站，去逛逛光明公明的這條長約300米的騎樓老街，是深圳現存唯一完整的百年騎樓群。來到這裏，記得試試公明的老味道，這裏有不少口碑老店：百年技藝傳承的餅家、公明人從小吃到大的燒鵝店等。

光明區公明街道民生路/新華街

交通方式：地鐵13號線公明廣場B口



向南看海、向北望山，周末的出行地選擇又更多了。