日本「小京都」金澤6大景點　參觀江戶時代武士住宅　夢幻圖書館

金澤素有「小京都」的美名，復古的街區和建築吸引許多遊客到此感受金澤的魅力，個有許多值得造訪的景點可以在此細細探索。



在2026年CNN統整的必去目的地之中，日本唯一上榜的地點就是金澤，一起來看看金澤有哪些特色景點！

金澤景點

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1. 東茶屋街

西茶屋街、東茶屋街、主計町茶屋街並稱為金澤的三大茶屋街，這次要介紹的是其中的東茶屋街，保留了過去的木造建築，在街道巷弄之間也有許多特色的店家可以逛。如果逛累了想要找個地方休息，也可以到東茶屋街上的「金澤布丁本舖」，一邊品嘗鋪上金箔的布丁。

東茶屋街

金澤布丁本舖地址：石川県金沢市東山1-13-10

營業時間：10:00-17:00（每月店休日參考店家Instagram專頁）



2. 尾山神社

位於金澤城附近的尾山神社也是到金澤時不能錯過的景點，除了可以到此參拜、買御守和御朱印之外，也要好好欣賞一下神社的神門。尾山神社的神門被日本指定為重要文化財，在第三層的彩色玻璃相當吸睛，特別是到了晚上，點了燈的彩繪玻璃更是亮眼，白天和晚上會展示出不一樣的風貌。

尾山神社

地址：石川縣金澤市尾山町11-1

授與所、御朱印受付時間：9:00-17:00



3. 武家屋敷跡野村家

除了前面介紹的茶屋街之外，金澤還有保留了過去江戶時代武士住宅的歷史街區「長町武家屋敷跡」。在這個歷史街區之中，有一棟可以購票入內參觀的建築「野村家」，裡面展示野村家傳的刀劍盔甲，還可以參觀野村家裡的日式庭院，感受體現日本美學的日式風情。

武家屋敷跡野村家

地址：石川縣金澤市長町一丁目三番三十二號

開放時間：8:30-17:30（四月～八月）、8:30-16:30（十月～三月）



4. 石川縣立圖書館

石川縣立圖書館除了有豐富的藏書之外，圖書館的建築本身也相當值得一看。館內彷彿是走進了哈利波特電影當中的圖書館一般夢幻，一層一層的書架繞著中心由低處往上延伸，彷彿是一座劇場般，穿梭於各個書架時更彷彿是在尋寶一樣，讓人期待會與哪一本書相遇。不論是想要在此翻翻書，還是想要來參觀這座特色建築，都很值得留時間造訪。

石川縣立圖書館

地址：石川縣金澤市小立野2丁目43番1號

開放時間：週二～週五 9:00-19:00（閱覽區）、9:00-21:00（文化交流區），週六、日、國定假日： 9:00-18:00（閱覽區與文化交流區）



5. 金澤21世紀美術館

金澤21世紀美術館是金澤最具有代表性的美術館之一，在館內一件名為「泳池」的裝置作品更是吸引了無數人到此觀賞體驗。事先預約的話，可以實際到泳池下方，體驗不同於從上方看下去的觀看視角。但特別要注意的是，如果想要實際進到泳池，除了購買美術館的門票之外，還需要線上預約參觀時段，或是當天在美術館櫃台發放的整理券才有辦法入內參觀。

金澤21世紀美術館

地址：石川縣金澤市廣坂1-2-1

開放時間

展覽區：週一、年末年始休息，10:00-18:00、週五、六開放至20:00

交流區：年末年始休息，9:00-22:00



6. 鈴木大拙館

參觀完了金澤21世紀美術館之後，不妨走路到附近的鈴木大拙館看看。展示了石川縣金澤市出身的佛教哲學家鈴木大拙相關的資料之外，館舍本身的設計也體現了這位佛教哲學家的思想。其中，在水鏡之庭提供了讓大家可以在此靜下心來感受水的流動、觀察水鏡反射的倒影的空間，到訪的時候記得留時間在這裡坐坐。

鈴木大拙館

地址：石川縣金澤市本多町3丁目4番20號

開放時間：週一休館，9:30-17:00



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