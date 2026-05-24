京都車站11款人氣特色美食推薦　拉麵小路/炸豬排專門店/抹茶甜品

京都車站有什麼推薦的餐廳？作為京都的重要交通樞紐，京都車站不僅交通便利，車站內外更聚集了多家商業設施。不論是轉車途中想找個地方用餐，還是逛街後想坐下來喝杯咖啡、品嚐甜點放鬆一下，這裡通通都有。



以下的精選美食清單帶你一次掌握京都車站不可錯過的人氣餐廳與咖啡廳！

京都車站必吃美食推薦

1. 京都おぶや（京都obuya）

京都車站的人氣店之一，經常都在排隊！由當地老字號魚舖所經營的高湯茶泡飯專門店，使用專為茶泡飯打造的米、自家熬製的高湯，以及特製柴魚片來提供茶泡飯，處處講究素材與風味。

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餐廳位在JR西口剪票口前的伊勢丹百貨美食街Eat Paradise（イートパラダイス）內，店舖位置不大，只有3張4人桌和一列吧桌位置，適合想要快捷簡單用餐，或是一人的客人。

茶泡飯有多種口味可以選擇，以海鮮為主，例如帆立貝與明太子奶油醬油、鮭魚及鮭魚子、蝦、鰻魚與雞蛋絲等等。圖3中點的是胡麻醬汁與鯛魚，食材與米飯分開上菜，還有附漬物及柴魚片、芝麻等配菜。

茶泡飯需要自己倒入高湯和放入食材及配料，店舖方建議先品嚐高湯的鮮味，然後再品嚐食材和配料的味道。高湯清爽順口到讓人想要把湯都喝光，加上自家製柴魚片後讓鮮味再提升，溫暖的茶泡飯會帶來滿滿療癒。

京都おぶや（京都obuya）

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 ジェイアール京都伊勢丹 レストラン街JR西口改札前イートパラダイス

營業時間：11:00-22:00



2. 中村藤吉本店 京都駅店

說到宇治抹茶，很多人都可能聽過中村藤吉本店這家品牌，但不用跑到宇治這麼遠，在京都車站西剪票口附近的伊勢丹百貨內就有分店可以品嚐到抹茶甜點，這家店還拿過3年Tabelog百名店呢！不過也要有心理準備，因為很有名和人氣，可能要等數十分鐘才能入座！

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中村藤吉本店是擁有超過170年歷史的京都老字號茶舖，專門販售各式茶葉，包括抹茶、煎茶與焙茶等。咖啡廳則提供多款以茶為主題的甜點，從抹茶果凍、抹茶刨冰到，其中最受歡迎就是抹茶或焙茶口味的聖代。

抹茶聖代擁有豐富的層次感，由鮮奶油、白玉糰子、香甜紅豆與濃郁抹茶冰淇淋等多種食材堆疊而成，最上層更灑上鮮綠抹茶粉，細緻描繪出品牌標誌，賣相非常吸引。

抹茶冰淇淋與鮮奶油甜度適中，每一口都能品嚐到層層交織的風味，隨著挖取深度，味道與口感也會變化，讓人從第一口到最後一口都充滿驚喜與滿足。

中村藤吉本店 京都駅店

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 JR西口改札前イートパラダイス 3F

營業時間：11:00-22:00



3. 名代とんかつ かつくら京都ポルタ店（名代炸豬排 Katsukura）

京都的炸豬排專門店，本店位於三條，在京都車站的京都Porta11樓也有分店。Katsukura嚴選來自日本各地的優質豬肉來烹調炸豬排，而這家分店使用平田牧場的三元豚品種，豬隻以日本國產米飼養，在通風良好、寬敞舒適的豬舍中自然成長，造就出風味濃郁、品質穩定的豬肉。

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炸豬排可以選菲力或里肌肉部位，不吃豬排的話還有炸蝦、可樂餅等炸物可以選擇。

炸豬排可選80g、120g、160g不同份量，附有米飯、味噌湯及高麗菜絲，炸豬排以外都可以免費續加。一開始會送上一個裝著芝麻的小研磨缽，自己動手磨芝麻後，再淋上醬汁享用。

炸豬排外皮酥脆、內裡多汁，肉質很柔嫩。無論配鹽或是醬汁一起享用都非常美味，讓人吃得心滿意足！

名代とんかつ かつくら京都ポルタ店（名代炸豬排 Katsukura）

地址：京都府京都市下京区東塩小路町901 京都ポルタ 11F

營業時間：11:00-22:00



4. 先斗入ル 京都ポルタ店（Pontoiru）

京都的和風口味及食材與意大利麵結合會怎樣？Pontoiru是一家以京都蔬菜為主角，融合京都食材打造的京都風創意義大利麵專門店，同樣位於京都Porta11樓。

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京野菜是指自古以來在京都地區栽培的傳統在地蔬菜，如九條蔥、賀茂茄子等，搭配高湯昆布的上品鮮味來製作出的各式醬汁與高湯風味義大利麵，每一道都展現出細膩講究的美味。

義大利麵口味選擇很多樣又特別，例如「湯葉、蝦仁與紅松葉蟹的京都風奶油醬義大利麵」、「九條蔥與蝦仁的明太子奶油醬義大利麵」、「丹波鴻喜菇、蝦仁與滑菇搭配聖護院蕪菁泥的和風義大利麵」等等，都是在別的餐廳沒有看過的食材搭配。

義大利麵會附上一碗高湯，還利用筷子品嚐，日式和風義大利麵的體驗很有趣！義大利麵採用偏硬的細麵，與爽脆蔬菜完美融合，因為醬汁加入高湯，即使是奶油醬口味也毫不膩口，味道偏向簡約清爽，令人一口接一口。

先斗入ル 京都ポルタ店（Pontoiru）

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都ポルタ 11F

營業時間：11:00-22:00



5. 京豆冨不二乃（京豆富不二乃）

來到京都想要試試當地知名的豆腐與油豆腐，可以來到京都伊勢丹11樓的京豆富不二乃，他們提供多樣獨特、充滿季節風味的豆腐料理。

「京豆富不二乃」使用來自京都丹後加悦工場「京豆腐藤野」每日直送的豆腐與豆漿，以日本國產大豆製作，主打安心、安全又美味。再搭配當季食材來製作日式料理。

他們午餐和晚餐都提供多款套餐選擇，套餐包含冷豆腐、腐皮、炸豆腐等多道料理，搭配漬物、油豆腐與生薑炊飯、甜點等，非常豐富。雖然都是豆腐和豆製品，但在不同烹調方法下充滿新意，會對於豆腐的變化而感到驚喜！

另外，他們有提供需要事先預約的清真套餐，料理全不含豬肉與酒精，獲得由MHC（馬來西亞清真協會）頒發的「在地清真認證」，穆斯林旅客也可好好享受美食。

京豆冨不二乃（京豆富不二乃）

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901 ジェイアール京都伊勢丹 11F

營業時間：11:00-22:00



6. 京都拉麺小路（京都拉麵小路）

來到日本又怎可不吃拉麵？日本各個地方都有代表性的拉麵口味，味噌、醬油、雞湯等各種湯頭，想要一次過吃吃看不同名店的話，來位於伊勢丹百貨10樓的拉麵小路就對了！

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目前進駐拉麵小路的拉麵店有9家，分別是：麺匠 たか松（京都）、ワンタンメンの満月（山形）、中村商店（大阪）、富山ブラック 麺家いろは （富山）、祇園らぁ～めん京 みやこ （京都）、ラーメンこがね家（兵庫）、ラーメン東大（德島）、博多一幸舎（福岡）、麺や虎鉄（札幌），真的是網羅日本東南西北的名店，拉麵迷必定要來訪！另外，還有1家日式甜點店，吃完拉麵可以吃點抹茶甜點完美作結。

京都拉麵小路

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901 ジェイアール京都伊勢丹 10F

營業時間：11:00-22:00



7. みのりカフェ 京都ポルタ（MINORI CAFE）

如果想吃甜點或輕食，稍微休息一下的話，推薦來到Porta地下街的「MINORI CAFE」。

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這家咖啡廳由日本農業協同組合JA全農京都所經營，主打使用京都在地食材，如京都府產宇治抹茶「抹濃®」、丹波大納言紅豆、京小麥、京式部米，以及京都農協牛奶等，提供充滿京都風情與當季風味的美食。

店內洋溢著自然簡約的氛圍，提供多款抹茶風味的聖代、和風甜點與飲品選擇、使用京都產米所製作飯糰的套餐等等。

甜點結合日式和洋式口味，把抹茶和紅豆加到聖代、提拉米蘇，相比起傳統和菓子，對外國旅客來說也會更習慣和對味。而且他們使用當地的宇治抹茶，品質與香氣兼具，推薦甜點套餐可以一次嘗到多種抹茶甜點，會讓抹茶控大滿足！

みのりカフェ 京都ポルタ（MINORI CAFE）

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ

營業時間：10:00-22:00



8. 田ごと 京都ポルタ店（TAGOTO）

日本的會席料理向來價格不菲，而「TAGOTO」作為擁有百年歷史的京料理老舖，其本店主打正統京風會席料理。在京都Porta地下街的分店則以蕎麥麵為主打，讓旅客能以更實惠的價格，輕鬆體驗老舖傳承的美味。

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店內提供多樣充滿京都風情的傳統料理，除了經典蕎麥麵外，還有湯葉、生麩、鯡魚蕎麥麵、松前鯖壽司等，道道精緻、風味地道。

料理所使用的高湯基底，採用北海道昆布、烏魚鰮魚與鯖魚，加上京都柔和的地下水細火熬煮，湯頭溫潤甘醇，是日式料理的靈魂所在。

「TAGOTO」最受歡迎的套餐是「ふるまい蕎麥」，包括冷蕎麥麵、酥脆天婦羅、滑嫩的生湯葉、握壽司，重點是蕎麥麵可以無限追加，保證你吃飽吃滿！蕎麥麵是店家手工製作，喉韻滑順，沾上冷麵汁享用可以嚐到高湯的鮮味，並搭配精緻的日式小菜，一次品嚐多種京都風味。

田ごと 京都ポルタ店（TAGOTO）

地址：京都府京都市下京区東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ内

營業時間：11:00-22:00



9. 肉まぶし専科 肉亭新

祇園人氣牛肉割烹名店「祇園肉亭 新」旗下的招牌牛排飯三吃（肉まぶし）專門店，唯一分店就位於京都車站地下街Porta！

牛排飯三吃就像鰻魚飯三吃那樣，先品嚐原味牛排飯，感受和牛的濃郁肉香與米飯的絕妙融合，接著按喜好加入山椒、鹽昆布、黑七味、芝麻、米果等豐富調味料變換口味，最後淋上特製高湯以茶泡飯方式享用。

若不喜歡茶泡飯，也可選擇單吃牛排飯或咖哩飯等其他餐點。

牛排選用黑毛和牛與近江牛肉，煎烤火候掌握得恰到好處，再切成薄片，肉質柔嫩、油脂細膩。搭配京都八代目儀兵衛監製的香甜米飯，以及多年鑽研而成的自家製醬汁，每一口都讓人回味無窮，還可以品嚐到不同口味變化！

肉まぶし専科 肉亭新

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902 京都ポルタ B1

營業時間：11:00-22:00



10. 果菓 伊藤軒 京都タワーサンド店

果菓 伊藤軒是創業於1864年的京都老字號和菓子名店「伊藤軒」所打造的甜點咖啡廳，京都僅有兩家分店，其中一家就位於京都塔內。登上觀景台俯瞰城市風景後，正好可以來這裡品嚐美味甜點休息一下。

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店內空間寬敞明亮，座位數充足，即便是平日下午也不太需要排隊等候。採取半自助式服務，需自行確保座位後再至櫃檯點餐，餐點會由店員送至桌邊，餐後餐具需自行回收，流程簡單不繁瑣。

相較於傳統和菓子，這裡以使用當季新鮮水果製作的洋風甜點為主打，包括鬆餅、聖代、刨冰等，另外也提供輕食餐點可供選擇。

水果選材講究，會隨季節更替，例如夏季的水蜜桃與葡萄、秋天的栗子、冬季的草莓，每一款都挑選最甜美多汁的時令水果，搭配滑順鮮奶油與冰淇淋等，甜點不僅美味可口，賣相也很網美讓人想要打卡。

果菓 伊藤軒 京都タワーサンド店

地址：京都府京都市下京区東塩小路町721-1 京都タワーサンド 1F

營業時間：10:00-21:00



11. 寿しのむさし 京都駅八条口店（Sushi no Musashi）

難得來到日本旅行，很想吃壽司的話，在京都車站八条口附近就有一家性價比不錯的迴轉壽司店，每次經過都看到不少人在排隊！

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Sushi no Musashi是京都當地的壽司店，只有3家店舖。京都車站分店內採用傳統吧桌形式，有30多個座位，可以看到壽司職人在中央握壽司。

近年很多日本連鎖迴轉壽司店都改用點餐方式，所以在這家店還能看到壽司在迴轉帶上運轉，也是很難得。

Sushi no Musashi對於食材很講究，竹筴魚、白身魚等部分食材都直接於京都近郊的宮津漁港現場直購，以最新鮮狀態提供給顧客。米飯不只選用日本知名品牌米，並使用風味清爽的天然生醋，融合昆布的鮮味來製作成醋飯，更好襯托海鮮風味。

壽司每盤價格自146日幣起，依不同款式定價不同，無論是簡單輕食還是豐盛享受都能自由選擇，滿足各種預算與口味需求。

寿しのむさし 京都駅八条口店

地址：京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 JR京都駅構内アスティ 1F

營業時間：10:30-21:45



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