京都祇園旅遊｜八坂神社景點+花見小路美食10推薦　附地址時間

想要在京都感受古色古香的街道氛圍、體驗藝伎文化，參拜歷史悠久的神社，那麼來祇園一帶就對了！



這裡匯集了京都最具代表性的景點，包括千年神社「八坂神社」、風情萬種的傳統茶屋街「花見小路」，還有各式各樣的美食。跟著這篇祇園旅遊攻略，就能掌握八坂神社的參拜看點與美食！

祇園交通攻略

如何前往八坂神社

利用公共交通工具前往八坂神社很方便，選擇電車或公車都可以。

鄰近八坂神社的鐵路車站：

京阪電車「祇園四條」站步行約5分鐘

阪急電鐵「京都河原町」站步行約8分鐘



從京都車站前往八坂神社的公車：

從JR京都站搭乘市巴士100或206號，在「祇園」站下車即達



八坂神社周邊景點交通如何安排？

祇園地區鄰近河原町，步行也可到達，八坂神社也有很多神社與寺廟，甚至可步行到清水寺，不怕一直走路的話，也可把這兩個景點規劃在一起。

步行距離 :

八坂神社 ⇒步行約8分鐘 ⇒ 河原町

八坂神社 ⇒步行約6分鐘 ⇒ 花見小路

八坂神社 ⇒ 步行約7分鐘 ⇒ 高台寺

八坂神社 ⇒ 步行約8分鐘 ⇒ 安井金比羅宮

八坂神社 ⇒ 步行約9分鐘 ⇒ 八坂庚申堂

八坂神社 ⇒ 步行約9分鐘 ⇒ 建仁寺

八坂神社 ⇒ 步行約19分鐘 ⇒ 清水寺



祇園周邊推薦景點–八阪神社

八坂神社有超過1200年歷史，也是全國約3000座八坂神社、祇園信仰神社的總本社。神社主祭神素戔嗚尊被信仰為能夠驅除一切災厄的神明。來到這裡除了進行參拜，也別錯過以下的看點！

+ 3

1. 西樓門

門面向四條通的西樓門是八坂神社的象徵之一，原本的建築在應仁之亂中被燒毀，在1497年以桧皮葺形式重建，後來改為瓦葺，並增建了側廊，被指定為日本國家的重要文化財。

門前的杜鵑花也很有名，每逢春天花季總吸引許多人來賞花。

2. 本殿

八坂神社的本殿是在1654年由第四代將軍德川家綱所重建，高約15公尺，建築面積達約660平方公尺，是日本國內規模最大的神社建築之一。

本殿採用全國罕見的「祇園造」建築樣式，其最大特色為本殿與拜殿共用一座以檜樹皮覆蓋的「檜皮葺」屋頂，展現獨特且優雅的建築風格。

3. 舞殿

位於南樓門與本殿前方的「舞殿」也是被指定為國家重要文化財的建築物。平時舞殿會用來奉納舞蹈等儀式，而到了祇園祭期間，則會供奉三座神轎。夜晚時分，燈籠點亮，與白天截然不同的風情也值得細細欣賞。

祇園祭是日本三大祭之一，也是京都盛大的祭典，正是起源於八坂神社。據說在平安京時期曾爆發疫病，人們向八坂神社祈求後，疫情便得以平息，因此八坂神社作為祈求驅除疫病的神社逐漸發展起來。

祇園祭中最受矚目的活動就是在京都市內進行花車巡行，其中代表祇園祭主神的3座神轎會在祭典期間於舞殿展示，是可以近距離觀賞的難得機會。

4. 大國主社

位於本殿西側的「大國主社」祭祀素戔嗚尊的孫神「大國主神」，因為以締結良緣聞名而吸引不少希望獲得美好姻緣的參拜者前來。

鳥居前擺放了象徵牽起大國主神與八上姬姻緣的「因幡的白兔」與大國主神的石像，境內也有販售祈求良緣的兔子造型吉祥物，可以寫下願望向神明祈求。

5. 美御前社

供奉著掌管美麗的宗像三女神的「美御前社」也同樣深受女性喜愛。長久以來，許多舞妓、藝妓等從事藝能相關職業者，以及美容、化妝品業界人士都會來參拜。

在美御前社前方，有一處被稱為「美容水」的神聖湧泉，據說參拜後用手舀取美容水，滴上兩三滴於臉上，便能讓身心更加清澈美麗（※此水並非飲用水），來到記得要試試！

6. 御神水

位於舞殿東側的「大神宮社」前方也有一處從地下約90公尺湧出的御神水。

據說在本殿之下有一口稱為「龍穴」的深井，相傳與神泉苑相連，所出之水被視為能獲取靈氣之力，因此也被稱為「力水」。御神水也不可以飲用，可以在這裡洗手獲得靈氣。

八坂神社

地址 : 京都府京都市東山区祇園町北側

前往方法：京阪電車「祇園四条」站步行約5分 / 搭乘100、206號公車在「祇園」站下車，步行約1分

官方網站：https://www.yasaka-jinja.or.jp/



祇園周邊推薦景點：花見小路

距離八坂神社不遠的花見小路是京都市的主要街道之一，全長約1公里，從北側的三條通延伸至南側建仁寺前，貫穿了以祇園為首的東山區繁華地段，林立著歷史悠久的茶屋與料亭，有不少知名的餐廳。

花見小路的巷弄間也藏有許多迷人的小路，低矮屋簷下排列著格子門、出格子窗、駒寄（防止車輛撞牆的木柱）等傳統設計，可以享受古都京都的幽雅氛圍。

另外，花見小路也是京都五大花街中規模最大的一處，這裡有許多舞伎工作的茶屋，因此在街上隨時有機會看到舞伎的身影。

請注意在2019年起，這裡設置了「禁止在私道拍攝」的告示牌，除了花見小路及南園小路，其他私人道路不可進行拍攝，未經許可的拍攝將會被收取1萬日幣！

花見小路

地址 : 京都府京都市東山区祇園町南側

前往方法：https://www.gion.or.jp/around/%E8%8A%B1%E8%A6%8B%E5%B0%8F%E8%B7%AF



祇園周邊必吃美食推薦

1. Gion Duck Rice

在八坂神社周邊的人氣鴨肉飯專門店！店鋪的招牌與菜單都用顏文字代替文字，充滿玩味！不過他們只提供一款料理 – 鴨肉飯三吃，所以也不用擔心看不懂菜單！

鴨肉飯三吃單是擺盤就超級網美！鴨肉飯以木桶盛載，低溫烹調的鴨胸肉鋪滿在米飯上，以花瓣點綴，還有誘人的生雞蛋黃。

鴨肉飯三吃的吃法就是

①直接品嚐鴨肉飯

②加上調味料

③製成茶泡飯，可以品嚐到不同滋味



除了鴨胸肉十分講究，搭配的調味料也特別選用葡萄山椒與柚子、自家製黑七味，其中葡萄山椒更被譽為綠色鑽石，清新的香氣可以襯托出鴨胸肉脂肪的甘甜。

最後的高湯茶泡飯也有心思，柴魚片放在漏斗中，由客人親自用手沖壺澆熱水，變成高湯。現沖的高湯香氣四溢，搭配鴨肉飯能增加鮮味，三種吃法讓層次慢慢提升，享受到最後一口。

Gion Duck Rice

地址：京都府京都市東山区祇園町北側282-7 大文字ビル

營業時間：10:00 – 21:30

官方網站：https://www.menroku.com/gionduckrice/



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2. ぎおん徳屋 (祇園 德屋)

位於花見小路的傳統和菓子甜品店，是多次榮獲Tabelog百名店的名店，常常都看到門口在大排長龍。他們提供紅豆湯、刨冰、茶菓子等日式甜點，可以在和風的町屋中享用！

他們的招牌商品是蕨餅！蕨餅使用極為稀少的國產本蕨粉與和三盆糖，經細心反覆揉練製作而成。蕨餅可選原味和抹茶味，或是兩拼口味，蕨餅鋪在碎冰上，以朱紅色漆器中盛裝，並搭配黃豆粉、抹茶粉、黑糖蜜與紅豆蓉。

以本蕨粉製作的蕨餅，口感特別滑嫩黏彈，用筷子夾起來可以長長拉伸，入口即化，與平常買到的蕨餅完全不一樣，讓人驚艷！蕨餅配黑糖蜜與黃豆粉味道香甜，抹茶口味則比較清爽，兩款都會讓人回味無窮！

ぎおん徳屋 (祇園 德屋)

地址：京都府京都市東山区祇園町南側570-127

營業時間：12:00 – 18:00

官方網站：http://gion-tokuya.jp/



3. 侘家古曆堂

在花見小路上的雞肉料理專門店，外表是樸素的町屋，店內卻是現代摩登的裝潢。一樓的座位是吧桌，面向著半開放式廚房，可以窺看到廚房烹調的過程。

他們晚上提供10000日幣以上的高級烤雞肉串套餐，而在午餐時段則可點比較實惠的石烤親子丼，大約2千多日幣就可以在這裡用餐。

石烤親子丼有原味和麻辣味（期間限定）可以選擇，米飯、雞肉與蛋液放在熱騰騰的石鍋之中，店員會在客人面前攪拌，做成類似炒飯的口感，最後再加上生雞蛋。

雞腿肉以炭火炙燒，奢侈使用三顆京都府產雞蛋，可以嚐到半熟滑嫩的雞蛋與酥脆的石鍋鍋巴。親子丼以濃郁高湯調味，小編覺得味道偏鹹一點。

桌上放有店家自家調製的調味料，例如山椒、咖哩、七味粉等，可以自行改變口味，最後也可加雞高湯以茶泡飯方式享用，如此講究的親子丼還真是少見！

侘家古曆堂

地址：京都市東山区花見小路四条下る 祇園町南側 歌舞練場北側

營業時間：11:30～14:30、17:30～22:00

官方網站：https://www.wabiya.com/



4. GRAND MARBLE 祇園本店 (グランマーブル祇園本店)

GRAND MARBLE是京都的丹麥吐司專門店，他們的本店就位在花見小路上。一樓是購買吐司麵包的外帶店，二樓則是咖啡廳提供午餐料理與甜點。

他們的招牌商品「大理石丹麥麵包」透過不斷反覆摺疊麵團呈現出猶如大理石的紋路，丹麥吐司的口感鬆軟，烘烤後又帶有酥脆感，結合了吐司的綿密與可頌的層次酥香。

吐司口味非常多樣，最受歡迎的京都三色口味混合了原味、祇園辻利抹茶及草莓，另外還有栗子、巧克力、紅豆奶油等多種選擇。而且包裝還非常精緻，很適合送禮！

而在咖啡廳可以品嚐各種以丹麥吐司麵包製作的料理或甜點，從三明治、起司吐司到法式吐司，在廚師的巧手烹調下，讓麵包的美味會再提升！不方便把麵包帶回家，那就直接在咖啡廳吃吧！

GRAND MARBLE 祇園本店 (グランマーブル祇園本店)

地址：京都府京都市東山区祇園町南側

營業時間：10:30～18:30

官方網站：https://grandmarble.com/



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5. 土井活鰻 祇園八坂店

京都當地的鰻魚飯專門店，提供關西風鬆軟肥美的炭烤鰻魚！

鰻魚飯主要有鰻魚重飯（以重箱盒盛載的鰻魚飯）、鰻魚飯定食及鰻魚飯三吃，可以選擇並、上、特上不同份量的鰻魚，還有各種配菜可以加點。

他們對烤鰻魚非常講究，選用從愛知縣三河的優質養殖鰻魚，在店內特地使用保持更低水溫的魚簍來飼養活鰻，維持肉質的厚實。

以炭火細心烤製的鰻魚，外皮香脆，魚肉鬆軟多汁，搭配上秘傳醬汁，非常下飯！如果點鰻魚飯三吃還會附京都高湯，享受細膩柔和的滋味。

土井活鰻 祇園八坂店

地址：京都府京都市東山区鳥居前町 南入 清井町492−3

營業時間：11:30～15:30、17:00～20:30

官方網站：https://doikatsuman.net/



6. 白 HAKU

位在小巷的隱藏和菓子店，從店舖風格到點心都非常有質感！「白 HAKU」由京都知名料亭和久傳經營，他們只販售外帶的點心，但在等待商品準備的同時，店家會貼心奉上一杯茶，顯出日本貼心的款待。

各種甜點如同藝術品般在店內整齊陳列，銀杏餅、檸檬果凍等，其中最人氣的是牡丹餅，被日本電視節目《松子不知道的世界》介紹過，連藝人松子也讚不絕口！

以和三盆熬煮的紅豆餡有著高雅甜味，糯米飯粒分明，火候拿捏得恰到好處，不會過於黏稠，而是入口即化般的鬆軟口感。雖然價格稍為高昂，但精緻的和菓子絕對物有所值！

白 HAKU

地址：京都市東山区祇園町南側570-210

營業時間：11:00～18:00

官方網站：https://haku.kyoto.jp/



7. Gohanya 村上(ごはんや村上)

想要在京都享受道地的日式家庭料理的話，「Gohanya 村上」提供各種CP值高的定食套餐！在2025年2月才開幕的小店，店主兼主廚村上先生是曾在祇園的名店修行超過20年的資深廚師，希望讓客人享受和食最單純的美味，並感受到「日常中的京都」。

他們提供京都家常菜「おばんざい」(obanzai)的定食、一品料理到各式飯食。

「おばんざい」是指京都日常的配菜總稱，來源自京都媽媽們製作的傳統家常料理，通常使用營養豐富的當季食材，例如京都當地栽培的蔬菜。「Gohanya 村上」的豆皿定食就提供9種小菜，菜色每日會有所變動，一次可以嚐到多種口味！

Gohanya 村上(ごはんや村上)

地址：京都市東山区祇園町南側570-210

營業時間：11:00～18:00

官方網站：https://www.instagram.com/gohanya.murakami/



+ 7

8. 伊藤久右衛門 祇園四條店・茶房

說到京都的宇治抹茶品牌，許多人第一時間想到的，可能就是伊藤久右衛門。這間創立於1832年的超老舖，長年專注於茶葉事業，至今仍深受喜愛。

除了宇治的本店之外，「伊藤久右衛門 祇園四條店」更是京都市內首家茶房複合型店舖。

店內分為兩層，1樓主要販售茶葉與各式抹茶點心，適合作為伴手禮；走上樓梯後來到2樓，則是寬敞舒適的茶房，約有67個座位，裝潢帶有濃厚和風氛圍。

在這裡能品嚐到種類豐富的餐點與甜品，從抹茶蕎麥麵到抹茶聖代應有盡有。抹茶蕎麥麵色澤鮮綠，湯汁以鰹魚與昆布熬製而成，風味高雅而深邃，帶有京都特有的細膩口感。

而招牌甜點的聖代則選用石臼研磨的抹茶製成，濃郁的抹茶冰淇淋搭配白玉與水果，一口下去就是滿滿的幸福感，盡情享受到抹茶的滋味。

伊藤久右衛門 祇園四條店・茶房

地址：京都府京都市東山区四条通大和大路東南角祇園町南側586

營業時間：10:30-18:30

官方網站：https://www.itohkyuemon.co.jp/



9. Yuba Higashiyama Yuuzu (ゆば料理 東山ゆう豆)

由長年為一流飯店和料亭製作「美山湯葉」的「京・美山ゆばゆう豆」所直營的餐廳，主廚也在京都老字號料亭磨練多年，提供使用來自美山、丹波等當地食材所烹調的正宗會席料理。

料理套餐以豆乳與湯葉為主角，搭配肉質扎實、鮮味濃厚的美山京地雞，以及當季京都野菜等嚴選食材，既健康又不失奢華。一份套餐包含多樣料理，巧妙融合了日式與洋式的烹飪手法。

湯葉每天由工場新鮮直送，製成湯葉飯、豆乳茶碗蒸、生湯葉刺身、豆渣料理等多款創意料理。別擔心因為使用豆乳與湯葉，味道就會過於清淡，這裡的料理會帶給你驚喜！

Yuba Higashiyama Yuuzu (ゆば料理 東山ゆう豆)

地址：京都府京都市東山区祇園町南側570-218

營業時間：11:00 ～ 15:00、18:00 ～ 22:00

官方網站：https://higashiyamayuuzu.com/



10. Mannaka Tsururu (真ん中つるる)

白天是烏龍麵店，晚上則變成居酒屋！

他們使用無添加的天然高湯與100%國產小麥，每日手工現打自家製麵。烏龍麵以細麵為主，口感柔軟而滑順。高湯則選用北海道昆布細火慢熬，搭配店內炒香的厚削宗田柴魚片，煮出濃郁的金色高湯，鮮味十足。麵條配上香氣四溢的湯頭，簡單卻令人難忘。

而且他們的烏龍麵口味也很有創意，除了常見的高湯、咖哩湯頭或是冷烏龍麵，還有日式滷肉與牛筋口味、夏天有季節限定的檸檬口味，或是明太子與魚子醬玉子烏龍麵等，都在其他店家很難找到！

到了晚上，除了可以點烏龍麵當主食，也提供各種冷盤、炸物等下酒小菜，最適合與京都當地的日本酒一起享用！

Mannaka Tsururu (真ん中つるる)

地址：京都府京都市東山区祇園町南側570-50

營業時間：12:00 – 15:00、17:30 – 21:00

官方網站：https://www.instagram.com/mannakatsururu/



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