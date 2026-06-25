東京近郊靜岡景點　櫻桃小丸子樂園打卡　清水港坐船觀海上富士山

下一次的日本旅行，不妨從東京稍微延伸一下腳步吧？搭乘新幹線只需約1小時。靜岡市擁有從世界遺產「三保松原」眺望的富士山絕景，也是大家喜愛的動漫聖地，更是一座職人手作工藝充滿活力的城市。



這次，我們將為不滿足於普通觀光的「講究派」旅人，介紹9個精選的「深度旅遊」體驗。

景點推薦：櫻桃小丸子樂園、富士山清水港遊覽船

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1. 前往憧憬的聖地：動漫世界與海上的富士山

首先來到在很多地方都超有人氣的動畫『櫻桃小丸子』的故鄉。

在S-Pulse Dream Plaza的「櫻桃小丸子樂園」，您可以沉浸在動畫的世界觀中，在充滿懷舊氛圍的教室與公園場景中打卡留念。接著從旁邊的港口搭乘「富士山清水港遊覽船」。從海上眺望能將富士山一覽無遺，堪稱難得一見的絕景。請一邊感受海風，一邊享受優雅的遊船體驗。

清水港遊覽船

預約：https://www.shimizu-cruise.co.jp/tw/



櫻桃小丸子樂園

Google 評分：4

聯絡電話：054-354-3360

店家地址：日本〒424-0942 Shizuoka, Shimizu Ward, Irifunechō, 13−１５ エスパルスドリームプラザ 3階

營業時間：10:00 – 20:00

預約：https://chibimarukochan-land.book.ntmg.com/products/871b4baa-9f92-52ed-a326-81b304f4c2e3?lng=zh-TW



Shimizuko Minami

Google 評分：4.6

聯絡電話：054-288-0232

店家地址：日本〒422-8061 Shizuoka, Suruga Ward, Morishitachō, 1−４１ タイヨウビル ２階

營業時間：星期一至星期六11:00 – 14:00和17:30 – 21:30，星期日11:00 – 14:00



活動推薦：宮秀、長澤瓦商店、山崎製作所

2. 職人之街・靜岡：製作世界上獨一無二的「傳統工藝」

「宮秀」提供江戶時代傳承至今的傳統工藝「押繪羽子板」製作體驗。

羽子板是祈求「除厄」與「招福」的吉祥物。用布料包裹富士山等零件，再以靜岡特有的「駿河蒔繪」撒上金粉，豪華絢爛的作品就完成了。此外，「長澤瓦商店」提供以日本傳統瓦片為素材的製作體驗，而「山崎製作所」則能近距離體驗精密金屬加工，也都相當值得一訪。在與職人交流的過程中，能親身感悟日本工藝的極致精神。

宮秀

Google 評分：0

店家地址：日本〒420-0042 Shizuoka, Aoi Ward, Komagatadōri, 5-chōme−11 宮秀

預約：https://tw.wamazing.com/activity/detail/5533



長澤瓦商店

Google 評分：4.8

聯絡電話：054-345-6369

店家地址：160-3 Nōjima, Shimizu Ward, Shizuoka, 424-0063日本

營業時間：星期二至星期六10:00 – 16:00；星期一、星期日休息

預約：https://tw.wamazing.com/activity/detail/5116



YAMAZAKI METAL FACTORY

Google 評分：4.8

聯絡電話：054-361-0610

店家地址：134-2 Hara, Shimizu Ward, Shizuoka, 424-0113日本

營業時間：星期一至星期五08:00 – 17:00；星期六至星期日休息

預約：https://tw.wamazing.com/activity/detail/5114



美食推薦：丁子屋、丸福製茶、清心亭

3. 文化與味覺：400年的歷史與絕景茶室

用餐方面，推薦創業於1596年的老字號「丁子屋」。

在茅草屋頂的歷史空間內，品嚐歌川廣重浮世繪《東海道五十三次》中也描繪過的名物「山藥泥汁（Tororo 汁）」。餐後前往「丸福製茶」深度體驗茶學魅力。接著是旅程的亮點——位於「清水船越堤公園」內的茶室「清心亭」。換上和服或浴衣，從正統茶室眺望富士山，同時體驗裏千家茶道。品嚐自己親手沖泡的抹茶後，手拿公園內咖啡廳的濃厚抹茶冰淇淋，以富士山和大海為背景拍下紀念照吧。

丁子屋

Google 評分：4.2

店家地址：7-chōme-10-10 Mariko, Suruga Ward, Shizuoka, 421-0103日本

營業時間：星期一至星期三、星期五11:00 – 14:00，星期六至星期日11:00 – 15:00和16:30 – 19:00；星期四休息

預約：https://chojiya.info/



MARUFUKU TEA Marufuku Seicha

Google 評分：5

聯絡電話：054-271-2011

店家地址：25 Wakamatsuchō, Aoi Ward, Shizuoka, 420-0006日本

營業時間：星期一至星期五09:00 – 17:00，星期六至星期日休息

預約：https://tw.wamazing.com/activity/detail/5503



洗心亭

Google 評分：4.3

聯絡電話：053-523-0043

店家地址：101 Hosoechō Ono, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1301日本

預約：https://tw.wamazing.com/activity/detail/5552



住宿推薦：靜岡ASSOCIA飯店

4. 旅途據點：極上的美食佐茶（Tea Pairing）

住宿就選與車站直通、交通便利的「靜岡ASSOCIA飯店」。晚餐在館內的「鐵板燒 那古亭」享用「駿河茶宴」。主廚在眼前煎烤的和牛牛排，搭配侍酒師精選的「靜岡茶（煎茶、焙茶等）」。茶湯清爽地平衡和牛的豐腴油花，是靜岡特有的美食體驗。

靜岡ASSOCIA飯店

Google 評分：4.1

聯絡電話：054-254-4141

店家地址：56番地 Kuroganechō, Aoi Ward, Shizuoka, 420-0851日本

預約：https://www.associa.com/sth/multi-lingual/?wovn=zh-CHT

「駿河茶宴」晚餐僅提供給入住豪華客房（Deluxe Room）以上房型的住宿貴賓。如有需求，請於訂房時在選項中選擇。



從東京出發僅需1小時，就能實現接觸靜岡市「真實日本」的旅程，現在就出發吧！

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【本文獲「輕旅行」授權轉載。】