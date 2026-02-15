名古屋景點10大推介　LEGO樂園/吉卜力公園/神宮寺廟　親子好去處

名古屋位於日本中部的愛知縣，是一座融合傳統與現代、充滿活力的城市。作為日本的交通樞紐和工業重鎮，這裏不僅擁有豐富的歷史文化，更是美食與購物的天堂。這次小編整理出10個名古屋景點推薦，讓你親身感受這座被譽為「日本心臟」的城市魅力與活力！



名古屋交通

中部國際機場出發：搭乘名鐵「μSKY特急列車」，約28分鐘到名古屋車站。

京都出發：JR京都車站－搭乘JR東海道新幹線、快速電車，約30～40分鐘到JR名古屋車站。

名古屋十大景點推薦

1. 名古屋城

名古屋城是名古屋的代表性地標，幾乎所有觀光客都會來這裏朝聖！城堡的外觀非常宏偉，尤其是金光閃閃的「金鯱」裝飾，象徵著豐富和繁榮，無論從哪個角度拍，每張照片都像畫一般。館內展示著豐富的文物與互動式展覽，能讓你更了解名古屋城的歷史。

此外，這裏四季分明，每個季節都有不同的迷人景色，小編最推薦春天來訪，是名古屋賞櫻最佳時期，整個名古屋城被粉色花海點綴，超級夢幻的！

名古屋城

交通：名古屋觀光路線巴士「名古屋城」站下車，步行約1分鐘

開放時間：09:00-16:30（12/29~1/1公休）

門票：成人500日圓、中學生以下免費



2. 熱田神宮

熱田神宮有超過千年的歷史，是供奉日本三大神器之一「草薙劍」的聖地，在許多日本人心中具有重要地位。漫步於綠意的參道，走向本殿，能看到許多當地人與旅客都非常虔誠參拜。

神宮的商店非常受歡迎，販售各種紀念品和護身符，讓你帶走一份祝福～熱田神宮有許多值得探索的角落，像是寶物館，收藏了珍貴的武士盔甲、古文書等。熱田神宮不僅是名古屋必訪神社，更是深入體驗日本傳統文化與信仰的地點，推薦給喜愛歷史人文旅遊的大家！

熱田神宮

交通：名鐵「熱田神宮傳馬町」或「熱田神宮西」站下車，步行約7分鐘

開放時間：神宮全天開放、寶物館09:00-16:30（每月最後一個周三、周四公休）

寶物館門票：成人500日圓、中學生以下200日圓（神宮免費）

小提醒：建議大家可以按照以下參拜路線【本宮→清水社→信長塀→大楠→寶物館→草薙館→別宮八劍宮→上知我麻神社】，這樣走更順暢～



3. 大須觀音

大須觀音是日本三大觀音之一，也是信徒們祈求平安與幸福的聖地。進入寺廟，鮮紅色的本堂映入眼簾，紅燈籠搭配日式傳統建築，營造出明亮有活力的氛圍！

大須觀音的另一大魅力在於與大須商店街相連，不僅能品嚐名古屋美食，還能在懷舊的店鋪裏挖寶，無論是動漫周邊、古著服飾還是手工藝品，這裏都能滿足你的購物慾望～在規劃名古屋旅程時，不妨把這個神秘又美麗的景點納入行程吧！

大須觀音

交通：名鐵「大須觀音」站下車，步行約3分鐘

開放時間：06:00-19:00

小提醒：大須觀音內隨處可見成群的鴿子，它們聚集在寺院周圍，熱切地等待遊客投餵食物～



4. 日本LEGO樂園

LEGO迷注意！日本也有LEGO樂園，全園區以超過1700萬塊LEGO積木精心打造，每個細節都讓人驚嘆！樂園內設有八大主題區，從刺激的雲霄飛車、日本迷你大陸，到適合小朋友的得寶樂園，大人小孩都能找到專屬的樂趣。

另外，也別錯過隔壁的SEA LIFE名古屋，這座水族館將LEGO元素融入各個角落，欣賞海洋生物的同時，還能發掘LEGO的創意小彩蛋。如果你正計畫帶小孩出國，這裏絕對是名古屋必訪的親子景點！

日本LEGO樂園

交通：機場巴士「金城埠頭」站下車，步行約10分鐘

開放時間：10:00-營業時間有變動，請參考官網

門票：為浮動票價制，依淡旺季一日票價格，請參考官網



5. 愛知縣吉卜力公園

愛知縣吉卜力公園不同於一般遊樂園，遊樂設施不多，以靜態場景與裝置藝術為主，特別適合宮崎駿迷和喜愛拍照的遊客。園區最知名的「大倉庫」，無論是經典電影場景還是精心設計的展覽，都讓人彷佛置身在宮崎駿的動畫世界。小編推薦一定要去紀念品店，有各種限定周邊，從可愛的玩偶、實用小物到精緻文具，讓人忍不住想通通帶回家。

也由於園區範圍廣大，建議事先做好攻略，才能輕鬆暢遊每個夢幻場景，盡情感受吉卜力公園的魅力！

愛知縣吉卜力公園

交通：名鐵巴士「愛・地球博紀念公園（吉卜力公園）」站下車，步行約1分鐘

開放時間：平日10:00-17:00、假日09:00-17:00（周二公休）

門票：票券的種類和價格會根據季節和活動有所變動，請參考官網

小提醒：需事先於官網購買，現場是買不到票的喔！



6. 名古屋港水族館

名古屋港水族館擁有日本最大的水上表演池，最大的亮點就是海豚表演秀，在馴養員的指揮下，海豚們隨著音樂躍出水面，每一個動作都令人驚艷！館內還設有海洋隧道，透明的拱形玻璃讓鯊魚、魟魚從頭頂與身旁悠遊而過，營造出漫步深海的奇幻氛圍。

無論是親子旅遊、情侶約會，還是想在名古屋找個能放鬆身心的地方，都超適合來這裏度過療癒時光！

名古屋港水族館

交通：名鐵「名古屋港」站下車，步行約5分鐘

開放時間：09:30-17:30（周一公休，開放時間可能有所不同，請參考官網）

門票：成人2,030日圓、國中小學生1,010日圓、4歲以上500日圓、3歲以下免費

小提醒：安排行程時記得先上官網確認表演時間，免得錯過～



7. 白鳥庭園

白鳥庭園是名古屋最大的日式庭園，以日本自然風景為靈感打造。庭園的核心是一座象徵大海的池塘，清澈的水面倒映著樹影與日式傳統建築，讓人感受到滿滿的寧靜感。最吸引人的地方是園內的「清羽亭茶室」，外觀設計靈感來自白鳥降落的姿態，這座茶室不僅是一處品茶之地，更像是一座藝術品，讓人一邊品味香醇的抹茶，一邊欣賞四季流轉的美景。

比起名古屋的熱鬧景點，白鳥庭園更適合慢慢探索，感受日本庭園獨有的靜謐，讓這趟自由行增添一絲悠然的詩意！

白鳥庭園

交通：名鐵「熱田神宮西」站下車，步行約10分鐘

開放時間：09:00-17:00（周一、12/29~1/3公休）

門票：成人300日圓、中學生以下免費



8. 德川園

德川園曾是名古屋最具代表性的傳統景點之一，庭園內展現了日本池泉迴遊式庭園的獨特美學。來到德川園，龍門瀑布絕對是不可錯過的亮點，以「鯉魚躍龍門」為靈感設計，每20分鐘會加水，站在瀑布前，讓人感受到庭園內少見的磅礴動感！

小編非常推薦秋天造訪，楓葉與銀杏將庭園渲染成一片金紅色，與傳統日式景觀交織出如畫的美景，是結合歷史與賞景不能錯過的名古屋寶藏景點～

德川園

交通：名古屋觀光路線巴士「德川園・德川美術館・蓬左文庫」站下車，步行約1分鐘

開放時間：09:30-17:30（周一、12/29~1/1公休）

門票：成人300日圓、中學生以下免費

小提醒：如果想更深入了解江戶時代的歷史，可以到旁邊的德川美術館逛逛喲！



9. 東山動植物園

東山動植物園是日本第三大動物園，也是全日本飼養種類最多的動物園，園內最受矚目的，非「猩」級男神－沙巴尼莫屬，因為壯碩的肌肉與帥氣的神情爆紅，讓遊客紛紛搶拍。

動物園旁的植物園也是一大亮點，四季皆有不同美景～如果想俯瞰整個名古屋，也別忘了搭乘東山Sky Tower，360度無死角的景觀視野，特別是夜晚，點燈後的浪漫氛圍更是值得一看！不管是帶小孩、帶家人、帶情人，還是單純熱愛動植物的旅人，東山動植物園都很適合安排入名古屋自由行行程！

東山動植物園

交通：名鐵「東山公園」站下車，步行約3分鐘

開放時間：動物園和植物園09:00-16:50、天空塔09:00-21:50（周一公休）

門票：動物園和植物園-成人500日圓、天空塔-成人300日圓



10. 磁浮列車鐵道館

磁浮列車鐵道館是體驗日本鐵道文化與未來科技的必去景點，無論是鐵道迷、親子遊客，或對速度與科技充滿好奇的人，都能在這裏找到樂趣！從日本第一代新幹線到未來的「L0系磁浮列車」，每輛列車都是鐵道發展的縮影。館內還能挑戰新幹線駕駛體驗，了解如何掌控速度、精準停靠！

此外，這裏提供多款鐵道便當，最受歡迎的新幹線造型便當更是親子旅客的最愛。無論大人或小孩，都能在這裏玩得開心，是超棒的名古屋景點！

磁浮列車鐵道館

交通：高速鐵道「金城埠頭」站下車，步行2分鐘

開放時間：10:00-17:30（周二、12/28~1/1公休）

門票：成人1,000日圓、高中及中小學生500日圓、兒童（3歲以上的學齡前幼兒）200日圓

小提醒：所有的體驗活動都需要事先預約，體驗名額有限，記得提早登記！



看完這10個精選的名古屋必訪景點，是否對這座城市產生更多的興趣了呢？從充滿歷史氣息的古城庭園，到展示現代風格的建築，好玩的景點遍佈各處～現在就開始規劃你的名古屋自由行吧，親自踏上這片融合傳統與現代的土地吧！

