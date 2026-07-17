旅遊心得｜飛機餐別再隨便選　內行推清爽好吃選擇　網：設計用心

一名網友近日搭機出國時，特別預訂兒童餐，沒想到實際拿到餐點後驚喜不已，大讚不僅菜色豐富，連蔬果比例也相當均衡。



貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多人坦言，自己搭飛機時也會刻意選擇兒童餐，認為不論外觀或口味，都比一般成人飛機餐更有吸引力。

飛機餐別再選一般餐點！內行大推它「清爽好吃上餐快」

一名網友在社群平台「Threads」發文表示，自己第一次嘗試預訂兒童餐，登機時地勤人員還特別再次確認餐點選擇，因為是第一次訂兒童餐，也讓他更期待實際餐點。

上機後，空服員送上的餐點為起司肉醬麵，搭配一盒蔬果與100%果汁，麵食還加入紅蘿蔔、青花菜、鑫鑫腸與番茄等配料，視覺上色彩繽紛、份量也不馬虎，讓他忍不住大讚「超可愛又好吃」。他也分享，兒童餐不分年齡都可以訂，推薦大家下次也可以試試看。

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示

「怎麼感覺兒童餐看起來比較像人吃的」

「我也喜歡訂兒童餐」

「兒童餐吃起來比較開心」

「覺得兒童餐真的很棒，情緒價值被給到，雖然是大人了但是還是可以當小孩」



也有不少網友列舉兒童餐的優點：

「我常常覺得兒童餐視覺上比較可口」

「每次都選兒童餐，而且特殊餐還會比一般餐先拿到」

「有水果、蔬菜，營養均衡」

「兒童餐通常在設計上更用心，像是把食材做成星星或愛心造型」

「兒童餐蔬菜比較多、口味清爽，還有機會拿到額外甜點」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飛機餐別再選一般餐點！內行大推它「清爽好吃上餐快」，還有機會拿到額外甜點】