旅遊心得｜搭短程航班買商務艙適合嗎？過來人曝關鍵原因：很值得

商務艙如果只飛「短程」你會坐嗎？



日前一名網友表示，長程航線一張商務艙機票動輒十幾萬元（台幣，下同），實在下不了手，因此考慮加價1、2萬元，體驗僅約3個多小時的東京短程航線。不過他也擔心，時間過短沒能體驗到商務艙的升級感，於是發文詢問大家意見。貼文曝光後，引發網友熱議：

「商務艙太美好，絕對不會因為『短程』就沒體驗到！」



網紅Joeman曾在個人YT頻道分享坐台灣長榮787-9商務艙飛往東京的體驗👇👇👇

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網問「短程」商務艙值得嗎？一票：搭過就回不去

早前有網友在國內論壇Dcard以「第一次搭商務艙想選短程值得嗎？」為題發文指出，與老婆兩個人都沒搭過商務艙 ，下個月是她生日，想給老婆一個小驚喜讓她體驗。事主表示在找機票價錢時，看到飛歐美「長程」商務艙一個人動輒十幾萬「真的下不了手」，查看飛往「短程」的東京加價一兩萬左右就能搭到，只是讓他猶豫是「只飛三個小時」，是否屁股還沒坐熱就要降落，變成對商務艙的體驗較無感，因此想詢問大家，會省下這筆錢升等飯店，或是吃一餐好料比較實在嗎？最後他想問有搭過短程商務艙的網友，初體驗選短程真的會有感嗎？

貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論：

「商務艙太美好，會捨不得下飛機」

「坐過商務艙，之後坐回經濟艙會很痛苦」

「花3、4萬讓老婆一整年不碎念很值得」

「以前覺得升級飯店較划算，現在搭過商務艙真的回不去」

「短程值得體驗，飛歐美太貴了」



有網友列出商務艙優點，不用排廁所、可以快速通關、可以進貴賓室、行李又可以帶更多、躺平睡覺、換上拖鞋，喝杯香檳，並不只是單純搭機時躺著很舒服而已。

有網友持不同看法：

「看老婆屬於什麼個性，如果是務實的人，選飯店升等或吃好一點；如果是浪漫派的人，選商務艙讓她體驗」

「東京三個小時的會少那麼一點體驗感，建議挑五個小時的航程體驗」

「住跟吃好一點比較值得」



Joeman分享坐長榮商務艙飛往東京的體驗

事實上，網紅Joeman過去在個人YT頻道分享坐台灣長榮787-9商務艙飛往東京的體驗。從影片中可見，座位空間相當寬敞，頭頂還設有星空氛圍燈，電動座椅可自由調整，甚至能完全躺平。不過，Joeman 也提到，若身高超過180公分、體型較壯，躺平時仍會感到些許侷促。登機後，空服員隨即送上香檳，機上還提供日本清酒及精緻餐點，整體服務讓他印象深刻，並直呼若以3、4萬元的價格升等商務艙，「非常值得！」如果飛往日本升等商務艙要5萬元，建議直接住比較好的飯店。

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