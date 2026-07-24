深汕高鐵樞紐「屋蓋」開始組裝　沿途設6車站　串聯深圳惠州汕尾

備受關注的深汕高鐵進度條又又又刷新啦～



近日，深汕樞紐站房及樞紐屋蓋鋼網架已全面進入現場組裝階段。按照目前節奏，深汕樞紐鋼結構施工節點預計今年底就能完工，整個項目計劃2027年11月全面建成通車，通車後將實現深圳⇌深汕30分鐘直達。

深汕高鐵（深視新聞）

據了解，深汕樞紐位於深汕特別合作區赤石街道，總建築面積約35.6萬平方米，站房面積4.8萬平方米，站場規模5台13線，分設廣汕場3台7線、深汕場2台6線。

中鐵北京工程局集團有限公司深汕站房及配套綜合交通樞紐工程項目部項目副總工程師張振東介紹，項目建成後，一是能夠加密大灣區東部沿海高鐵通道，強化深圳產業人才向東輻射；二是可以補齊粵東交通短板，串聯深圳、惠東、深汕、汕尾城鎮帶，完善粵港澳大灣區軌道網絡，推動深汕特別合作區融入粵港澳大灣區一體化。

深汕高鐵串聯起深圳⇌惠州⇌深汕特別合作區

深汕高鐵作為粵港澳大灣區交通建設重點工程，起於深圳西麗樞紐站，終至深汕特別合作區，並引入廣汕高鐵深汕站，沿途貫穿深圳多個區域以及惠州部分地區，沿線設6座車站，雙線隧道18座，大中橋樑37座。

深汕高鐵沿途貫穿深圳多個區域以及惠州部分地區，沿線設6座車站，雙線隧道18座，大中橋樑37座。（深視新聞）

設計時速為350千米每小時，正線全長125.5千米，全線橋隧比92.6%。其中——

深圳段（含深汕特別合作區）69.5千米

惠州段56千米



據「深圳交通」介紹，深汕鐵路建設總工期5年，計劃於2027年建成通車。作為深圳都市圈的「大動脈」，深汕高鐵承擔着深汕特別合作區與深圳市區間高頻高速城際功能，對於深汕特別合作區加快與深圳一體化發展、融入粵港澳大灣區具有重要意義。

4月28日，列車經過建設中的深汕站。（深視新聞）

該鐵路建成後，自深圳出發1小時可達粵東城市群，2小時可達海西城市群，5小時通達長三角城市群，從深圳前往深汕特別合作區的時間將由目前的47分鐘縮短至30分鐘。