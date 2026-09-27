去日本泡裸湯「要除毛嗎」？過來人：大方走進去　頭髮處理更重要

你有在日本泡過裸湯的經驗嗎？一名女網友分享，近期要去日本旅遊，計劃要去泡湯，但想到自己私密處的毛髮沒有除乾淨，好奇發問「這樣會不會很顯眼，或者被別人覺得不衛生？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在Dcard以「下週要去日本泡湯需要除毛嗎？」為題，指出近期是第一次去日本自由行，特地安排了泡湯的行程來放鬆，但想到自己私密處的毛髮沒有除乾淨，擔心是否會被其他人覺得不衛生？

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這名女網友進一步說明，聽說日本女生都會把私密處的毛髮除乾淨，自己平常雖然會修剪，但不會到完全乾淨，好奇發問：

不整理真的會被注目嗎？還是根本沒人會看，自己想太多？

貼文一出後，多數網友都表示：

「不用除毛喔，就放寬心走進去，我第一次也覺得脫光光走進去很害羞，結果是其他遊客很大方走進去」

「裡面霧霧的，加上很多人都近視，其實也看不太到，不用太擔心」

「大家基本上不會盯著妳的身體看，所以放寬心就好」

「我之前去只有除腋毛，而且真的只有台灣人會害羞一直看別人，日本人跟韓國人都超自然」

「不用刻意除毛，無論是溫泉、大眾澡堂都是自然放開的，去享受就好」



此外，也有過來人提醒「頭髮」比較重要，回應：

「建議帶個髮圈，如果是長髮，進到浴池要綁起來，避免頭髮浸在水池中」

「頭髮比較重要，看過會讓長髮泡在湯裡的都是台灣人」



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