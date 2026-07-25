日媒盤點「13大NG行為」　車廂/餐廳/神社場所注意　正確使用筷子

日本被籲為全球最適合旅遊的國家之一，一年四季都有來自世界各地的觀光客湧入，導致引發「過度旅遊（Overtourism）」的問題，影響當地人的生活。有日本人抱怨，觀光客買了小吃後邊走邊吃，與他們擦身而過時，食物的油漬竟然滴到自己的衣服上，不堪其擾。



根據「紐約時報」報導，隨著疫情後國際觀光復甦以及外國旅客湧入，使得日本大城市人滿為患，街道和大眾運輸過度擁擠，不僅嚴重影響當地居民的生活品質，遊客表現出了不尊重當地習俗的行為，更引發人們強烈反彈。

以京都為例，在車站和景點都有設置「注意您的禮儀（mind your manners）」的標語。當地擁有400年歷史的「錦市場」，就有居民抱怨不少觀光客買了食物之後邊走邊吃，導致擠過他們身邊時，衣服上沾了食物油漬。當地販售烤鰻魚的業者山岡芳乃，在店門口貼出5種語言告示，明確寫著「請不要邊走邊吃。（No eating while walking.）」不過多數遊客都不予理會。她受訪表示，不確定自己這麼做會不會太嚴苛，畢竟生意全仰賴觀光客。

日本生活雜誌「Tokyo Weekender」列出13項旅日行為守則，分為大眾運輸禮儀、餐廳用餐禮儀、神社寺廟禮儀和其他禮儀四大類，希望國際旅客訪日時能遵照。

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大眾運輸禮儀

1. 不要在車廂上講電話

因為過程中說話音量會不自覺提高，讓周遭乘客受到干擾。

2. 不要在車廂上吃東西

也許你自己會認為正在享用的鮪魚飯糰很香，但是周圍的乘客可能不這麼認為，特別是當食物殘渣掉到地上的時候。

3. 不要伸展肢體

坐下時應雙腿併攏，才不會碰到旁人。將包包放在雙腿上或者上方置物區，勿放在地板上占用車廂空間。

4. 說話時請輕聲細語

車廂屬於密閉空間，小聲講話就能被聽見。

餐廳用餐禮儀

1. 不用給小費

即便日本提供了全世界最好的服務。

2. 用餐後請稍微清理桌面再離開

以方便餐廳工作人員進行後續清理。

3. 正確使用筷子

不要用筷子夾食物給自己或別人，也不要將筷子直立插在碗裡，這些舉動會讓日本人聯想到葬禮。

神社寺廟禮儀

1. 請留意腳下允許步行的區域

通常會有路標指示，如果不確定就不要隨意行走。

2. 穿著得體的服裝以示尊敬

千萬不要露出肩膀，如果您在這種場合這麼做可能會引人側目。

3. 保持安靜

畢竟神社是莊嚴之地。

其他禮儀

1. 不要亂丟垃圾

在日本特別是東京街頭的垃圾桶有限，因此請跟當地人一樣，把垃圾打包好帶回家丟棄，或者可以選擇丟進便利商店的垃圾桶，前提是您有在店裡買東西消費。

2. 遵守拍照禮儀

即便您很想拍照留念，但是在不確定能否拍照的情形下，就不要進行攝影動作。比方說路上有人會手持氣球騎腳踏車，或者穿戴老虎造型的面具，雖然他們看起來很上鏡，但不代表他們想被拍攝。另外也須注意宗教聖地的相關規定，展現體貼與尊重。

3. 請尊重自然環境

過去曾有遊客在櫻花季期間破壞櫻花及樹枝，這是相當失禮的行為。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】