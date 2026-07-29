飛機機艙牆上神秘三角形是甚麼?專家揭王牌位2福利　網民：長知識

旅遊｜搭飛機｜飛機冷知識｜搭飛機坐窗邊位，你留意過牆上這個神秘三角形標誌嗎？原來是代表飛機隱藏版王牌位。華航早前分享，原來小標誌是空服員察看機翼的最佳觀察點，對旅客來說，更是擁有全景無死角的景！除此之外，這個位置還隱藏著1好處！想知更多？即看下文！



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搭飛機｜飛機牆壁上的神祕小標誌

出外旅遊搭飛機，大家是不是每次都搶著劃窗邊位？下次坐飛機時，不妨抬頭留意客艙牆壁，如果你發現座位上方貼著一個小小的黑色或紅色三角形標誌，那代表你幸運地坐到了整架飛機的王牌隱藏位，不過到底這個小標誌有甚麼神奇作用？

中華航空曾發文解釋，這個三角形標誌並不是裝飾，也不是隨意貼上去的，是專為空服員設計，從這個座位對應的窗戶看出去，擁有角度最大、最廣的機翼視野。當空服人員需要目視確認機翼狀況時，只要找到這個三角形標誌，就能第一時間用最佳角度察看機翼！

中華航空發文解釋，三角形標誌並不是裝飾，是讓空服員需要確認機翼狀況時，能第一時間用最佳角度察看機翼。（facebook@China Airlines中華航空﻿)

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中華航空補充，過往有些舊型號飛機，空服員甚至需要透過這個窗戶目視檢查起落架是否正常放下。不過現在飛機電腦系統非常先進，機長在駕駛艙檢視儀表就一目了然啦！

飛機位｜乘客專屬福利：一覽無遺風景

華航表示，三角形標誌的座位擁有最寬廣的視野，坐在這個座位的幸運旅客更能夠享受到一覽無遺的窗外風景。

華航表示，座位擁有最寬廣的視野，能一覽無遺的窗外風景。（AI生成圖）

網友也紛紛留言：「長知識了！」，「以後大家都要指定這個位子了！」，也有網民笑言「我很難相信空服人員看得懂機翼的狀況。」

飛機位｜暈機浪不怕！飛行過程最平穩的黃金位置

除了視野絕佳，這個座位還隱藏了一個優點，容易暈機浪的朋友要注意啦！美國生活實用指南網站Lifehacker中指出，航空醫學專家Dr. Quay Snyder曾在受訪中表示，飛機的重心位在機翼附近，因此選擇機翼上方的座位能顯著減少感受到的起伏與顛簸。

除了視野絕佳，這個座位還隱藏了一個優點，容易暈機浪的朋友要注意。（AI生成圖）

相比起機頭或最容易感受顛簸的機尾，位於機翼上方的座位在飛行過程中受氣流影響的晃動感受是最小的。如果平時搭飛機容易暈機浪的旅客，選這個位置絕對能讓飛行旅程舒適度提升！

下次搭飛機的時候，不妨抬頭望望自己座位附近有沒有這個神秘的小三角形。如果有，記得盡情享受這個視野最棒、飛行最穩的隱藏福利吧！

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