飛機經濟艙8大隱藏服務　免費Wi-Fi、酒類！1時間開口成功率大增

飛機｜旅遊冷知識｜搭飛機想坐得舒服又划算，誰說一定要花大錢升等商務艙？只要學會幾招，經濟艙也能讓你享受到超值的隱藏福利！美國知名旅遊媒體《Travel+Leisure》公開8大機上免費服務，包括酒精飲料暢飲、免費Wi-Fi等等，只要把握1時機開口，免花錢就能讓飛行體驗瞬間升級！想知更多？即睇下文！



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經濟艙8大隱藏版免費服務大公開！

搭乘長途航班想坐得更舒適，又不想花大錢升等商務艙嗎？其實經濟艙裡隱藏著許多免費的福利！美國權威旅遊媒體《Travel + Leisure》引述知名機票優惠平台「Dollar Flight Club」創辦人兼執行長紐加頓Jesse Neugarten的說法：「很多旅客不知道，其實在經濟艙裡，只要你很有禮貌地提出請求，就有機會獲得許多超實用的額外福利。」他又分享8大機上免費服務！

知名旅遊媒體分亨，經濟艙裡隱藏著8個免費的福利。（AI生成圖片）

飛機免費服務【1】額外餐點及點心

長途國際航班一般會準備充足的餐點備用，《Travel+Leisure》指，若旅客吃完一份飛機餐後仍覺得不夠，可在空服員發送完餐點後，禮貌詢問是否還有多餘的餐點或點心，隨時有機會多吃一份！

飛機免費服務【２】免費酒精飲品：紅白酒、啤酒無限暢飲

想在萬呎高空喝一杯舒緩神經嗎？《Travel+Leisure》指，阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）與新加坡航空（Singapore Airlines）等多家全服務航空公司，只要旅客符合法定飲酒年齡，空服員皆會免費提供啤酒、紅白酒等酒精飲料。

只要旅客符合法定飲酒年齡，空服員皆會免費提供啤酒、紅白酒等酒精飲料。（AI生成圖片）

飛機免費服務【３】舒適過夜包：牙刷、眼罩、護膚品送上門

搭乘夜航或長途班機時，舒適度非常重要！《Travel+Leisure》指，空服員會主動或依要求提供免費過夜包，裡面備有牙刷、襪子、眼罩，部分更會附贈護唇膏與保濕乳，讓旅客在機上也能保濕補水。

飛機免費服務【４】保暖枕頭與毛毯

若座位上沒有預先擺放枕頭或毛毯，或是旅客特別怕冷，《Travel+Leisure》建議，只要在餐飲服務結束後禮貌詢問，空服員都很樂意提供。

旅客只要在餐飲服務結束後禮貌詢問毛毯，空服員都很樂意提供。（AI生成圖）

飛機免費服務【５】免費Wi-Fi

《Travel+Leisure》指出，不少航空公司已相繼推出免費機上Wi-Fi服務！包括捷藍航空（JetBlue）、達美航空（Delta Air Lines）、阿聯酋航空、法國航空與卡達航空等，只要詢問空服員，讓旅客在三萬呎高空也能保持網路連線。

飛機免費服務【６】兒童專屬遊戲包

帶小朋友搭飛機最怕孩子鬧脾氣嗎？《Travel+Leisure》指出，許多航空公司都準備了免費的兒童遊戲包，裡面含有畫本與蠟筆；部分航空公司，如阿聯酋航空的空服員還會驚喜送上小飛行員胸章或迷你玩具，秒速安撫小朋友的情緒！

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飛機免費服務【７】專屬機型收藏小卡

《Travel+Leisure》分享，如果你是個熱愛記錄飛行的航空愛好者，在不打擾空服員工作的前提下，可以禮貌地詢問是否有機型收藏小卡，甚至邀請機長在你的飛行紀錄本上簽名也沒問題。許多航空公司會為了紀念特定航線或新機型，印製精美的收藏卡送給有心收藏的旅客。

飛機免費服務【８】調換座位

另外，旅遊平台Booking.com曾指出，如果發現鄰座坐了個會影響旅程品質的旅客，或是這架飛機其實空位很多，旅客可以為自己爭取更寬敞的空間。只要等機門完全關閉，而且安全檢查完畢後，旅客可以禮貌詢問空服員是否能調整到沒人坐的整排位置。

飛機經濟艙隱藏服務｜廉航與傳統航空有所差異

雖然經濟艙的隱藏福利眾多，但免費服務的豐富程度依然因航空公司而異。Jesse Neugarten指，大型國際傳統航空公司，例如阿聯酋、國泰等一般較為大方，而廉價航空的免費項目則相對有限。

專家指，想要順利索取額外福利，旅客選擇開口的時機絕對是關鍵。（AI生成圖）

飛機經濟艙隱藏服務｜把握1黃金時機開口詢問不會被拒絕！

想要順利索取額外福利，選擇開口的時機絕對是關鍵！Jesse Neugarten提醒，旅客千萬不要在空服員最忙碌的登機、起飛前準備以及降落階段提出要求，應在航班進入平穩飛行狀態，及在主要餐飲服務結束之後。

此時空服員已完成手頭上最繁忙的工作，有更多時間與精力處理旅客的個人需求，成功率將大幅提升！

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