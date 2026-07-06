酒店禁忌｜入房第1件事要沖馬桶！員工揭原因：有恐怖生物藏身

酒店｜酒店冷知識｜平時大家去旅行住酒店，入房第一件事會點做？相信好多人是即刻開行李箱，或者直接興奮躺睡大床。但原來如果冇做安全衛生檢查，後果可以超可怕！早前有英國酒店員工爆料，入房後其實應該要先沖廁所，因為隨時被蜘蛛等昆蟲爬上身！除了防蟲，專家教5招酒店必做事，其中隱藏著1酒店潛規則，導致旅客分分鐘無法入住。想住得安心？即看下文！



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入住酒店必做｜員工爆料：入住酒店第一件事要先沖廁！

據英國媒體《Metro》早前報道，英國旅行社eShores收集了多位酒店員工的內部建議，指出旅客進房後的第一件事，應該是先沖馬桶。員工透露，特別是在氣候溫暖的地區，馬桶內側的凹槽是蜘蛛和昆蟲最理想的藏身處。

員工強烈建議，入住酒店房間後，務必先蓋上馬桶蓋再沖水，利用強力的水流將躲在凹槽內的昆蟲沖走或淹死。若想百分之百安心，也可以打開手機的手電筒，照射馬桶圈內側的凹槽，確認沒有頑強的節肢動物抓在上面。如果不想讓昆蟲有機會爬到你身上，進房第一件事記得先沖水！

員工警告，旅客入住酒店第一件事要先沖廁。（AI生成圖）

入住酒店必做｜酒店潛規則：太遲Check-in恐被退房？

除了房間內的防蟲與衛生，酒店員工也透露了一個業界潛規則，多數經濟型酒店為了確保利潤，會故意超額預訂房間，以填補臨時取消入住的空房。

如果當天所有旅客都出席，這個系統通常會犧牲最後辦理入住的客人。雖然酒店通常會協助安排入住附近的其他飯店並承擔計程車費用，但仍會給旅客帶來極大的不便。因此，員工強烈建議，盡量不要遲到或太晚辦理入住。

英國旅遊達人迪普爾・丘達莎瑪—亞當斯（Dipal Chudasama-Adams）也曾在社交平台上提醒，抵達酒店房間後的第一件事並非開箱行李，而是進行全面的安全與衛生檢查。

入住酒店必做｜旅遊達人：酒店床單關鍵

大家住酒店的時候，通常一入房間見床直接躺睡，Dipal建議，入住時應先翻開床單，仔細搜索床墊四周，一旦看見疑似排泄物的黑點，很可能是臭蟲或有其他昆蟲的跡象，務必立即提高警覺並要求換房。

Dipal建議仔細搜索床墊四周，一旦看見疑似排泄物的黑點，很可能是臭蟲或有其他昆蟲的跡象。（AI生成圖）

入住酒店必做｜酒店房間內最髒3大死角！

另外，她指出，房間內的電視遙控器、電燈開關及桌面常被頻繁接觸，卻是最容易累積病菌的地方。她建議，入住時先用酒精或抗菌濕紙巾擦拭一遍，降低交叉感染的風險。

Dipa建議，入住時先用酒精或抗菌濕紙巾擦拭一遍，降低交叉感染的風險。（AI生成圖）

入住酒店必做｜進房時先拍下收費食品照

酒店雪櫃的收費飲料與食品，是常常引發消費糾紛！她建議，進房時先幫雪櫃內的收費食品拍照。萬一退房時被誤收費用，可直接向櫃檯人員出示照片及拍攝時間，照片就是最好的證據，省去不必要的爭論。

Dipal建議，進房時先幫雪櫃內的收費食品拍照。（AI生成圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略