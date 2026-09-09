飛機座位選哪裡最安全？專家：出口5排內　建議熟記90秒撤離原則

如果你有坐飛機會選位的習慣，應該不只是在意靠窗還是走道。畢竟這兩天又有飛安新聞讓人頭皮發麻，一架印度波音787墜機，整架飛機只有坐在11A的乘客生還，這畫面一出來，網友瞬間炸開：「靠，下次我也要坐那邊！」



雖然每次出事後都會有人開始討論「機尾比較安全」還是「靠逃生門才是王道」，但真到緊急時刻，誰能預測甚麼？選對位置真的有差，還是心理安慰多一點？你我都說不準。但不管怎樣，這種新聞看完還是會忍不住默默打開訂票網站，重新確認自己是不是坐在一個「好逃」的位置。

相關文章：航班揭秘｜飛機上別點咖啡 前空姐曝7大潛規則 週二機票更便宜

+ 11

飛機座位選哪裡最安全？

雖然飛行一直被認為是最安全的交通工具之一，但只要空難一發生，還是讓人忍不住開始想：我下次搭飛機，該不該換個位子坐？根據《航空運輸管理雜誌》2024年的研究，美國商用航班發生致命事故的機率只有約一千三百七十萬分之一，而且從2001年到2017年的數據來看，即使在重大事故中，乘客的整體生還率也高達94%。

不過要是真的遇上最倒楣的狀況，坐哪裡真的有差嗎？格林威治大學（University of Greenwich）的加利亞教授就指出，距離緊急出口5排內的位置，乘客的生還機率相對較高。最近印度航空的一起墜機事故中，唯一倖存的乘客剛好就坐在靠窗的11A，位置就在緊急出口旁。加利亞教授甚至表示：「他的位置已經是最靠近出口的了，不可能再近了。」

除了逃生距離，座位本身的結構也會影響安全性。像新南威爾斯大學（University of New South Wales）航空學院的吳正隆副教授提到，靠近機翼根部的「翼盒」區域，是整架飛機最堅固的地方。這個位置結構複雜、保護性也高，如果又剛好離出口近，那基本上就集滿了「最穩陣選位」的條件。

不過所有專家都一致強調：「沒有哪個座位能保證你一定生還。」真正的關鍵，還是事故當下發生了甚麼。如果是高衝擊或解體等級的重大事故，座位選擇效果有限。但若是在比較可控的撞擊或起火狀況下，位置真的會影響生存機率。

除此之外，專家也強烈建議，乘客在登機後應該主動觀察最近的緊急出口，記住自己與出口間的座位排數。也要熟記「90秒撤離原則」，意思就是：在緊急狀況下要在一分半內成功離開機艙，而且不要回頭拿行李、不要分心拍影片，聽從空服人員指示才是真正的救命關鍵。總結一下，能選的話當然還是選個好位置，但比起靠哪一排，意識清醒、反應得當，才是真正保命的最後一關。

相關文章：旅遊心得｜最佳飛機位在第8到第15排 專家教根據需求選最佳座位

+ 5

延伸閲讀：

空姐曝光搭飛機注意事項，男性開腿坐、噴香水⋯都該被視為違法！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】