台灣景點｜期間限定景觀推薦　馬祖藍眼淚/澎湖粉紅海　附時間

在台灣有一種風景只有在對的時間與對的條件下，才會短暫現身，像是每年春天的石門老梅綠石槽、馬祖藍眼淚的夢幻藍光，或是澎湖赤崁海域在特定時刻才出現的粉紅色海，都是錯過就得再等一年的期間限定景觀。



現在就跟著我們一起探索全台各地屬於當季的限定美景。

全台期間限定美拍景點

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1. 新北：石門老梅綠石槽

新北石門的老梅綠石槽是台灣極具代表性的季節限定景觀，海岸為大屯火山活動留下的火山礁岩，經過長年海浪侵蝕形成整齊排列的海蝕溝，每到春天，受東北季風的影響，石槽表面會附著大量綠藻，將整片海岸染成鮮豔的翠綠色，與湛藍的海水形成強烈對比；最佳觀賞期約為每年3月中到5月初，其中以4月最為壯觀，在退潮時前往才能欣賞到完整的景致。

老梅綠石槽

Google 評分：4.3

店家地址：253台灣新北市石門區老梅里

營業時間：24小時



2. 基隆：和平島阿拉寶灣

位於和平島地質公園的阿拉寶灣，被譽為台灣最美的秘境海灣之一，因為長期受海浪侵蝕與地殼運動影響，形成壯觀的海蝕平台、豆腐岩、蜂窩岩等豐富地貌。阿拉寶灣採取總量管制與預約制入場，使生態與景觀得以完整保存。

清澈的海水、平緩的岩岸，加上遠方海天一線的景致；退潮時，潮間帶會出現豐富的海洋生物，像是小魚、螃蟹與各式貝類，是觀察自然生態的絕佳場域。

阿拉寶灣

Google 評分：4.4

店家地址：202台灣基隆市中正區社寮里



和平島地質公園 Heping Island Geopark

Google 評分：4.4

聯絡電話：02 2463 5452

店家地址：202台灣基隆市中正區平一路360號

營業時間：08:00 – 18:00



3. 花蓮：六十石山金針花

六十石山位於花蓮富里鄉，是台灣東部知名的高山金針花賞花勝地，在每年8月到9月之間，整片山坡會被金黃色的金針花覆蓋，形成壯麗的景觀，因此也被譽為「金針花故鄉」。遊客可以遠眺縱谷平原與層層山巒，

除了欣賞自然景觀之外，還可以品嚐以金針花的特色料理，或是體驗採收與曬製金針的過程，是夏末秋初極具代表性的旅遊景點。

六十石山金針花海

Google 評分：4.5

聯絡電話：0965 391 436

店家地址：983台灣花蓮縣竹田村

營業時間：24小時



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4. 澎湖：夢幻粉紅海

澎湖的夢幻粉紅海是春夏之際難得一見的自然奇景，每年4月到7月是珊瑚進入繁殖季，在清澈海域集體釋放出粉紅色的卵束，隨著海流漂浮在海面上，在陽光折射下形成粉紅與橘粉色漸層，整片海域有如被輕輕染上夢幻色彩，可以在七美、西嶼與望安欣賞到迷人的粉紅海。

建議觀賞時保持距離，不干擾海洋生物，靜靜欣賞這片稍縱即逝的粉紅海景，感受澎湖海洋生命力最柔美的一刻。

5. 馬祖：藍眼淚

被美國CNN列為世界15大自然奇景的馬祖藍眼淚，在馬祖被稱為「丁香水」或是「海耀」，在每年三月到九月是藍眼淚爆發期，吸引無數遊客前往一探奇幻景緻。藍眼淚是一種夜光藻（學名為Noctiluca scintillans）又稱夜光蟲，之所以能發光是因為夜光藻體內的球狀胞器具有螢光素酶，讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光

常見問題 Q&A

石門老梅綠石槽什麼時候去最美？ 最佳時間是每年3月中旬到5月初，其中以4月最為壯觀。 澎湖粉紅海的出現時間點？ 每年4月至7月珊瑚進入繁殖季時，集體釋放出的粉紅色卵束隨海流漂浮所形成的自然現象。 馬祖藍眼淚的季節是什麼時候？ 每年3月至9月為爆發期，吸引無數追淚人。 基隆「和平島阿拉寶灣」隨時都可以去嗎？ 為了保護獨特的豆腐岩與生態地貌，阿拉寶灣採季節限定開放，且需 提前預約 並實施總量管制。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】