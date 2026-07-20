台北周邊｜新北景點21大推薦　打卡瀑布/老街　情侶親子好去處

約會不一定要擠在台灣市中心咖啡廳，其實新北山城郊區裡就藏了很多適合情侶慢慢走、好好聊天的療癒景點。從可以泡湯放鬆的烏來、獲得CNN認證的猴硐貓村，到能放天燈的平溪、看盡山城海景的瑞芳等，每一個地方都有不同的約會節奏與浪漫感。



這篇一次整理新北郊區約會景點，讓你們輕鬆安排不趕行程的一日或半日小旅行。

新北山城指的是哪裡？

本篇的山城指的是新北市最右邊的幾個城市，以烏來區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、石碇區、貢寮區、坪林區為主。大家平常在新北市想要約會可能最先想到的會是板橋耶誕城、淡水老街、金山萬里的海景、溫泉，或是土城的餐廳、中和烘爐地夜景等，其實新北市最右邊的城市也有許多美麗壯闊的風景等大家探索。今天彤編就整理以上城市的知名景點，讓各位情侶們去約會時能多一些選擇！

新北約會景點推薦

+ 5

1. 烏來：瀑布3號

這間瀑布3號位在烏來老街上方的烏來瀑布旁，玻璃屋的外觀設計就算是坐在室內，也能將外面瀑布的美景一併收進眼中。不只如此，瀑布3號還一共有三層樓，一樓是露天坐位、B1有包廂及靠窗的景觀座位、B2還有球池可以拍網美照，不僅是情侶約會勝地，也可以是親子放電的好去處！

瀑布3号

Google 評分：3.8

聯絡電話：02 2661 8058

店家地址：233台灣新北市烏來區瀑布路3號

營業時間：星期一11:00 – 18:00；星期二至星期日10:00 – 18:00



2. 烏來：馥森阪治Trio

說到新北的溫泉，大家一定會先想到烏來、金山的溫泉！「馥森阪治Trio」由渡假酒店打造的溫泉據點，結合溫泉、美食、音樂、手作體驗，不定期舉辦插花、茶道、頌缽、泰雅傳統編織手作課程，餐點主打原民風味與在地食材、健康蔬食。邊泡溫泉還能邊欣賞窗外烏來的山林景色，讓人愜意又放鬆，跟另一半一起來一定能有部一樣的美好回憶！

馥森阪治Trio

Google 評分：4.2

聯絡電話：02 2661 6688

店家地址：233001台灣新北市烏來區環山路151號



3. 烏來：烏來老街

烏來老街是新北市近郊著名的觀光景點，以原住民文化與自然風光聞名。街道兩側販售各式烏來老街特色小吃、手工藝品與紀念品，像是烤山豬肉、竹筒飯與各種甜點。老街附近還有溫泉、瀑布步道與烏來台車可遊覽，遊客可以邊逛街邊感受山城風情與泰雅族文化，是假日親子、情侶及自然愛好者的熱門去處。

烏來老街

Google 評分：4.1

聯絡電話：02 2661 6442

店家地址：233台灣新北市烏來區烏來街12號

營業時間：星期一至星期五10:00 – 17:00，星期六至星期日10:00 – 18:00



4. 瑞芳：猴硐貓村

猴硐貓村位於台灣新北市瑞芳區，是個依山傍水的小聚落，四周群山環繞。而「猴硐」這個地名，據說源於山中曾有許多台灣獼猴出沒，加上地勢多洞穴，故得此名。如今雖不再見猴，但這裡的另一群居民「貓咪」，卻成為了地方的新主角。在地方居民與志工的努力下，「猴硐貓村」聲名遠播，吸引眾多遊客前來一探「貓咪天堂」。猴硐貓村也曾被美國CNN評選為「世界六大賞貓景點」，跟另一半來到這裡撸貓，光想就很幸福！

侯硐

Google 評分：0

店家地址：224台灣新北市瑞芳區侯硐



5. 瑞芳：九份老街

九份老街不只是新北最具代表性的觀光景點，更是不少情侶必去的約會景點之一。蜿蜒的石階、紅燈籠與山海景色交織出獨特的浪漫氛圍，特別適合情侶牽手漫步、拍照留念。老街內聚集各式特色小吃與茶館，可以一邊品嚐美食、一邊欣賞遠眺海景與夕陽夜景。尤其是點燈後、紅燈籠祭時的九份更迷人，朦朧的氛圍絕對是情侶放慢步調、享受甜蜜時光的約會地點。

九份老街

Google 評分：4.2

聯絡電話：02 2406 3270

店家地址：224台灣新北市瑞芳區基山街

營業時間：星期一至星期四08:00 – 19:00；星期五至星期日08:00 – 22:00



6. 瑞芳：報時山步道

如果想在山城看見大海，那瑞芳絕對是首選！作為能一次看盡山海美景的報時山步道，一直是不少情侶們會來約會、走走的地方。這裡不需要辛苦的上山下海，也不用走到汗流浹背，這條「全台最短的觀海景觀步道」，全長僅有166公尺卻有著360度的無敵視野，不僅可以看到層層遞進的山巒景色，就連海天一色的美景也輕鬆收錄，每個角度都是不同的風景。

報時山棧道

Google 評分：4.5

店家地址：224台灣新北市瑞芳區金瓜石

營業時間：24小時營業



7. 平溪：平溪老街

說到平溪那就不能錯過平溪老街的天燈，平溪天燈可是夯到連當初小編帶日本生旅遊台北時，一群日本高中生都指定想去的地方！尤其每年元宵的平溪天燈節，更是吸引全台甚至國外無數人前往，現場人數絕對是超過千人在共襄盛舉。因此周邊的平溪老街也就繁榮起來，多了非常多可愛的打卡點，很適合情侶到這邊拍照、放天燈！

平溪老街

Google 評分：4.7

聯絡電話：0921 930 901

店家地址：226台灣新北市平溪區平溪街32號

營業時間：08:00 – 22:00



8. 平溪：嶺腳車站 & 嶺腳瀑布

來到平溪還只去平溪老街嗎？其實附近的嶺腳車站&瀑布是個充滿故事與美景的車站，嶺腳瀑布又因站前的鐵軌呈現大弧度的彎曲，故又被稱「微笑車站」。在車站附近約莫十分鐘的時間，即可走到平溪第二大瀑布－嶺腳瀑布，現在在這裡還能發現一些人工挖鑿的石窟，給人一種荒涼的廢墟風情。

嶺腳瀑布

Google 評分：4.1

店家地址：226台灣新北市平溪區嶺腳寮

營業時間：24小時營業



9. 平溪：菁桐車站

菁桐，舊稱「菁桐坑庄」，曾因煤礦開採而繁榮一時。如今的老街雖不再熱鬧，卻多了份寧靜與懷舊氣息，彷彿時間在這裡暫停，停留在最美好的瞬間。菁桐車站本身就是一大亮點，它是平溪線的終點站，也是平溪區僅存的日式木造車站，典雅的外觀總能吸引遊客目光。它的美不需多言，只因存在本身就令人驚嘆。想拍出復古懷舊感大照的情侶，就很推薦可以來菁桐喲！

菁桐

Google 評分：4.3

店家地址：226台灣新北市平溪區菁桐街52號



+ 4

10. 雙溪：三貂嶺隧道

三貂嶺隧道其實位於新北市瑞芳、雙溪區交界處，是舊鐵路改建的步行與自行車道，隧道保留原本的紅磚與歷史痕跡，呈現獨特復古氣息。隧道光影交錯、氣氛神秘又浪漫，非常適合情侶漫步拍照、牽手約會。沿途還能欣賞山林與河谷景色，將歷史感與自然美景結合，是雙溪區不可錯過的約會打卡景點。

三貂嶺生態友善隧道

Google 評分：4.5

聯絡電話：02 2493 3782

店家地址：227台灣新北市雙溪區尪子崙坑

營業時間：星期一、星期三至星期日08:30 – 16:00；星期二休息



11. 雙溪：雙溪荷花園

雙溪荷花園位於新北市雙溪區，是一處結合自然景觀與休閒散步的賞荷勝地。園內荷花池水面平靜，綠意盎然，每到夏季荷花盛開，景色浪漫宜人，非常適合情侶漫步、拍照或坐在池畔享受悠閒時光。園區環境清幽，讓人可以放慢腳步，與另一半共享靜謐的自然美景，是約會與放鬆的理想選擇。

雙溪荷花園

Google 評分：4.2

聯絡電話：02 2493 1111

店家地址：227台灣新北市雙溪區雙柑公路111號

營業時間：24小時營業



12. 雙溪：雙溪老街

雙溪老街充滿懷舊氛圍，特色是保留了完整的老式建築，包括有百年歷史的林益和堂中藥店、附近的周家古厝、雙溪教會等。其中海山餅店的寒天布丁蛋糕更是必買美食，口感綿密、清爽不膩，是彤編從小吃到大的經典蛋糕，每次回家絕對會買爆的程度。來到雙溪老街，不僅能感受老街古樸風情，還能品嚐這款超人氣布丁蛋糕，絕對是甜蜜又滿足的美食體驗。

雙溪老街

Google 評分：4.1

聯絡電話：02 2493 1111

店家地址：227台灣新北市雙溪區泰昌街

營業時間：24小時營業



13. 石碇：鱷魚島觀景台

石碇鱷魚島位於新北市石碇區，是千島湖上的特色小島，以形似鱷魚的島型聞名。清澈湖水與四周群山相映，讓整個景色宛如一幅畫。島上景觀奇特，是情侶拍照的絕佳地點，無論站在湖邊或乘船遠眺，都能捕捉到浪漫的湖光山色，留下專屬兩人的甜蜜回憶。漫步湖畔、對望遠方的山水，也非常適合一起享受悠閒的午後時光。

鱷魚島觀景平台

Google 評分：4.6

聯絡電話：0922 803 071

店家地址：223台灣新北市石碇區北宜路五段

營業時間：24小時營業



14. 石碇：石碇五路財神廟

石碇五路財神廟位於新北市石碇區，是當地知名的求財與祈福聖地，以五路財神供奉齊全而聞名。廟宇香火鼎盛，建築古樸典雅，還保留許多傳統廟宇的彩繪與雕刻藝術。對情侶來說，這裡除了祈求財運與好運外，也是象徵共同守護未來幸福的地方。兩人一起參拜、點燈祈願，不僅增添互相陪伴的甜蜜感，也能留下共同的幸福回憶，非常適合情侶一起旅遊、拍照留念。

石碇五路財神廟

Google 評分：4.5

聯絡電話：02 2663 3372

店家地址：223台灣新北市石碇區大湖格路20之1號

營業時間：星期一至星期五06:00 – 18:00，星期六至星期日06:00 – 18:30



15. 石碇：山羊洞登山步道

山羊洞登山步道位於新北市石碇區，是一條結合自然景觀與輕度挑戰的登山步道。沿途林木蔥鬱、岩壁奇特，還有視野開闊的觀景點，可俯瞰山谷與遠方河流，空氣清新，步道平緩，非常適合散步健行。對情侶而言，一起沿步道漫步、互相扶持攀登，不僅能享受大自然的寧靜美景，也能在共同挑戰中增進默契與感情，是拍照、留念與甜蜜約會的理想去處。

山羊洞

Google 評分：3.8

店家地址：223台灣新北市石碇區新北市石碇區

營業時間：24小時營業



16. 貢寮：三貂角燈塔

台灣極東點三貂角燈塔又被稱為「台灣的眼睛」，是迎接曙光的好地方。坐落在岬角處而擁有良好的視野，能夠俯瞰馬崗漁港、萊萊地質景觀，將東北角的海岸納入景框之中。沿著燈塔旁的步道漫步，還能夠看見歐式風格的造景及裝置藝術，燈塔本身也極具風格，純白的外觀非常好拍！有興趣的話可以走入燈塔內的展示館參觀，了解燈塔的故事。

三貂角燈塔

Google 評分：4.5

聯絡電話：02 2499 1300

店家地址：22841台灣新北市貢寮區馬崗街38號

營業時間：星期二至星期日09:00 – 17:00，星期一休息



+ 3

17. 貢寮：舊草嶺隧道

說到貢寮除了想到福隆海水浴場以外，其實舊草嶺隧道也是非常熱門的景點之一。這裡是昔日台灣重要的鐵路隧道之一，如今已改建為自行車與步行專用道。隧道內光影交錯、牆面保留歷史痕跡，營造出神秘又浪漫的氛圍。對情侶來說，漫步於隧道中，彼此靠近、互相打趣拍照，不僅能感受歷史氣息，也能留下專屬兩人的甜蜜回憶，是散步、拍照與浪漫約會的絕佳地點。

福隆舊草嶺隧道

Google 評分：4.5

聯絡電話：02 2499 1210

店家地址：228台灣新北市貢寮區福隆里

營業時間：08:30 – 16:30



18. 貢寮：四角窟觀景台

四角窟觀景台為舊草嶺環狀線自行車道的中繼站之一，以雙愛心形為設計亮點，從空中俯瞰更能將心形形狀一覽無遺，對情侶來說根本是最浪漫的定情之地。四角窟觀景台也正好在地勢較高處，向右看去能夠看見層層山巒遞進，天氣好的話能夠看見前方的龜山島，左方是三貂角燈塔，向下看去則是四角窟海蝕平台，四周都有不一樣的景致。

四角窟觀景台

Google 評分：4.3

聯絡電話：02 2499 1210

店家地址：228台灣新北市貢寮區

營業時間：24小時營業



19. 坪林：坪林老街

坪林老街其實不長，全長大約200公尺而已，卻是當地人非常重要的一條街道。坪林老街以「保坪宮」為中心點，逐漸發展成一個小商圈。老街上有非常有名的坪林包種茶，還有許多茶結合美食的餐廳、茶館等，無論是茶粿、茶饅頭、茶糖、茶油麵線等都非常多人喜歡，想跟另一半來點不一樣的郊區小旅行，坪林會是一個非常休閒、清靜的選項。

坪林老街

Google 評分：4

聯絡電話：02 2665 6362

店家地址：232台灣新北市坪林區

營業時間：24小時營業



20. 坪林：金溪露營區

金溪露營區距離坪林老街車程約10分鐘內，同時位於金瓜寮溪旁，環境優美、空氣清新，附近還串聯了多條步道可以漫步在大自然中。露營區設有可遮陽避雨的棚架及簡單的烤肉區，非常適合情侶安排兩天一夜的小旅行，來這裡放空、看星空享受兩人世界都非常浪漫呀！

21. 坪林：坪林茶香親水吊橋

坪林茶香親水吊橋位於新北市坪林區，以茶鄉特色與自然景觀聞名。吊橋橫跨溪谷，兩側綠意盎然，遊客可以邊欣賞山林風光邊感受溪水潺潺。橋下設有親水平台，可近距離體驗溪水清涼，並結合茶文化元素，常可聞到淡淡茶香。在吊橋上牽著彼此的手，隨著橋面輕輕搖晃，兩人緊緊相依，光是想像就覺得超級曖昧又浪漫！

親水吊橋

Google 評分：0

店家地址：232台灣新北市坪林區親水吊橋



比起走馬看花的行程，新北郊區更適合留點時間給彼此。不管是牽手散步、泡湯放空，還是坐在老街角落聊天，這些地方都能讓約會回到最單純的陪伴感。下次不知道要去哪約會，不妨把烏來、猴硐、平溪排進清單，用一趟慢慢走的行程，替感情加點溫度。

常見問題 Q&A

新北郊區有哪些能遠眺「湖光山色」或「愛心造景」的打卡聖地？ 位於石碇的「鱷魚島觀景台」是近年超夯的秘境，從高處俯瞰翡翠湖上的島嶼，形狀宛如巨大鱷魚，美不勝收。而位於貢寮的「四角窟觀景台」則在地景中巧妙設計了雙愛心形狀，配上遠方的龜山島與三貂角燈塔，堪稱東北角最浪漫的定情之地。若是喜歡森林健行，石碇的「山羊洞步道」則能體驗牽手攀爬岩壁、共享山谷美景的趣味，有效增進感情默契。 如果是想安排「兩天一夜」或「不趕路」的慢活約會，建議去哪裡？ 坪林區與雙溪區是非常理想的慢活選擇。坪林可以沿著「茶香親水吊橋」散步感觸茶香，或在「金溪露營區」看星空過夜；雙溪則有舊鐵路改建的「三貂嶺隧道」步行專用道，紅磚復古氣息濃厚。最後別忘了到雙溪老街買份「海山餅店」的寒天布丁蛋糕，這種簡單卻雋永的日常美味，能為整趟約會畫下甜蜜的句點。 新北郊區有哪些適合情侶「泡湯加美景」的一站式約會地點？ 首推烏來區！這裡不僅有著名的烏來老街可以品嚐原民美食，更有如「瀑布 3 號」這類景觀咖啡廳，讓您坐在室內玻璃屋就能平視壯麗瀑布。若想進一步放鬆，「馥森阪治 Trio」提供結合原民文化與山林美景的溫泉體驗，泡湯之餘還能享受在地食材餐點。這種結合溫泉、美景與慢食的行程，是新北郊區極具儀式感的約會首選。 對於喜歡「貓咪」或「日式雜貨」的情侶，猴硐有哪些必訪點？ 猴硐貓村是全台知名的療癒聖地，除了隨處可見的親人小貓，推薦造訪「金石工坊」挑選匠人手繪的招財貓伴手禮。約會休息時，可以轉進隱密小路裡的「Murmur Land cafe」，這間充滿溫度的磚牆木作咖啡廳，窗外盡是綠意，比起主街道更適合情侶靜靜聊天。此外，別忘了尋找可愛的「808 貓里」裝置藝術，拍下專屬兩人的超萌合照。 想拍出「電影感」或「復古風」照片，平溪線哪一站最合適？ 除了觀光客最多的平溪老街放天燈，「菁桐車站」是平溪區僅存的日式木造車站，典雅的建築與寧靜的老街氛圍，非常適合拍攝懷舊復古大片。另一處私房景點則是「嶺腳車站」，因站前鐵軌呈現大弧度彎曲而被稱為「微笑車站」，步行 10 分鐘即可抵達具廢墟風情的嶺腳瀑布，對於喜歡探險、拍獨特風景的情侶來說非常有吸引力。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】