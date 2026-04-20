台灣基隆咖啡店9推介　全台最棒的25間咖啡館之一　打卡山海秘境

台灣基隆，這座匯聚美食、歷史、人文風情於一身的海港城市，帶著充滿故事感的迷人韻味，吸引各地旅人前往。除了喧鬧的廟口夜市與港邊船隻進出的日常，其實還藏著許多靜謐角落，等著你放慢腳步發現。



以下9間基隆咖啡廳推薦給大家，有的由經歷無數歲月的老宅、理髮廳改造而成，深藏於山巒與巷弄之中，靜靜與雨城共呼吸；有的鄰近海邊可以眺望海景、夜景與日落，還有的能跟貓咪共度愜意時光。無論是為了一杯好咖啡、追求打動人心的甜點，還是單純想找個自在聊天、放鬆的空間，都能在這裡創造屬於你的美好時光。

9間基隆咖啡廳推薦

1. 隱山所

隱藏在基隆半山腰的「隱山所」，是一處距離市區不遠的老宅咖啡廳，潔白的外觀沒有顯著的招牌，很容易就不小心錯過這處秘密空間。一走進門，映入眼簾的是溫潤的木質調、白牆與擺放各處的綠色植被和收藏品，從前的窗花門靜靜佇立其中，靜靜見證緩緩流逝的數十年光陰，空間雖然簡約，卻處處都能看見老闆的用心。

這裡有種說不出的平靜感，像是鬧市裡的一個退場口，讓人暫時遠離喧囂。不規則的室內空間分為幾個區塊，彷彿真的走進一間住宅中，每間房間都有各自的風格，卻又維持著柔和舒適的氛圍，無論是在光線透過雲朵般遮幕溫柔灑落的空間，還是有著各式木頭座椅陪伴的簡約空間，都很適合在這聊天、寫字、工作或只是靜靜喝杯咖啡，享受充滿巧思的空間。

麵茶拿鐵「蘇先生」是這裡的招牌，咖啡與台味麵茶的組合，喝起來帶有熟悉的香氣，又不搶咖啡本身的風味。布丁也值得一試，焦糖帶點微苦、布丁本體滑順不膩，很適合這裡恬淡卻烙印於心中的氛圍。如果剛好遇上基隆的綿綿細雨，那麼這裡的氛圍會變得更加迷人，下次來基隆，不妨前往這裡感受專屬於山城的靜謐風景。

隱山所

Google 評分：4.9

店家地址：200台灣基隆市仁愛區獅球路48巷116號

營業時間：星期一至星期三、星期五至星期日11:30–19:30；星期四休息



2. 瀞咖啡 Coffee Ching

想遠離繁雜的瑣事，淨空內心煩憂，同時品嘗令人嘴角上揚的美味甜點，推薦你來位在基隆長庚醫院後方小巷內的「瀞咖啡 Coffee Ching」享受日式老宅的靜謐美好，品嘗讓人難以忘懷的抹茶蛋糕捲，讓可愛的貓咪伴你度過幸福時光！

瀞咖啡以簡約的米白及木頭色系為主，搭配紅磚牆、煤油燈、老窗框，有一種既懷舊又清新的氛圍。窗邊有幾張座位，陽光灑落時靜靜坐著，會讓人不自覺把時間放慢，貓咪隨性地走動，慵懶的身姿瞇起的雙眼，讓這裡的療癒氣氛更加提升。

店裡的招牌抹茶蛋糕捲，外層蛋糕體濕潤鬆軟，內餡則是茶香濃郁、微苦順口的抹茶奶霜與原味生乳霜，兩種層次搭配得剛剛好，一口咬下，從舌尖到喉間都是抹茶的香氣，但完全不膩口。另一樣人氣甜點則是蜂蜜凹蛋糕，蜂蜜的天然香甜隨著半熟蛋糕鬆軟綿密的質地，入口即化香氣瞬間充滿口腔，兩款甜點都十分推薦！飲品方面也提供多種選擇，有手沖、有義式，也有茶類和歐蕾系列，可以搭配甜點一同品嘗，讓整體更加和諧迷人。

瀞咖啡 Coffee Ching

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-2433-5188

店家地址：204台灣基隆市安樂區安樂路二段166巷32號

營業時間：11:30–18:30



3. After5步驟六基隆店

從台北林森北路、桃園龜山，一路走到基隆，After5步驟六基隆店靜靜佇立在一方山坡老宅裡，等你推開那扇門、給自己一段不被打擾的咖啡時光。推門而入，是簡約北歐風與老宅溫度交織出的空間語言，二樓視野開闊，陽台望出去是「基隆小北投」的斜坡社區，一片綠意錯落老宅，天晴時明亮動人，下雨時詩意盎然。

咖啡的選項涵蓋義式、手沖、創意調飲，甚至還有酒香咖啡與精釀啤酒，讓人可以在美景之下品嘗各種纏繞在舌尖的風味，這裡的食物也毫不馬虎，有提供甜點與輕食，可以選擇「超好吃蛋糕」品嘗奶油、杏仁、蛋糕體的美味和諧，或「熊本米麵包佐馬鈴薯蛋沙拉」鹹甜交融蛋香四溢，麵包越嚼越上癮，填飽你的胃和心靈！（未成年請勿飲酒，飲酒請勿開車）

「After5步驟六」不只有瀰漫著迷人的咖啡香氣，還有許多好書讓大家能盡情翻閱，還能攜帶書本放在共享書櫃上，與沒見過面的有緣人交換思想，來到這點一杯喜歡的飲品，把時間交給自己，也交給這座擁有山、風與光的基隆老城。

After5步驟六基隆店

Google 評分：4.8

聯絡電話：02-2427-9788

店家地址：201台灣基隆市信義區義六路67巷1號

營業時間：09:00–18:00



4. Eddie's Cafe Et Tiramisu

如果你對甜點有著近乎執著的期待，推薦你位於基隆成功市場巷內的 Eddie's Cafe Et Tiramisu ！這間咖啡館，由一對夫妻共同經營，從線上甜點工作室起家，歷經多年打磨，如今已成為不少甜點愛好者心中的指標。甚至曾被旅遊網站《Big 7 Travel》評選為「全台最棒的25間咖啡館」之一，位列第17名，吸引許多人前來朝聖！

甜點品項每日略有不同，但其中最為人所知的，是那款招牌提拉米蘇。以義大利傳統作法為本，馬斯卡彭奶酪柔滑濃郁，蛋糕層帶著咖啡酒香與可可苦韻，口感細膩，層次分明，是來這的必點品項！咖啡方面，提供義式咖啡與手沖選項，櫃檯上陳列數款當日豆單，可親自開瓶聞香挑選！

外觀的黃色木門彷彿老電影裡的場景，輕輕推開便是另一個世界。屋內空間安靜克制，約可容納20人，暖色燈光映照在木質桌椅之間，傳遞出一種溫柔但堅定的氣質。店內不接電話訂位，也沒有華麗裝潢，唯有每日手工製作的甜點，以及親自挑選烘豆的咖啡香，作為來訪旅人最真摯的招待。

Eddie's Cafe Et Tiramisu

Google 評分：4.5

聯絡電話：0989-840-785

店家地址：200004台灣基隆市仁愛區華四街25號一樓

營業時間：星期一至星期二、星期四至星期日13:00–19:00；星期三休息



5. 秋香理髮廳-獅球珈琲部

現代理髮廳裝潢大氣，甚至好幾層樓的都有，而傳統理髮廳則充滿著舊時代的古早味，每每經過都不自覺得會駐足停留一下，懷念這在21世紀少見的三色旋轉燈、理髮椅以及磁磚牆壁。在基隆仁愛區的「秋香理髮廳-獅球珈琲部」，可以在這樣的環境裡享用美味下午茶，細品歲月累積的魅力。

咖啡與甜點在這裡，同樣是誠意滿分。從義式咖啡到手沖單品，還有令人吃一口就讚嘆不已的焦糖布丁，每個品項都能吃出蘊含在其中的用心細膩。這裡還有需要脫鞋的和式區，讓人可以自在放鬆、慢慢享受專屬自己的老派時光。

秋香理髮廳–獅球珈琲部，不只是一家擁有復古風格的咖啡館，更是一段被好好保存下來的城市記憶。如果你對老屋有情、對時光有感，不妨來這裡喝杯咖啡，找回曾經那段看似平凡卻最真實的日常風景。

秋香理髮廳-獅球珈琲部

Google 評分：4.9

店家地址：200台灣基隆市仁愛區獅球路24號

營業時間：星期一至星期三、星期五至星期日12:00–20:00；星期四休息



6. 貓町咖啡

貓奴們絕不能錯過的基隆咖啡廳在這裡！貓町咖啡是貓咪咖啡廳，裡面有兩隻非常親人的貓店長，常常會大剌剌地睡在你腳邊，超級可愛！

咖啡，是這裡的另一個靈魂。由通過國際認證的咖啡師嚴選烘豆，不論是偏酸的淺焙，或是醇厚有餘韻的深焙拿鐵，都能在這裡喝出驚喜。而如果你願意細細品嚐，每杯單品還會貼上風味標籤，讓每個香氣都不被錯過。甜點與輕食也是非常厲害，特別是貓町的鎮店之寶「吉古拉堡」，將基隆在地的吉古拉香腸、花生醬和辣醬大膽結合，鹹香中帶著台式靈魂，是少見又讓人難忘的創意風味。

貓町珈琲 Cattown : Coffee Stand （週日只提供咖啡）

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-2427-2300

店家地址：202台灣基隆市中正區義二路2巷4號

營業時間：星期一、星期三至星期五09:30–18:30，星期六至星期日10:30–18:00；星期二休息



7. 後山海景咖啡

如果你想找個地方喘口氣、靜靜看海，那就來「後山海景咖啡」坐坐吧！位在基隆虎仔山上的「後山海景咖啡」，是一家擁有絕佳視野的景觀餐廳，從室內大片窗景到戶外露臺，不論是白天望見波光粼粼的海面、傍晚捕捉夕陽染紅天際的瞬間，還是夜晚眺望港區燈火與星光點點，這裡的每一刻都值得你放慢腳步，好好感受。

店內以白色與藍色為基調的裝潢，與窗外的碧海藍天相呼應，空間清新舒適。無論是帶著毛小孩一起來散心，還是與三五好友來場簡單聚會，都能輕鬆自在。這裡提供簡餐、火鍋、炸物、飲品多樣選擇，欣賞美景的同時也能填飽肚子！

後山海景咖啡

Google 評分：4.3

聯絡電話：02-2425-3622

店家地址：203台灣基隆市中山區中山二路51巷132號

營業時間：星期二至星期五11:30–22:00，星期六至星期日11:30 – 23:00；星期一休息



8. 聖托里尼海景餐廳

外木山海岸是基隆最長的天然海岸，放眼望去湛藍大海綿延不斷，想避免被豔陽直曬的炎熱、海風劇烈的吹拂，可以選擇到「聖托里尼海景餐廳」坐下，一邊優雅地品嘗西式料理，一邊靜靜欣賞這片美景。

聖托里尼海景餐廳以藍白色為主調，打造出濃厚的地中海風情。從建築外觀到室內設計皆細膩呈現希臘風格，讓人一踏入就彷彿瞬間被帶往歐洲南岸的度假小鎮。餐廳最大亮點無疑是佔據外木山第一排海景的位置，大片落地玻璃窗將無邊視野盡收眼底，從基隆嶼到來往船隻的海港景緻，盡在眼前。無論晴天藍天白雲，或傍晚夕陽西下，這裡的海景皆令人心曠神怡，是放鬆心情、暫時遠離城市喧囂的理想去處。

館內提供多樣西式料理，包括排餐、義大利麵及下午茶套餐等，靜坐窗邊欣賞海景，是午後最愜意的享受。另外，餐廳頂樓還設有露天座位區，天氣涼爽時不妨登上屋頂，迎著海風，俯瞰整片海天一線，遠方的基隆嶼與北海岸風光映入眼簾，是另一種更貼近大自然的觀景體驗。

聖托里尼海景餐廳

Google 評分：3.9

聯絡電話：02-2422-6663

店家地址：203台灣基隆市中山區湖海路一段18號2樓

營業時間：11:00–22:30



9. 禾口丘 With Hill

在和平島的制高處，曾經的軍事雷達站，如今化作一座別具意義的咖啡館「禾口丘 With Hill」。這片過去禁止進入的土地，歷經轉型，現在不再只是俯瞰大海的觀景平台，更是一處將環境理念、在地故事與咖啡香氣結合的文化空間。

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禾口丘的空間保留了原有營區結構，巧妙融入設計語彙，大面落地窗讓光線自由流動，也讓海的遼闊走進每個角落。從曾經的發電機室到雷情作業室，這些過往軍事機密的房間，如今成了旅人們啜飲咖啡、靜觀風景的場所。

禾口丘所使用的咖啡豆來自公平貿易體系，牛奶則選擇具動物福利標章的農場產品。這裡的每一杯咖啡、每一道點心，都是對「土地正義」、「農民權益」與「生態保育」的具體實踐。必嚐的GOODGOOD雞蛋糕，外酥內綿，有可愛的海龜、鯨豚、魟魚、竹雞造型，以及別具提醒意味的「寶特瓶」。而那令人驚艷的海港味起司酥塔餅，則以在地基隆食材入餡，手工天婦羅、基隆吉古拉、煙燻雞肉及馬鈴薯、佐日式柴魚醬、起司聚集而成，是另一種將地方風味與創意料理融合的展現。

禾口丘，不只是和平島地質公園中的一間咖啡館，而是一段山海記憶的延續，也是對未來生活方式的一種提案。當你端起咖啡，面對那片湛藍大海時，也許會發現，旅行不只是為了抵達風景，更是在每一站，重新理解土地與我們之間的關係。

禾口丘咖啡

Google 評分：4.3

聯絡電話：0987-200-824

店家地址：202009台灣基隆市中正區平一路360號

營業時間：10:00–17:00



走過書店、老屋、海景平台與貓咪相伴的午後，會發現這些咖啡廳不只是單純欣賞美景、品味美食、談天說笑的地方，也是一場與城市對話的過程，一種生活方式的提案。下次來到基隆，不妨選一間有溫度的咖啡館坐下，讓時間慢下來，也讓你更靠近這座城市真正的樣貌。

常見問題 Q&A

基隆有哪些值得推薦的咖啡廳？ 基隆有許多值得推薦的咖啡廳，包括隱山所、瀞咖啡 Coffee Ching、After5步驟六基隆店、Eddie's Cafe Et Tiramisu、秋香理髮廳 - 獅球珈琲部、貓町咖啡、後山海景咖啡、聖托里尼海景餐廳和禾口丘 With Hill。 隱山所咖啡廳有什麼特別之處？ 隱山所位於基隆半山腰，是一處老宅改建的咖啡廳，內部裝潢簡約，提供麵茶拿鐵和布丁等特色飲品和甜點，營造出一種平靜的氛圍。 瀞咖啡 Coffee Ching 提供哪些招牌甜點？ 瀞咖啡 Coffee Ching 的招牌甜點包括抹茶蛋糕捲和蜂蜜凹蛋糕，搭配多種飲品選擇，營造出懷舊又清新的氛圍。 Eddie's Cafe Et Tiramisu 有什麼特別的甜點？ Eddie's Cafe Et Tiramisu 以招牌提拉米蘇聞名，採用義大利傳統作法，並提供義式咖啡與手沖選項，是甜點愛好者的必訪之地。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】