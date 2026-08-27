日本手信｜$600直髮梳遭海關沒收　小紅書女做錯1事崩潰：無語死

日本旅遊｜日本電器｜日本手信禁忌｜出國旅遊購物竟成噩夢！早前，有內地女生在小紅書崩潰發文，指隨身攜帶的直髮梳在日本離境時慘遭安檢沒收，讓她氣得無語。事實上，日本機場禁帶物品不止直髮梳，還有另外兩項極常見的超熱門手信，一不小心帶錯隨時全軍覆沒。想做個精明旅客？即看下文！



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日本手信禁忌｜小紅書女無線直髮梳被沒收

許多人都喜歡在旅行時順便購買日本電器，不僅款式多，還能享受退稅後的優惠價格。不過，早前有內地女生在小紅書發文指，全球各地都可以攜帶的直髮梳，在日本卻不能攜帶，甚至會被沒收！她表示，同行的朋友帶流動充電器和小風扇都沒有被沒收，只有自己價值約600港元的直髮梳被扣下，超級不理解，直言：「真的無語死了。」

貼文曝光後，其他網民也留言表示自己有相同遭遇：「我也被扣下來，無語了」；也有網民補充指：「去日本一直都不能帶！」、「只能帶插頭式的，充電式的都帶不了。」

日本手信禁忌｜1. 無線直髮器、捲髮棒列危險物品

日本對部分電器一直設有嚴格的出境規定，特別是發熱型電器，均列出了詳細的攜帶要求以防範火災發生。其中，無線直髮器、捲髮棒等都被列為危險物品，無論是手提或託運行李均一律禁止攜帶，違例者甚至可能被拒絕登機。

因此，各位若打算自備美髮電器，應選擇插電式或可拆卸電池的款式。如果是可拆卸電池款式，則僅有電器本體可以託運，拆下的鋰電池則必須手提隨身攜帶。順帶一提，男士的電動剃鬚刀也有相同的規定！

除了上述電器外，以下兩項常見手信也非常容易中伏：

日本手信禁忌｜2. 布丁及膏狀食物手提過關即被沒收

有女網民在小紅書大吐苦水，指自己購買了10個極受歡迎的牛乳布丁打算帶回國慢慢品嚐，怎料在機場過關時被安檢人員攔截，最終所有布丁慘遭沒收。

有網民在小紅書上大吐苦水，指自己購買了10個極受歡迎的牛乳布丁慘遭全數沒收。（小紅書@異次元人亞波魯）

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根據《國際民航組織（ICAO）》規定，旅客在日本機場離境時，手提行李不能帶有液體、膠狀物及噴霧類物品。在航空安檢定義中，膠狀物包含布丁、啫喱、味噌等。只要單一容器容量超過100毫升，不論剩餘容量多少，一律禁止手提攜帶（須放在行李箱託運）。被發現時雖不會被罰款，但會當場被沒收丟棄。

日本手信禁忌｜3. 攜帶肉類及肉類杯麵隨時違法

日本美食，尤其是和牛極受港人歡迎，但帶回香港需特別注意！根據香港法例，攜帶肉類或家禽產品入境香港有極嚴格的限制。無論是日本和牛、黑豚肉、雞肉，或是牛肉乾、豬肉乾，在沒有香港食環署事先發出的進口許可證及出口國衛生證明書的情況下，一律禁止帶入境。

根據香港法例，攜帶肉類或家禽產品入境香港有極嚴格的限制。（AI生成圖）

此外，包含牛肉/豬肉塊的日本杯麵、肉湯包、含有肉類成分的精裝禮盒等，只要未經官方認可的衛生程序處理，無論手提或託運入境均屬違法。

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