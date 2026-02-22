日本手信20大必買推薦　可麗露/礦物琥珀糖/夾心餅乾｜附人氣推薦

在日本買手信還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat朱古力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦20款日本超受歡迎的點心，好看又好吃，拿來當手信送出去特別體面！



日本必買20大手信

1. 東京–RURU MARYS（朱古力點心）

「RURU MARY’S」是來自日本朱古力品牌「Mary’s Chocolate」的可愛風格品牌，他們也是販售各種朱古力點心，但因為包裝超級美而在日本女生間很受歡迎，甚至跟BEAMS、Francfranc等時尚品牌合作推出聯名款的雜貨及衣服！

他們唯一的實體店就在東京澀谷的青山通上，店舖裝潢充滿復古款，一進入店內就會少女心爆發！他們提供各種口味的手工朱古力，以及朱古力餅乾、蛋糕等烘焙點心，以花卉圖案的盒子包裝，收到時就會心花怒放！

2. 北海道–SNOW CHEESE（生起司點心）

北海道最受歡迎的點心品牌，據說常常都在大排長龍！北海道有許多牧場，以乳製品聞名，而SNOW CHEESE就是由幾位起司專家共同監修的品牌，強調以高品質的牛奶製作成起司，再製作成點心。

北海道兩家專櫃位在新千歲機場及大丸札幌百貨，在2025年也在東京成田機場開設期間限定的專櫃，有機會在北海道以外的地方購買到。

最受歡迎的是SNOW WHITE CHEESE生起司餅乾，以香脆酥鬆的餅乾包裹香氣四溢的生食感起司朱古力，同時享受濃郁的起司味道與幼滑的朱古力感。

3. 鎌倉–鎌倉紅谷（焦糖核桃糕）

創業70週年的鎌倉經典品牌，融合和菓子與洋菓子的品牌，他們的店舖主要在神奈川縣，除了鎌倉的本店，在橫濱、東京、大阪的百貨也有設專櫃。而在鎌倉八幡宮前本店更可以買到一些限定商品，所以總是擠滿很多旅客！

而他們招牌商品就是名為クルミッ子（Kurumikko）的焦糖核桃糕，每件都是由職人手工製作，在自家製的焦糖醬中加入滿滿核桃，再用香濃的奶油餅皮夾住，讓人能感受到紮實的甜度，卻不會覺得膩口。因為是手工製，所以數量有限，通常在中午前就會售罄，想嚐試就要早點去買了！

4. 福岡–THE FULL FULL HAKATA（明太子法棍麵包）

明太子法棍麵包是福岡知名美食之一，很多品牌都有推出，但THE FULL FULL HAKATA卻在近年爆紅，很多旅客都來購買帶回家！

這是福岡縣內的麵包店，有多家分店，最方便就是位在博多車站周邊的分店。店內可以買到各種款式的麵包，不過最熱門第一名就是明太子法棍麵包！

明太子法棍麵包會在店內烘焙，使用國產小麥來製作法棍麵包，再夾著滿滿的明太子與奶油，外層酥脆、內裡鬆軟，入口是鹹香的味道，叫人欲罷不能！法棍麵包很長很有份量，但店員很貼心可以切片後提供給顧客，購買後就可以馬上享用！

5. 東京–小樂園（山菓子朱古力）

位於代代木八幡的咖啡廳「小樂園」，以「桃源鄉的特產店」為概念，店內洋溢著華麗而夢幻的氛圍，彷彿置身於異世界般的奇幻空間。

他們所販售的甜點同樣充滿巧思，無論是鐵罐餅乾還是手工糖果，都包裝精緻、設計講究。鮮艷的色彩搭配融入日本元素的圖案，不僅賞心悅目，更讓收到這份禮物的人驚喜萬分。

當中最特別是這個山菓子系列，包含「富士山」、「櫻島御岳」、「利尻山」、「由布岳」、「大室山」、「八丈島西山」等，以朱古力層層堆疊精緻呈現山岳的地形輪廓。切開後，內部則是由朱古力脆片、卡士達醬等構成的蛋糕，無論外觀或口感都令人驚艷，彷彿將整座山嶽化作一場舌尖上的藝術饗宴。

6. 京都–SUGiTORA（鐵罐餅乾）

SUGiTORA是藏身於寺町商店街與新京極商店街之間的小巷中的甜品店，店主曾代表日本參加2015年「世界甜點大賽（Coupe du Monde de la Pâtisserie）」，並榮獲銀牌殊榮，主打以當季食材製作的義式冰淇淋與聖代，而他們的烘焙點心也很受歡迎。

店名中的「TORA」是日文裡「老虎」的意思，不僅品牌標誌用了老虎形象，連甜點也延續這個元素，像是可愛的老虎造型餅乾。他們的鐵罐餅乾可是京都人氣手信之一，一盒有多種口味的餅乾，包括芒果雪球餅乾、朱古力奶油餅乾等等，不只好看也好吃！

7. 日本全國–BUTTER NO ITOKO（奶油夾心餅乾）

來自栃木縣那須的點心品牌，現在已發展全國多個百貨、機場都可買到！

「バターのいとこ」（BUTTER NO ITOKO）是株式会會社GOOD NEWS旗下的品牌，這是為了解決酪農業面對的資源浪費與產業困境而誕生的點心，活用提煉奶油時剩下的脫脂乳，製作出美味的奶油夾心餅乾。

以格子餅皮夾著濃郁奶油醬，一口咬下，首先是鬆軟的外皮，接著是微顆粒感的細膩奶油餡，最後是濃稠滑順的奶油醬，帶來層次豐富的口感體驗。

8. 日本全國–Tatemachi cannele（可麗露）

來自廣島的可麗露專賣店，在東京、大阪等多個地方都有開設專櫃。每顆可麗露皆由職人手工精心製作，外皮香脆酥口，內裡則濕潤柔嫩，散發出高雅的香草氣息，帶來層次分明的經典風味。

除了招牌原味之外，還有6款經典口味–濃郁香醇的朱古力」、清爽酸甜的檸檬、香氣迷人的焦糖、口感豐富的杏仁、帶有日式風情的抹茶，以及使用廣島產藍莓製作的藍莓。此外，還會隨著季節推出限定風味，每款都讓人想要試試！

他們還會販售卡達拉那烤布蕾與磅蛋糕等人氣甜點，讓甜點控一次滿足。

9. 東京–nuevo by BUNMEIDO（楓糖卡斯特拉蛋糕）

日本的卡斯特拉蛋糕（也就是我們熟悉的蜂蜜蛋糕）可能很多人吃過，覺得沒什麼特別。文明堂東京是著名的卡斯特拉蛋糕專門店，有著約400年的超悠久歷史，也在日本多個地方都有分店。

nuevo是他們旗下的手信品牌，主打是楓糖卡斯特拉蛋糕，把招牌商品變得更可愛又方便吃，小小一條帶有楓糖香氣與卡斯特拉蛋糕獨有的濕潤口感。如果喜歡清新味道，還有檸檬卡斯特拉蛋糕，以及起司口味的銅鑼燒，不習慣傳統和菓子，可以嚐嚐新口味。

10. 東京–JAGA BOULDER（薯片零食）

很多旅客會在東京車站購買卡樂比零食或是東京香蕉蛋糕，沒想到這兩個品牌竟然聯手合作了！

JAGA BOULDER（じゃがボルダ）是薯片零食的品牌，雖然是跟東京香蕉合作，但其實是沒有香蕉味的（笑）厚切薯片有鰹魚昆布、檸檬砂糖、貝類高湯與海苔、山椒味噌等特別口味可以選擇，都是由日本料理名店広尾小野木所監修。

另一款名為POTA-TO BOULDE的零食是把加入馬鈴薯的麵團烤成脆片，再塗上奶油及鹽，鹹香的味道與硬脆口感讓人吃不停！還可選洋蔥酸奶油味，都是讓人吃不停！

11. 東京–OIMO（地瓜點心）

日本的地瓜就是特別好吃，又甜又香，但地瓜不能帶回香港，拿就帶些地瓜點心吧！

OIMO是地瓜點心專門店，在充滿奶油香又酥脆的批底上是地瓜蓉，用上日本國產地瓜再加入北海道的鮮奶油，質感幼滑而香甜，無論冰冷地吃或是室溫都好吃！而且還有10種口味可以選擇，原味、紅薯、抹茶、可可、芝麻、檸檬等等，會讓你對地瓜的可能性感到驚喜！

12. 東京、大阪、名古屋等–ECHIRE（發酵奶油點心）

ECHIRE法國艾許發酵奶油在世界享負盛名，有著香醇濃郁的獨特風味，是奶油界中的愛馬仕。

在澀谷Scramble Square有一家ECHIRE專門店，不只可買到奶油，還有各式用發酵奶油製作的點心，像是奶油夾心餅乾、費南雪、瑪德蓮蛋糕等傳統法國點心。自去年開幕後，每天早上便會大排長龍，想要買便要早點起床了！

13. 東京–AUDREY（草莓奶油餅乾）

AUDREY的草莓奶油餅乾就是把女生最愛的元素都集在一身！

白色盒子上有著可愛的少女與草莓插畫，盛載著美味的草莓奶油餅乾。以香脆的餅乾包裹著奶油和草莓乾，看起來就像一個小小的可麗餅，集合起來就像一束草莓花束。味道有奶油、牛奶及朱古力可選，酸甜的滋味與脆脆的口感，相信沒有一個女生能抵擋它的魅力！在日本多家百貨都可買到，但可要早點去排隊喔！

14. 日本全國–Candy apple（蘋果糖）

說到日本的祭典，很多人都會想到蘋果糖。這原本只是一道簡單的小吃，但在甜點師手下，加上講究的手法及日本產的蘋果，就成為一道美味的甜點。Candy apple這家蘋果糖專門店，店舖遍佈日本全國，因為商品在大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》中登場，讓大家都想要購買，幻想一下自己就是女主角七瀨。

劇中女主角吃的是優格（乳酪）口味，另外還可選肉桂、抹茶、可可、丹波黑豆黃豆粉等等，不過因為使用新鮮蘋果，所以購入後要盡快享用及送出喔！

15. 東京–タケノとおはぎTAKENO TO OHAGI（牡丹餅）

想要送和菓子，但感覺很老氣嗎？TAKENO TO OHAGI的牡丹餅可是美得讓人不捨得吃！牡丹餅是用熟糯米或粳米搭配紅豆泥製成，口感糯軟香甜，通常在日本彼岸節（掃墓的節日）享用。牡丹餅一般就是一個小圓球，看起來不是特別吸引。

東京櫻新町及學藝大學的這家牡丹餅專門店，把它造成美麗的花型，還有椰子、香橙、果仁等新式口味，放在盒中就如藝術品一樣賞心悅目。不過他們非常人氣，想要購買一定要早點去排隊。

16. 東京–NUMBER SUGAR（手工牛奶糖）

NUMBER SUGAR就是現在原宿表參道一帶最紅的商店之一，提供自家工場製作的手工牛奶糖及焦糖醬，最讓櫻花妹著迷就是那文青感滿滿的包裝。

每一顆牛奶糖的包裝紙上印著簡約的數字，每一個數字代表不同口味，如香草、朱古力、杏仁、咖啡，甚至黑糖、抹茶及味噌！

在表參道店，你可以逐顆逐顆選擇口味。在網絡商店雖然不可單買，但也有各種精美的盒裝，8顆裝的盒子可是印著玫瑰花，會讓人少女心爆發！

17. 東京–TOKYO TULIP ROSE（鬱金香餅乾）

每次經過東京車站或西武池袋百貨都總是大排長龍，美美的鬱金香餅乾主要有3種口味：莓果、百香果芒果及焦糖果仁，也常推出期間限定口味。

外層的花瓣是餅乾，花蕊是白朱古力，藏著內裡的派餅。一口吃下能品嚐多種口感，也可以把花瓣摘下，用餅乾沾朱古力吃。味道固然好，單是看著已是一種享受！

18. 神戶–BonbonROCKett（奶油夾心餅乾）

位於神戶六甲的手工點心店，BonbonROCKett主打就是20種口味以上的奶油夾心餅乾，如開心果、杏子、甜薯、香橙朱古力等等。

香脆的餅乾與柔滑的夾心就是完美組合，那美味會讓人把減肥都拋諸腦後，沉醉在濃厚的奶油味中。每一個夾心餅乾都好好包裝，印著不同圖案，用來送禮真是超級體面！

19. 福岡–KAKA（起司蛋糕）

福岡現在人氣正旺的手信！KAKA是一家起司蛋糕專門店，在福岡有3家店舖，西新店及大名店設有咖啡廳區域，而博多車站店只提供外帶。

他們最受歡迎的商品就是比較套裝（食べ比べセット），一盒有4款口味：原味、PREMIUM豪華版、朱古力及覆盆子紐約起司。用上精心挑選的起司、北海道及鹿兒島的生奶油與北海道麵粉，蛋糕味道濃郁而口感柔滑，不過起司蛋糕的保存期限，建議旅程最後一天才去買喔！如果在福岡以外地方，也可以網上購買。

20. 網絡商店–こうぶつヲカシ（礦物琥珀糖）

這些寶石都很漂亮吧？其實都是和菓子琥珀糖，可以吃的喔！以礦物為靈感，每一顆有不同形狀及顏色，放在一起就像寶石盒子一樣超級夢幻！

一口咬下去，琥珀糖外表爽口，內裡卻十分濕潤，帶有各種水果、薄荷、焦糖、芝麻等各種口味。礦物琥珀糖現在只可在網上預約，每月雖然會有新款式，但都十分搶手，想要買的話就要早點下訂囉！

一份好的手信能看出你的品味，下次就來送這些，驚艷一下你的朋友如何呢？

