搭飛機免費升等｜空姐揭升商務艙4個潛規則　提早報到／1類人佔優

搭飛機｜免費升級商務艙｜旅遊出國搭飛機想免費升級坐商務艙？別再一直問空姐了！不少人以為升艙只靠運氣，其實背後另有玄機。外媒《Travel+Leisure》報導，資深空姐與旅遊專家總結出4招提高升艙機會的潛規則，其中1個出遊時段機會最大。想免費坐商務艙？即睇下文了解升等秘訣！



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搭飛機出國旅遊，旅客都希望獲得更寬敞舒適的座位。根據美國旅遊雜誌《Travel+Leisure》報導，總結出資深空服員與旅遊專家分享4個提高升艙機率的實用方法：

免費升商務艙秘訣【1】網上報到的黃金時間

專家建議，當網上報到系統開放第一時間就要立刻劃位！在許多航空公司的機制中，若兩位乘客的優先級別相同，先辦理報到的人通常會優先獲得升艙機會；此外，系統也常在剛開放報到時釋出極具折扣優惠的付費升等選項。

專家指，若兩位乘客的優先級別相同，先辦理報到的人通常會優先獲得升艙機會。（AI生成圖）

免費升商務艙秘訣【2】不要在登機後才詢問

擁有15年資歷的前空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）提醒，千萬別在登機後才向機組人員要求升等，因為空服員只能依照航空公司提供的最終名單安排。她建議，直接向登機口工作人員詢問，他們能即時掌握未登機乘客與剩餘的高級座位，在最後一刻調整座位的機率相對更高。

免費升商務艙秘訣【3】淡季出遊的獨旅者

專家指出，對航空公司而言，安排單一商務座位比安排多個相連座位容易得多。因此，獨自旅行的乘客在升等候補名單上往往更具優勢。若能選擇在平日或旅遊淡季出行，航班沒那麼擁擠，釋出高級座位的機率自然大幅提升。

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免費升商務艙秘訣【4】旅客穿著得體

內行人表示，穿著打扮雖然不是升等的絕對指標，但保持整潔得體，能避免因穿著過於隨便而直接被排除在升等名單之外。

內行人表示，穿著打扮雖然不是升等的絕對指標，但保持整潔得體能大大提升升等機會。（AI生成圖）

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