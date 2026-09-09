搭飛機｜空姐最討厭乘客點這2類飲品　倒一杯時間　足夠服務3個人

搭飛機｜旅遊｜冷知識｜不少人搭飛機時，都會在空姐派餐時，順道取一杯飲品。但原來有2款常見飲品竟是空姐最怕乘客點，更指倒一杯的時間已經夠她服務3位乘客！這就是不少有進行飲食控制的人都會選擇的健怡可樂（Diet Coke）和無糖可口可樂（Coke Zero）。到底為甚麼空姐不希望大家點這兩款飲品？即看下文！



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飛機｜空姐為何最怕客人點健怡／無糖可樂？

有空姐曾在網上發文表示，在飛機上點健怡或無糖可樂，對空姐來說是一件非常糟糕的事！因為在30,000尺的高空上，這類無糖可樂的氣泡非常多，而且倒起來需要很長時間。

亦有另一名自稱是空姐的網民留言指，如果乘客需要無糖可樂，通常直接把整罐都給他們，因為待倒滿一杯，已經可服務3個乘客。

空姐最怕大家在機上點健怡或無糖可樂。（AI生成圖片）

根據外國媒體Tasting Table的網上文章指出，健怡可樂及無糖可樂的氣泡都比其他汽水多，所以空姐必須要慢慢倒，並要等汽水的泡沫消散後才可倒下一杯，而且倒一杯健怡可樂的時間，已足夠空姐服務多名乘客。

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飛機｜為甚麼健怡／無糖可樂較多氣？

到底為什麼健怡及無糖可樂會有較多的氣泡？加拿大麥基爾大學科學與社會辦公室之前發表的文章指出，傳統可樂含有高濃度的果糖或砂糖，這會增加液體的黏稠度與密度；而無糖可樂沒有這些厚重的糖分，液體像水一樣輕薄，令氣泡在上升時幾乎沒有阻力，能夠瞬間衝向表面。因此，空姐在空中為乘客倒無糖可樂時，所需的時間比倒其他飲品的時間長。

飛機｜乾燥+氣壓令味蕾遲鈍

Tasting Table的文章亦提到，由於飛機機艙乾燥，氣壓也很高，在乾燥的環境和機艙壓力下，都會使大家的味蕾變得遲鈍，這時候嚐到的甜味也會減少。如果大家能接受到糖分，點一杯普通可樂或許也適合想喝少甜的口味，而且空姐也會很感激大家點這種比較容易倒的汽水。

在乾燥及氣壓的環境下令味蕾變得遲鈍，喝普通可樂嚐到的甜味也較少。（AI生成圖片）

飛機｜想喝無糖可樂最好直接要一罐

如果大家一定要喝無糖可樂，這時可試著向空姐直接索取一罐，否則空姐可能會把可樂倒進杯子裡，並按照慣例將剩餘的可樂分給其他乘客，加長服務其他乘客的時間。

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