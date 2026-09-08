空姐警告搭飛機勿飲2飲料：無法想像有多髒　水箱從不洗真相嘔心

搭飛機｜飛機禁忌｜許多旅客在乘搭飛機時，習慣喝一杯熱咖啡或熱茶提神。然而，一名知名美國前空姐早前在社交平台上勸，乘客在飛機上切勿飲用茶或咖啡！真相超可怕，誤飲隨時會引起腹痛、嘔吐及腹瀉等症狀。想知為何機上不能喝熱飲？即睇下文！



👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略

飛機禁忌｜空姐警告機上勿喝2種飲料

在TikTok擁有逾百萬粉絲的美國前空姐Kat Kamalani凱特，日前發布影片警告，乘客在機上千萬不要飲用任何與熱水有關的飲料，亦不要飲用非罐裝或瓶裝的飲品。

凱特指出，空服員私底下幾乎絕不飲用機上的咖啡或熱茶，原因在於沖泡熱飲的水源皆來自機上水箱，而這些水箱極少進行清洗，狀況令人作嘔。

飛機禁忌｜空姐揭：咖啡機從不清洗

凱特補充，水箱通常只有在損壞或破裂時才會清洗，咖啡機更是從未清洗過，僅有盛裝咖啡的水壺會在航班之間進行清潔。她進一步表示，機上的咖啡機就擺放在廁所旁邊，因此容易接觸到較多細菌。

凱特表示，水箱通常只有在損壞或破裂時才會清洗，僅有盛裝咖啡的水壺會在航班之間進行清潔。（AI生成圖）

Kamalani表示，飛行時不少父母會索取熱水沖泡嬰兒奶粉。為避免直接用機上熱水沖泡，她建議可以同時索取一杯熱水和一杯瓶裝水，先用瓶裝水沖泡奶粉，再將奶瓶放進熱水中隔水加熱。

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

飛機禁忌｜水箱可能15年未清洗過

英國媒體《Mirror》亦曾引述，前空姐Lorna Luxe透露，她不會在機上喝源自水箱的飲料，連機上的沖泡濃湯都不會喝。她直言，若飛機機齡達15年，水箱可能就15年從未清洗過，無法想像裡面有多髒。

前空姐Lorna Luxe透露，她不會在機上喝源自水箱的飲料，連機上的沖泡濃湯都不會喝。（AI生成圖）

飛機水箱｜17.2%大腸桿菌群檢測呈陽性

美國環境保護局（EPA）2004年曾對多家航空公司的機上飲用水進行抽樣測試。結果顯示，在供廚房及洗手盆使用的飛機水箱中，抽查的169架飛機中有17.2%的總大腸桿菌群檢測呈陽性反應。

兩次測試共抽查327架飛機，平均陽性率約為15%，更有高達12%至13%的水箱樣品驗出大腸桿菌，反映水質已受到污染或維護不當。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略