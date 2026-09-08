日本退稅優惠狂縮水！網民實測被扣60%手續費　專家揭隱形收費

日本旅遊｜退稅新制｜免稅｜日本將於今年11月1日起正式轉用新退稅制度，屆時大家到日本旅遊購物時，需要先付含稅的價錢，到機場再辦理退稅。雖然距離11月還有一段日子，但近日有網民實測發現，日本已有一些商店已開始試運行新退稅方式，指自己花了6千多日圓購物，本應可退回570日圓的免稅金額，但扣除手續費後只退得200多日圓；更有人指手續費比退的錢更多，直言乾脆放棄退稅。



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日本退稅新制 11月1日開始實行

日本將於2026年11月1日起採用全新的免稅制度，由現時在可免稅的商店購物時出示護照，可直接付免稅後的金額，改為購物時先付含稅金額。

大家屆時要掃描明細上的J-TaxRefund二維碼登記護照與收款帳戶，到出境回去時要到機場的自助通關機（KIOSK）或海關櫃檯辦理查驗，核對免稅資格沒問題後，退稅款就會直接匯入你的指定帳戶。同時，日本觀光廳亦宣布會廢除免稅品需裝袋密封及出境前不得拆封的規定、以及取消50萬日圓的免稅額上限，以鼓勵大家消費。

日本將於2026年11月1日起採用新的免稅制度。（J-TaxFree網站截圖）

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日本退稅新制｜網民震驚：有退跟沒退一樣

近日有網民在社交網站Threads發文指，日本一些大型商店已開始試行新的退稅制度，想要退稅就要到第三平台「JP Refund」申請，再進行線上退稅。網民表示，在商店花了6,420日圓購物，本應可退570日圓的免稅金額，但經平台申請後，需在免稅金額中扣除320日圓手續費及12日圓跨境國際手續費，最後只可退238日圓，對此感到非常震驚。

另外，也有網民留言指買了5,720日圓，本應可退520日圓的稅金，但扣除手續費330日圓後，最終只退回190日圓，手續費還比退的錢多，直言「有退跟沒退一樣」。而有不少網民看到新退稅方式要收取手續費後，均直言「放棄退稅，即買即用算」、「不想退稅了，好麻煩」、「不用硬湊¥5500了」、「肥了退稅公司，乾脆不退稅」。

日本退稅新制｜為何退稅退不足？

台灣旅遊達人林氏璧亦在其社交網站分析網民的個案，指該網民買的是810日圓的食品（8%稅），5,610日圓的非消耗品（10%稅），應可退回570日圓的免稅金額，但最終只收到238日圓，即有近6成金額都被手續費吃掉。

他亦提到，大家以為真的收得到全部238日圓嗎？由於這間退稅公司目前僅提供退到信用卡和支付寶的選擇，而且信用卡只有VISA和Master可以選擇，網頁說明更寫明信用卡可能會有1至5%的換匯手續費。

網頁說明寫明信用卡可能會有1至 5%的換匯手續費。（日本自助旅遊中毒者@Facebook）

林氏璧表示，目前不確定這間「JP Refund」手續費是算比例，還是定額，但有另外一位網友同樣使用這間公司退稅，收取的手續費也是320日圓，故有可能是定額收320日圓，但如果大家消費金額不高的時候，這間公司的手續費收得比大多數的日本百貨公司還高一倍以上。

日本退稅新制｜在機場退稅也要收手續費？

林氏璧提醒，退稅和付費方式是沒有關係，因為這間公司即使是用現金付費，但仍然只有將金額退到信用卡的選擇。他續指，就算到11月時大家到機場退稅也跟有沒有手續費沒關係，因為主要是看商店與哪一間退稅公司合作，才會決定大家怎樣退稅。

主要是看商店與哪一間退稅公司合作，才會決定大家怎樣退稅。（AI生成圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略