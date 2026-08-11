日本免稅密封袋千萬別亂拆　小紅書網民：以為沒問題　直到被抽查

日本｜旅遊｜日圓匯率持續低水，不少港人都日本旅遊時，都會購買大量戰利品回家。免稅商品在購買後都會放進密封式膠袋，一般要在日本出境後才可以拆開，但仍有不少人會偷偷打開膠袋拿出物品使用，早前就有小紅書網發文求助，指「免稅袋拆開了會被追稅嗎？」日本觀光廳指出，如果膠袋拆封便失去免稅資格，甚至會在海關被重新收取消費稅！想知有哪類免稅品可以即買即用？即看下文！



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日本免稅品｜免稅密封袋在離境前可否拆開？

大家到日本旅遊，少不免都會逛藥妝店、家電店等，只要買滿5,000日圓以上就可以免稅。一般在藥妝店購物時，店員都會把所有要免稅的產品一併包好放在密封的膠袋內，並再三提醒在離開日本出境前都不可以打開包裝。即使店員沒有說出口，在免稅膠袋上其實也已經寫明「離開日本前不要開封，如果在日本已使用將被徵收消費稅」。

有網民曾在小紅書上發文詢問「免稅袋拆開了會被追稅嗎？」，有網民則回覆指，「一直以為是沒問題的，直到我被抽到檢查了」，更直指曾目睹在旁邊過關的遊客因打開了及使用免稅品而要罰款。

日本免稅品｜出境前打開包裝要再付稅？

根據日本國土交通省觀光廳給外國旅客的官方資料顯示，旅客購買的免稅商品必須帶出境，同時切勿在日本境內打開包裝。他們又提醒，如果在日本境內消費了這些物品或打開了包裝，可能需要在離境時支付消費稅。

免稅品在離開日本出境前不可打開包裝。（AI生成圖片）

日本免稅品｜哪類商品免稅後可即使用？

根據日本國土交通省觀光廳網站指出，在日本的免稅商品主要分為「一般物品」及「消耗品」。其中家電產品、服飾、手袋等均屬「一般物品」，購物滿5,000日圓或以上即可免稅，在購入後即可於日本境內使用，但須於入境日起6個月內攜帶出境。

日本免稅品｜化妝品+藥品在出境前打開後果是怎樣？

至於食品、化妝品、藥品等，則屬於「消耗品」，必須在同一商店、同一天購買總金額達5,000日圓以上且不超過50萬日圓時，才可以免稅，並且須於入境日起30日內攜帶出境。在付款後，店員會以特定方式包裝，而這類「消耗品」不可在日本境內打開，如果在日本境內打開了包裝或使用物品，在離境時或需支付消費稅。

2026日本退稅｜全新退稅制度 哪裡可辦退稅？

日本將於2026年11月1日起採用全新的免稅制度，由現時在可免稅的商店購物時出示護照，可直接付免稅後的金額，改為購物時先付含稅金額。

大家屆時要掃描明細上的J-TaxRefund二維碼登記護照與收款帳戶，到出境時要到機場的自助通關機（KIOSK）或海關櫃檯辦理查驗，核對免稅資格沒問題後，退稅款就會直接匯入你的指定帳戶。同時，日本觀光廳亦宣布會廢除免稅品需裝袋密封及出境前不得拆封的規定、以及取消50萬日圓的免稅額上限，以鼓勵大家消費。

日本將於2026年11月1日起採用新的免稅制度。（J-TaxFree網站截圖）

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