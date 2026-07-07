東京酒店4月起住宿稅加3%　鐵路磁粉車票玩完　2027遊日必知6件事

日本｜東京｜不少港人都喜愛到日本旅遊，加上現時匯率低，吸引不少旅客到當地玩。日本東京都日前宣布將於2027年4月開始調整住宿稅制度，將會改為按住宿費的3%計算，今次調整不止酒店，民宿、青年旅館等亦都包含在內。除了住宿稅調整外，《香港01》「好食玩飛」記者亦整理了2027年遊東京必知的6件事，想知更多？即看下文！



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遊日注意！日本一直是不少港人的熱門旅遊地之一，但由今年11月起至明年將有3項新政策會調整，包括退稅新制、住宿稅調至住宿費的3%計算、東京8間鐵路公司的車票將改為二維碼車票。

東京旅遊必知事｜1.全新退稅制度 機場才可辦退稅

日本將於2026年11月1日起採用全新的免稅制度，由現時在可免稅的商店購物時出示護照，可直接付免稅後的金額，改為購物時先付含稅金額。

大家屆時要掃描明細上的J-TaxRefund二維碼登記護照與收款帳戶，到出境回去時要到機場的自助通關機（KIOSK）或海關櫃檯辦理查驗，核對免稅資格沒問題後，退稅款就會直接匯入你的指定帳戶。同時，日本觀光廳亦宣布會廢除免稅品需裝袋密封及出境前不得拆封的規定、以及取消50萬日圓的免稅額上限，以鼓勵大家消費。

日本將於2026年11月1日起採用新的免稅制度。（J-TaxFree網站截圖）

東京旅遊必知事｜2.調整住宿稅 收房價3%

日本東京都日前宣布，將於明年4月1日起調整住宿稅，由現時每人每晚固定收取100或200日圓（約5至10港元），改為根據每人每晚住宿費統一收取3％，而房價未滿1.3萬日圓（約650港元）則不用繳付。另外，今次更是首度將課稅範圍擴大至民宿、青年旅館及簡易旅館。

日本將於明年4月調整住宿稅。（AI生成圖片）

東京旅遊必知事｜3.東京8間鐵路公司改用二維碼車票

雖然大多數人去東京旅遊時會用「西瓜卡」（Suica）乘車，但仍有部分人會買實體車票。大家要注意了，JR東日本宣佈在2027年春季開始，全面取消傳統底部沾有黑色磁粉的「磁條車票」，全面改用二維碼紙票。

屆時大家過自動改閘機時，不用再把車票塞進插槽，只需在感應器上掃描二維碼就可入閘。東京8間鐵道公司包括JR東日本、京成電鐵、京急電鐵、新京成電鐵、西武鐵道、東京單軌電車、東武鐵道及北總鐵道。

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東京旅遊必知事｜4. 全新成田機場周邊娛樂城 只需3分鐘車程

如果大家到東京經成田機場的話要留意了，全新大型綜合設施「Gateway Narita」將於2027年開幕，會有體育場、娛樂購物中心、商業中心等，面積相當於10個東京巨蛋！而且這邊距離成田機場只需3分鐘車程，不論是坐「紅眼班機」到埗、抑或是臨回港前去行街購物也超方便！

東京旅遊必知事｜5.全新運動複合設施 360度水下走廊水族館

位於東京讀賣樂園旁邊的「Tokyo Giants Town」於2025年開幕，除了讀賣巨人棒球場外，大家更可到即將於2027年落成的水族館和美食街，亦是日本首個「水族館綜合棒球場」。

水族館位於棒球場左外野看台後方，可透過環形走廊從草坪外野座位進入，更設有 360度透明水下走廊，讓遊客可以享受漫步海洋的感覺。此外，水族館還將透過人行天橋與專用停車場和餐飲設施相連，確保遊客能夠以統一的方式遊覽整個巨人城綜合體。

東京旅遊必知事｜6.東京迪士尼太空山重開

東京迪士尼樂園內的超人氣遊樂設施「太空山」於2024年暫時關閉並進行翻新工程，相信有不少人已經很期待快點重開。

全新的「太空山」預計於2027年重新開放，將保留其現有的室內過山車形式，但會加入新的特色和特效，以提供更驚險刺激的「太空之旅」。大家明年去迪士尼的時候，記得去玩最新的遊樂設施了。

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