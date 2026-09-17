台北捷運爭執｜疑似港女舉中指代價多大？或犯公然侮辱罪下場慘

台灣｜台灣旅遊｜近日，Threads上流傳一段影片，一對疑似港男女在台北捷運站內因喝飲料遭保安勸阻，兩人卻不服勸阻並當場反駁，女方更在離去時向保安舉中指，並以廣東話辱罵。原來在台北，向人舉中指同樣屬違法行為，有機會觸犯《公然侮辱罪》，最高可被罰款9,000新臺幣。想知更多？即看下文！



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台北｜港人捷運站內違規喝飲料反駁後更比中指

近日，Threads上流傳一段影片，片中可見，疑似港人男女在台北捷運站與保安發生爭執，事緣該名男事主在月台喝飲料，保安隨即上前勸阻，同行的女子不斷強調男方「只喝了一口」，質疑保安為何說他「屢勸不改」，認為這樣是在冤枉他們。該名女子更反擊：「他有喝一次，有喝很多次嗎？」最後捷運人員出面化解衝突。當兩人準備搭車離去時，女方轉身對保安舉中指，並以廣東話辱罵「收Ｘ啦」。

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捷運公司已報案

影片曝光後，引起港台兩地網民熱議，直斥「收X呢兩隻字一聽就知係香港人！影衰晒！」、「到底為什麼要這麼沒禮貌啊？」，更有網民要求台北捷運報警處理，「應該直接遣返，且禁止這兩人再入境台灣！」。

據台灣媒體《三立新聞網》報道，捷運公司表示，旅客在大安站月台候車時違規飲食，保全依規定上前勸阻，過程中同行旅客比出不雅手勢。保全已前往警局報案並提告，公司將全力提供司法協助。

臺北捷運公司表示，旅客在大安站月台候車時違規飲食，保全已前往警局報案並提告，公司將全力提供司法協助。（AI生成圖）

台北｜捷運站飲食可罰7500臺幣

台灣捷運上是不能喝飲料！據《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，於捷運系統禁止飲食區內飲食、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔者，可處新臺幣1,500元（約360港元）至7,500元（約1,844港元）罰款。

據《大眾捷運法》規定，於捷運系統禁止飲食區內飲食可處最高7,500元（約1,844港元）罰鍰。（AI生成圖）

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臺北捷運官網說明，禁止飲食區範圍是以各車站閘門前的黃色標線為界，黃色標線以內均屬禁止飲食區，進入本區內一律禁止飲食，包含喝水。除非因疾病、身體不適等特殊狀況需要喝水、吃糖或吃藥，可洽服務人員尋求協助。

台北｜舉中指觸犯侮辱罪！最高可被罰款9,000新臺幣

除了喝飲料外，該名港女向保安舉中指亦屬於違法行為。台北曾有對人舉中指而被處罰的案例，翻查台媒《FTNN新聞網》報道，2024年士林地方法院曾判決一名打開車窗對人比中指的周姓男子，處以新臺幣3,000元（約740港元）罰款。

根據台灣《刑法》第309條第1項「公然侮辱罪」規定，公然侮辱人者，最高可處新臺幣9,000元（約2,200港元）罰金。

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