飛機「起降時關燈」不是要睡覺　機場提醒是緊急逃生的關鍵動作

飛機起降時，常會將機艙內的燈光調暗，這麼做的目的可不是要讓旅客開始補眠，而是與飛行安全有關的重大決定，因為調暗燈光能幫助旅客在緊急狀況發生時提高逃生效率。



台灣桃園國際機場早前在Facebook專頁說明，由於飛機起飛、降落是飛行過程中風險相對較高的時刻，為了應對可能發生的突發狀況，航空公司會在夜間或低光源環境下，主動將客艙燈光調暗，讓乘客的眼睛提前適應外部環境的較低亮度。這也是重要飛安標準作業程序（SOP）流程之一。

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當眼睛已經適應昏暗環境時，即使機艙突然斷電或發生緊急狀況，乘客仍能較快辨識逃生指示燈、地面逃生路徑及緊急出口位置。這個快速辨識的能力能有效縮短乘客的反應時間，為疏散作業爭取寶貴的黃金時間。相比之下，如果乘客的眼睛未經適應，突然面對明暗落差過大的環境變化，視線會受到嚴重影響，進而延遲逃生反應。

除了調暗客艙燈光外，飛機起降前，空服員也會要求乘客打開遮光板、收起餐桌、調直椅背及繫妥安全帶。桃園國際機場表示，這些措施同樣都是為了在緊急情況發生時，讓機組員能快速掌握機外狀況，並確保旅客能順利撤離。打開遮光板讓機組員能觀察外部環境，收起餐桌和調直椅背則能清空走道空間，繫安全帶則能在亂流或急速下降時保護乘客。

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