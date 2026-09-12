酒店免費升級房型並非幸運？員工揭潛規則：空著房間不如留好印象

無論是前往外地出差或旅遊，許多人都會事先預定酒店或民宿。不過有時候會出現實際入住時被安排的房型，竟比當初預定的更高級，此種狀況令許多旅客感到意外又困惑。



一名網友詢問，為何有時在辦理入宿時，竟能住到比預定還要高級的房型，許多旅宿業者對此解釋，主要的原因其實是排房需求，例如需保留原本的房型給團體客使用，或是集中樓層以方便清洗作業等。

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住酒店免費升等高級房型！業者曝背後潛規則

一名網友於社群平台「Threads」發文分享，自己好奇是否有民宿或酒店業者可以幫忙解答，為何有時明明已經訂好房間，辦理入住時卻突然被櫃檯升級房型，「不太相信真的只是因為心情好」？

貼文一出，有網友分享主要是因為排房需求：

「可能明天你原本這間要給團體，你住了他們隔天就要趕房間之類的！或是訂房不多，把客人集中到某幾個樓層方便統一明天打掃！反正排房的會有各種考量，一切都是內部作業方便為主」

「把你升等會比較好塞房間的話就會升等，只住一天的比較容易被升等，就像積木小的比較容易移動一樣，訂天數短的客人去配合長住客人比較容易」



對此，同樣有酒店業者出來解答：

「酒店業路過～最常升等的狀況就是排房需求，意思就是有超接，例如酒店雙人房有 ABC三種房，價錢可能是A < B < C，A可能最快賣完，C最貴不一定會剛好賣掉，但與其賣不掉，不如多接一間A或B升等到C」

「作為一個旅宿業者，房間空著也是空著的情況下，反正對我們來說都是整理一張床，我會幫客人換大間一點的」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住飯店免費升等高級房型！業者曝背後真相：「1類人」最容易被選中】