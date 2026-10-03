酒店風筒比馬桶座更髒　恐引起頭皮感染與發炎　3招健康使用方法

當我們外出旅遊，習慣使用旅館或民宿提供的生活用品，包括吹風機。然而，多位頭髮修復專家和微生物學家發出嚴厲警告：旅館房間裡的吹風機，可能就是房間內「最髒」的東西，其細菌數量甚至比馬桶沖水把手或遙控器還多，可能對頭皮和頭髮造成嚴重損害！



英國《每日快報》報導，土耳其頭髮修復專家、知名診所創辦人西尼克（Emrah Cinik）直言，這聽起來可能誇張，但許多旅館的吹風機根本就不衛生。

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吹風機比馬桶座髒？高溫潮濕成細菌真菌溫床

專家和實驗都證實了旅館吹風機的衛生疑慮：

1. 微生物滋生的絕佳環境

西尼克指出，吹風機因其高溫和潮濕的特性，為微生物創造了絕佳的繁殖溫床。吹風機經常窩藏細菌和真菌。

2. 實驗證實：比馬桶座還髒

美國廣播公司（ABC）先前進行了一項實驗，調查了洛杉磯地區 9 家旅館（涵蓋三星到五星級）。微生物學家格巴（Chuck Gerba）的檢測發現，在大多數旅館房間裡，吹風機上的細菌數量甚至比馬桶座還要多。

3. 清潔人員的盲區

微生物學家格巴認為，這個問題出現的原因是清潔人員往往只專注於清理浴室內的馬桶、浴缸和水槽等傳統「髒污區」，而忽略了吹風機。

風險警告：不只不衛生，還會導致頭髮脫落

專家警告，使用未經適當清理的公用吹風機，風險不僅在於不衛生，更會間接損害頭髮健康：

1. 引起頭皮感染與發炎

當吹風機窩藏的微生物接觸到頭皮時，會引發刺激、頭皮屑，在比較嚴重的情況下還會引起細菌或真菌感染。

2. 間接導致頭髮脫落

發炎或感染的頭皮會導致毛囊變弱，致使頭髮脫落、生長緩慢或呈現斑駁。

3. 設備過熱損傷髮質

英國毛髮學家麥金托什（Jacqui McIntosh）警告，未清潔的吹風機，出風口容易被塵埃和棉絨堵塞，會導致：

（1）熱量分布失調

頭髮某些部位會受到過多的熱量，導致頭髮乾燥、易斷和分叉。

（2）燒焦風險

設備內部的碎屑堆積可能造成過熱，增加頭髮或頭皮燒焦的風險。

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專家建議：非用不可的緊急處理法

西尼克強烈建議，人們應考慮攜帶自己的吹風機，或在旅館中讓頭髮自然風乾。

但如果你非用旅館吹風機不可，西尼克提供了以下建議作為緊急處理：

1. 檢查警訊

務必檢查出風口有沒有塵埃或棉絨堆積，若啟用時聞到發霉的味道，都是沒有清理的明顯警訊。

2. 先吹幾秒

啟用吹風機時，先讓它對著空氣吹幾秒鐘，讓最初噴出的氣體吹出一些被困住的灰塵和碎屑。

3. 保持距離

千萬不要讓吹風機太靠近你的頭皮或髮根。

專家總結，理想情況下，最好是完全避免使用旅館提供的公用吹風機。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是熱水瓶、地毯！飯店「這1物」超級髒，專家示警：細菌比馬桶還多，不說你根本想不到】