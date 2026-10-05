新皇崗口岸通關攻略｜9層路線+交通指南 有免費WiFi 15大常見Q&A

新皇崗口岸｜新皇崗口岸啟用在即！早前有消息指，口岸最快於10月12日（星期一）正式啟用。《香港01》「好食玩飛」頻道參考深圳市人民政府口岸辦公室最新的口岸專頁，為大家整理了15條必看常見問題，包括過關模式、路線、新大樓重點設施分佈到交通接駁，讓大家可以一文看清！即睇下文！



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有消息指，皇崗口岸最快將於10月12日（星期一）正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸Q&A【1】新皇崗口岸依然是24小時開放嗎？

新皇崗口岸延續舊口岸的傳統，繼續提供24小時過關服務。

新皇崗口岸Q&A【2】舊皇崗口岸和新皇崗口岸位置一樣嗎？

新口岸是在舊口岸原址及周邊區域進行重建，整體位置基本相同。

新皇崗口岸Q&A【3】旅客出入境的過關路線？

香港往深圳（入境深圳方向）：搭乘跨境大巴及其他巴士的旅客，抵達L2層落客後，可搭乘電梯前往L5層；完成深港雙方查驗後，下行至相應的接駁區域，搭乘公共交通工具前往深圳市區。

深圳往香港（出境前往香港方向）：搭乘地鐵及其他巴士的旅客，可從地下樓層搭乘電梯前往L4層；完成深港查驗後，下行至L2層港方交通接駁區域，搭乘公共交通工具前往香港市區。

新口岸已全面升級為「一地兩檢」，並實施「合作查驗、一次放行」。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸Q&A【4】新皇崗口岸採用甚麼過關模式？還需要「兩地兩檢」嗎？

新口岸已全面升級為「一地兩檢」，並實施「合作查驗、一次放行」（即刷一次證件即可完成港深兩邊的過關手續），大幅縮短排隊與過關時間。

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新皇崗口岸Q&A【5】經常往返深港的通勤人士，有沒有快速過關優先通道？

針對經常往返深港的通勤人士，目前主要設有「免出示證件通道（刷臉過關）」等便利措施，讓過關更加快速方便。

新皇崗口岸Q&A【6】如果開車或坐私家車過關，需要下車查驗嗎？

司機不需要下車，可直接隨車進入車輛查驗區過境。除司機外，所有隨車乘客均需在落客區下車，前往夾層辦理過關手續，完成後再前往上客區上車駛離。

司機可直接隨車進入車輛查驗區過境。（資料圖片／許靖雯攝）

新皇崗口岸Q&A【7】自駕抵達皇崗口岸要如何過關？

司機可先從L2入口進入→前往L3車檢區（隨車乘客下車前往L3夾層辦理過關）→車輛完成過檢後接回乘客→再經由L2層駛往香港。

新皇崗口岸Q&A【8】深港過關最快需要多久時間？

非繁忙時間使用自助查驗通道，最快3–5分鐘即可完成過關；早晨上班繁忙時間及假日人流高峰期，過關耗時約10–15分鐘。

新皇崗口岸Q&A【9】如何在高峰期快速過關？

高峰期設有三類快速過關通道：

【1】跨境巴士及商務預約車輛專屬快速過關通道；

【2】持商務備案、高頻往返兩地的商務旅客自助優先查驗通道；

【3】長者、孕婦、殘疾人士及攜帶嬰幼兒等特別需要人士專用的人工優先通道。

新皇崗口岸Q&A【10】寵物可以隨人過關嗎？

普通貓狗等寵物不可以隨身步行經皇崗口岸旅檢大廳同步過關；僅持正規訓練證明、證件齊全的導盲犬/助聽犬可陪同殘疾人士通行。普通寵物需使用具備寵物檢疫貨運通道的口岸（如深圳灣、蓮塘），並需提前辦理晶片、疫苗及官方動物衛生證照等全套檢疫手續，依規定隔離檢疫後方可跨境。

新皇崗口岸Q&A【11】皇崗口岸服務中心位置在哪裡？有免費WiFi和免費充電嗎？

皇崗口岸便民服務中心位於L5層西北側，提供旅客諮詢指引、緊急醫療、免費WiFi、輪椅服務、失物認領、雨傘外借、緊急充電及免費飲水等多項便民服務。

皇崗口岸便民服務中心位於L5層西北側，提供旅客多項服務。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸Q&A【12】新皇崗口岸的洗手間分布於哪幾層？

【1】洗手間：分佈於B1–B4層及L1–L5層公共區域。

【2】無障礙洗手間：分佈於B1–B4層及L1–L5層公共區域。

【3】母嬰室：分佈於B1–B3層及L2、L4、L5層公共區域。

新皇崗口岸Q&A【13】去新皇崗口岸有甚麼香港交通工具？

皇崗口岸交通｜深圳5條巴士線直達聯檢樓 港深巴士地鐵接駁清單

新皇崗口岸Q&A【14】深圳過關後有甚麼地鐵線？

過關進入深圳後，可直接無縫連接深圳地鐵7號線（皇崗口岸站），並可於相鄰之「福民站」轉乘4號線或10號線前往福田中心區或深圳北站。

新皇崗口岸Q&A【15】新皇崗口岸附近有甚麼美食、商場或按摩？

新皇崗口岸｜地鐵7號、20號線13大好去處 火鍋/商場/野生動物園

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略