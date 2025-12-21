日本旅遊心得｜行李寄送酒店機場懶人包　便利店可寄購物再無煩惱

由於日圓低所以到日本大買特買已成為許多旅人的旅行目的之一，而在買了大包小包後，又或者是帶著長者或小朋友時，要搭乘地鐵、巴士到機場的同時又要再拿著多個大行李總是十分不便。



這時就可以利用日本郵局、黑貓宅急便等所提供的機場寄送服務，讓你輕鬆前往機場！若是帶著雪具、高爾夫球具等大型行李到機場也可以使用此配送服務直送酒店或雪場喔！

1. 日本郵局

寄送尺寸、重量與包裝限制

大多人都知道在日本機場有許多宅配提供行李寄送服務，但其實日本郵局也有提供相關的服務喔！無論是要將行李從住宿寄到機場，又或者是從機場寄到住宿都可以。

但郵局規定僅限寄送外觀足以識別是旅行箱/包、高爾夫球具及雪具的包裝，而且旅行箱/包的尺寸也限制長寬高總和不得超過 150 公分（雪具為 210 公分），若是29吋以上等大型行李箱可能就無法使用郵局的服務。雖然網頁上沒有記載限重，但參考日本郵局一般包裹的規定上限是 25 公斤，如果超過就要另外使用其他的寄送方式來看，控制在 25 公斤以下是較為保險的方式。

寄送費用及額外附加費用

寄送費用會依據尺寸、地區、機場等有所不同，甚至有些機場會加收額外的機場服務費，寄送前可以先到日本郵局的機場包裹費用計算網站進行估算。

只要在畫面中輸入寄出城市、欲取件機場、旅行箱/包尺寸及數量，就可以快速取得估算結果。舉例來說，若是從東京都寄到成田機場，尺寸為最大尺寸來估算，約需要 3,300 日圓（約174港元）。

交寄及取件地點

目前郵局接受直接拿到日本郵局所有分局或有配合的便利店（Lawson、MINISTOP 及 Seicomart）進行寄送。而可以取件的機場目前僅有新千歲機場、仙台機場、新潟機場、成田機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場及福岡機場。即時的更新資訊可以到日本郵局官網查詢。

所需時間及其他注意事項

要將行李寄到機場最需要注意的就是時間，如果來不及班機時間可就麻煩了。日本郵局可以透過配送所需日數查詢網站來查詢所需時間。而取件日則是預估配達日的後一日，所以大家在計算出時間後記得再加 1 日才是真的可以前往取件的時間喔！

此外，還需要特別注意各個機場的郵局窗口營業時間，有些窗口可能最早營業時間從 7:30 才開始，最晚可能 21:00 就會關閉，若是要搭乘晚班或紅眼班機者，要記得營業時間內提早取出行李。

另外還要特別注意的是，要寄送到機場的寄件單是藍色且右上角會有「空港便」字樣的專用寄件單。

如果便利店的人員不熟練的話可能會給錯單子，這時就要記得提醒店員提供正確的寄件單。依據上表所寫的各欄位填寫，其中要注意的是送達機場資料一定要填寫正確，詳細的內容可以到日本郵局官網的郵寄取件機場進行查詢並照填。此外，(5)要填寫的是這件行李預計搭乘的航班資訊，而不是預計配達時間喔！

寄出後的單據也記得要妥善保存，到機場進行取件時需出示寄件單據及個人身份證件才能夠取件。

2. ヤマト運輸／YAMATO運輸

寄送尺寸、重量與包裝限制

在日本最常見且也常被叫為「黑貓宅急便」的宅配服務商「YAMATO 運輸（ヤマト運輸）」也有提供相關的服務。而且尺寸上比郵局寬鬆許多，最大可以接受到長總和超過 200 公分以下的行李寄送。但不同尺寸的旅行箱/包有著不同的重量上限，詳細還是要依據要寄送的材積進行查詢。

此外，如果是旅行提袋及高爾夫球具一定要再另外購買宅配專用包裝袋進行包裝才能寄送，如果是行李箱的話只要不怕髒污就可以直接以行李箱寄送而無需另外購買包裝袋。如果是到各宅配站點的話可以當場購買，但如果是到宅收件或是到便利店寄件的話就要事先購買包裝好才可以喔！

寄送費用及額外附加費用

寄送費用同樣會依據尺寸、地區、機場等有所不同，寄送前可以先到機場包裹費用計算進行估算。只要在畫面左上角選取寄出城市、右邊選取欲取件機場，底下就會直接變更顯示各種尺寸的旅行箱/包的運送費用。圖中顯示的就是從關東地區寄送單一包裹至羽田機場的費用。

交寄及取件地點

目前 YAMATO 運輸的機場宅急便服務接受到指定地點收件、直接拿到 YAMATO 運輸所有營業所、便利商店、配合據點或宅配櫃等進行寄送。如果自己拿到營業所或超商還會給予額外的 100 日圓折扣優惠。而可以取件的機場目前包含了日本各大國際機場及少數國內機場，相關資訊可以到YAMATO 運輸官網查詢。

所需時間及其他注意事項

YAMATO 運輸可以透過配送所需日數查詢網站來查詢寄送所需時間，通常是最遲需要二日前寄出，部份地區也可能三日或更多，需要各別進行查詢確認。通常行李會在出發前一日寄到機場營業所，而在出發當日可在營業時間內至 YAMATO 運輸的櫃枱進行取件。

YAMATO 運輸可以指定寄件日起 10 日內的日期為取件日，因此若是情況予許下也可以提早將行李寄出，以免有任何狀況時還有緩衝時間。此外，若是搭乘的是從成田機場、羽田機場及關西國際機場出發的 ANA 航空班機，除了美國線外甚至可以直接幫忙托運行李，相關服務可以到官網了解詳情。

YAMATO 運輸可以到營業據點直接操作機台列印出寄件單，也可以直接手寫寄件單，可依據上表所寫的各欄位填寫，其中要注意的是收件者區域中的電話是要填寫「取件人」的電話，而不是配達櫃枱的電話喔！

而送達機場櫃枱的資料一定要填寫正確，詳細的內容可以到官網的郵寄取件機場進行查詢，只要點開各機場後方的「地図を見る」就會出現櫃枱地址與名稱等資料，可看著圖片照填。

同樣地，取件時一定要出示寄件單據，所以也要記得妥善保管喔！

想要輕鬆到機場搭機，來試試行李寄送服務吧！

由於日本郵局跟 YAMATO 運輸幾乎在日本全國各地都有服務據點，相較於只有在部份大城市等提供的行李宅配服務可利用性又更高了。如果是要從鄉下或轉乘多次車才會到達機場的話，不妨可以考慮這個寄送服務，以省去轉車時拿著大行李移動的不便。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】