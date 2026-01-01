2026日本旅遊｜退稅和出入境新規　避開長假期　注意事項全攻略

日本近年來已成為香港人出國的首選，不僅是因為地理位置相近，飲食文化、自然景觀、動漫特色等更成為不同於其他國家的出遊亮點。但別以為去一趟日本很簡單，其實還是有不少眉眉角角需要留意，本篇集結了出遊前需要做的功課，包含免稅退稅規定、出入境規定等，趕快往下看這篇日本行前攻略有哪些重點吧！



2026日本旅遊新制

1. 退稅新制：先付後退

2026年11月起，日本退稅制度將改為「先付後退」，先於免稅商店消費含稅價錢，購買物品時店家會登記退稅款項的接收方式，如：信用卡、銀行帳戶等，出境時前往機場或KIOSK 自助機台，檢查免稅物品及護照，確認沒問題則會啟動退款程序，將退稅金額退還給旅客。記得申請退稅的商品，要在90天內帶到日本境外喔！

目前國外旅客至日本的免稅商店消費時，只要消費金額超過5000日圓就可以於當日免稅或申請退稅（基本上只要店家有「Japan.Tax Free Shop」標誌就能夠免稅）。



2. 退稅新制：免稅商品取消金額上限及密封袋限制

目前在日本購買免稅商品時，消耗品（如：食品、藥品等）會用透明的密封袋包裝好，並且購買的當下即享有免稅價格。2026年11月起，「先付後退」新制上路後，將取消密封袋的限制，商品不再區分一般物品及消耗品，並取消過往被歸類在消耗品的上限金額規定，讓大家可以一次買齊需要的消耗品！

3. 眾多城市住宿加收「住宿稅」

自2025年開始，因應越來越多的旅日人潮，許多熱門旅遊縣市宣布開始收取「住宿稅（宿泊稅）」，或是調整住宿稅金額，希望藉此改善旅遊環境。住宿稅金額依據每個地區規定有所不同，且不用合併於住宿費用內，入住時才會現場繳納，因此建議出發前先查看當地金額，或是隨身攜帶日幣現金以防萬一！

徵收住宿稅城市：

東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市、北海道新雪谷町（二世谷）、北海道俱知安町等

2026年起徵收：北海道、沖繩、宮城、廣島、仙台市



4. 2028年入境擬「加收手續費」

日本預計於2028年起實施線上入境審查制度「JESTA」，類似美國ESTA。適用對象包括香港在內，為全球71個對日免簽國家地區，到時預計會全面取代現有系統，同樣需於入境前提供個人資訊、旅遊資料等申報，並繳交手續費，目前尚未公布金額、繳費方式等詳細資訊。希望能夠透過此方式，應對大量的觀光人潮，防範非法滯留、潛在犯罪並強化入境管理。

2025日本旅遊新制

1. 日幣發行新版鈔票使用地點限制

2024年7月日幣新鈔開始發行，舊鈔也仍然可以使用，不過一些像是售票機台、自動販賣機、投幣式機台等較容易遇到無法辨識新鈔的狀況。建議大家若遇到無法辨識新鈔的狀況時，可以至鄰近的便利商店與店家換成舊鈔使用。

2. 免稅商品須由購買者攜帶出境

自2025/4/1起，免稅商品無法跟過去一樣，在完成免稅手續後郵寄回國，必須親自攜帶回國，或是在購買時請店家寄送回國（須事先向店家確認是否有此服務）。因此大家購買免稅品時記得留意行李重量，避免超重需負擔高額費用！

3. 熊本縣取消西瓜卡等10種全國性交通IC卡

熊本縣五大公共運輸業者自2024年11月起取消Suica、PASMO、ICOCA等全國性IC卡支付服務，主要原因是更新系統費用過高難以負擔，並於2025年3月導入信用卡支付服務。 目前熊本縣大眾交通（九州產交公車、產交公車、熊本公車、熊本都市公車、熊本電鐵）乘客只能使用現金、信用卡及地區限定的「熊本熊IC卡」支付車資。

4. 入境自助通關

自2025年4月起，日本全面升級通關流程，日本三大機場羽田機場、成田機場、關西機場陸續啟用「共同自助通關機（共同Kiosk）」，旅客只要在出發前完成「Visit Japan Web」登錄並取得QRcode，便可在抵達後透過自助通關機，依據指示掃描QRcode、護照、指紋、人臉辨識，確認申報內容是否正確即可前往專用通道。讓大家能夠快速辦理入境審查、海關申報，大大減少通關時間！

赴日旅遊避開時段

什麼時間點不適合去日本旅遊？當然就是連假的時候啦！日本連假的時候不只有許多在地人會出遊觀光，JR、地鐵、熱門的觀光景點也常常人滿為患，建議大家如果想要舒適的旅遊環境，一定要避開日本假期時段，才會有比較良好的旅遊體驗喔！

1. 新年假期（2025/12/30~2026/1/3）

2025~2026的日本新年假期為2025/12/30~2025/1/3，不過多數日本公司都會提前放假，甚至有些會從聖誕節後開始放，讓員工得以避開返鄉人潮，同時慰勞員工這一年的辛勞。由於日本新年有不少習俗和活動，像是敲鐘祈福、新年參拜、跨年活動等等，也因此神社、神宮都可能會擠滿祈福的人潮。再加上過年期間也有不少店會關門休息，相對來說也會較為不方便喔！

2. 黃金週（2026/4/29~2026/5/6）

日本的黃金週從四月底至五月初，由4/29昭和之日、5/3憲法紀念日、5/4綠之日、5/5兒童之日四個國定假日組合而成的假期，不少日本人都會選擇在這段期間出遊，就連不較為郊區的地方也常常會很多人，建議大家一定要避開這段時間前往。

3. 山之日、盂蘭盆節（2026/8/11~2026/8/16）

日本的盂蘭盆節在8月中旬，2026的盂蘭盆節假期為8/13-8/16，又稱為盆休，有點類似中元節的概念，是日本人祭祖的節日。雖然並非國定假日，但有不少企業和公司會選擇在這週讓員工放長假返鄉祭祖，是僅次於元旦的節日。再加上鄰近山之日，所以建議大家可以避開8月中旬日本人返鄉的節日前往日本旅遊喔！

日本內閣府公告國定假日為8/11山之日，但由於日期接近盂蘭盆節，部分企業在8/11~8/16會彈性放假，建議大家還是避開此區段前往日本旅遊。



4. 白銀週（2026/9/19~2026/9/23）

白銀週並非每年會固定出現的連續假期，是由敬老之日、秋分之日加上周六日組成的秋季大型連休，今年剛好時間接近，敬老之日9/21、秋分之日9/23，加上周六日共有五天假期，是2026年僅次黃金週的大型連假，建議大家避開這段時間前往旅遊。

5. 2026日本國定假日

除了以上大型連假，2026日本國定假日總覽如下，大家安排行程時也可以將其考慮進去。部分國定假日日期會因各種因素有所變動，如：春分、秋分、天皇誕生日等，跟我們的農曆新年、中秋節、母親節等節日雷同，因此每年都要記得再次確認時間喔！

元旦（1/1），連假日期：2025/12/30~1/3

成人之日（1/12），連假日期：1/10~1/12

建國記念日（2/11）

天皇誕生日（2/23），連假日期：2/21~2/23

春分之日（3/20），連假日期：3/20~3/22

昭和之日（4/29），連假日期：黃金週4/29~5/06

憲法記念日（5/03），連假日期：黃金週 4/29~5/06

綠化日（5/04），連假日期：黃金週 4/29~5/06

兒童節（5/05），連假日期：黃金週 4/29~5/06

海之日（7/20），連假日期：7/18~7/20

山之日（8/11） ，連假日期：可自行接盆休8/13~8/16

敬老之日（9/21），連假日期：白銀週9/19~9/23

秋分之日（9/23），連假日期：白銀週9/19~9/23

體育之日（10/12），連假日期：10/10~10/12

文化之日（11/03）

勤勞節感謝節（11/23），連假日期：11/21~11/23

2027元旦（1/1），連假日期：12/30~2027/1/3



什麼季節玩日本最合適？

什麼季節最適合去日本呢？其實一年四季都很適合去日本體驗當地的風俗民情及日本文化，不過還是會因為地點與景色的不同而有最適合前往旅遊的時間點喔！

日本四季特色景點

春夏秋冬各有不同的景色與祭典活動！日本最受歡迎的就是賞櫻和賞楓～不少人會選擇在春季及秋季前往日本欣賞美景，夏季則適合到山林之間感受日本的自然景觀與避暑勝地，或是到海島沖繩浮淺、進行水上活動。冬季則吸引許多喜愛滑雪、泡溫泉的旅人們前往，可以說是四季都是旺季的出國熱門選項啊！

春季

賞櫻：上野公園、目黑川、萬博紀念公園、弘前公園、高田城址公園、五稜郭公園

賞花景點：足利花卉公園、礪波鬱金香公園、河內藤園、國營日立海濱公園

活動：弘前櫻花季、春之高山祭、三社祭



夏季

水上活動：神奈川、千葉、和歌山、沖繩

賞花景點：鎌倉明月院

煙火活動：長岡花火、神明花火大會

活動：青森睡魔祭、仙台七夕節、山形花笠祭、天神祭



秋季

賞楓：金澤兼六園、小石川後樂園、六義園、清水寺

銀杏：明治神宮外苑

夜晚燈海：相模湖燈光秀、名花之里燈海、花之幻想光之花之庭

日本溫泉：熱海溫泉、有馬溫泉

活動：長崎宮日節、時代祭、佐賀國際熱氣球節、秋之高山祭、唐津宮日祭



冬季

滑雪體驗：北海道、長野、新潟

日本溫泉：銀山溫泉、藏王溫泉、草津溫泉、黑川溫泉

耶誕燈飾：大阪光之饗宴、東京

感受日本年節氛圍：明治神宮、平安神宮、住吉大社

賞梅：偕樂園、小石川後樂園、北野天滿宮、太宰府天滿宮

活動：嚴島神社鎮火祭、札幌雪祭、橫手雪屋祭、十日町雪祭、弘前城雪燈籠祭



推薦大家如果是要前往日本賞櫻、賞楓的話，可以參考日本氣象株式會社、日本氣象協會相關資訊查看花況預測，或是至日本觀光局查詢相關資訊。

日本四季天氣

日本地區因為橫跨的緯度較廣，所以不同季節在不同地點需要準備的穿搭可以說是完全不同！

日本的秋季入秋之後會感覺到明顯變冷，春、秋季的日夜溫差較大，比較建議採洋蔥式穿衣法，冬季普遍溫度較低，建議需要注意保濕！

春季為「花粉季」，建議過敏者可配戴口罩；六月份為日本的梅雨季節，建議務必帶傘；八、九月份為颱風季節，務必購買旅遊保險！

北海道冬季易有暴風雪，出遊時須多加留意。

日本冬季為乾冷天氣，體感溫度上不會來的太冷，且室內空間多有暖氣，建議不用穿的太厚重，可使用洋蔥式穿衣法。



出入境海關規定

一般從香港前往日本旅遊觀光、探親或是商務目的等，入境日本90天內是不需要簽證的。但若是有工作的目的需求或是赴日留學等就需要申請其他相關簽證喔！

至於日本的出入境規定，則是要注意毒品、槍砲、爆裂物等危險物品都是一律禁止，其他如肉類製品、蔬果等則是為防範非洲豬瘟等疫情而有所限制，色情刊物等內容也一律禁止，詳情可參考日本海關官網。

1. 毒品

2. 槍械、爆裂物等危險物品

3. 生肉、肉類加工品、真空包裝肉製品、未食用完的飛機餐等

4. 未處理過的蔬菜、水果

5. 活體海鮮

6. 生蛋、蛋殼、鮮奶



另外，若攜帶物品超過免稅範圍（20萬日圓），須至日本海關課稅櫃台繳稅。攜帶現金、旅行支票及有價証券，總值在100萬日圓以上，或黃金（純度90%以上）達1公斤以上時，須另外填報「支付方式等攜帶進口申告書」。

行李規定

各家航空對於行李的規定各有不同，依照每個人所購買的航班座位也有些微的差異，像是手提行李件數、托運行李大小、重量等等，不同航空公司都有不同的規定，且如果是購買廉價航空的話，托運行李是要額外加購的喔！而行李中又有哪些行李是不能帶或是不能手提的呢？雖然各間航空規定各有差異，但只要把握住大原則基本上都是OK的～

建議需放置於隨身行李的物品：

1. 行動電源、鋰電池（需放置於隨身行李，不可以放在頭頂行李架，上機後需放在視線所及之處，攜帶容量不能超過160Wh，且航行途中禁止使用）

2. 筆記型電腦

3. 液體、膠狀及噴霧類物品（單瓶需小於100ml，全部液體量需小於1公升，並置於20x20可密封的透明塑膠袋內，每人只能攜帶一袋）

4. 自拍棒（腳架管徑需未超過1公分、可伸縮，收合後高度需小於60公分）

5. 雨傘（摺疊雨傘可以隨身攜帶或放置托運行李，長柄雨傘需託運）

6. 醫藥品（處方藥品需有證件或其他證明可驗證）

7. 打火機（僅能放置於隨身行李，一個為限）



需放置於托運行李的物品：

1. 超過100毫升的液體（包含液體、膠狀及噴霧類物品，如：化妝水、洗髮精、沐浴乳，每人託運量需小於2公升）

2. 刀類用品（僅能放置於托運行李，如：水果刀、指甲剪、美工刀等）

3. 腳架（腳架或自拍棒等管徑大於1公分以上且收合後高度超過60公分以上者需託運，若尺寸小於此規定者可置於隨身行李中

4. 運動用品（可能構成攻擊性物品的運動用品，如：球棒、高爾夫球桿等）



禁止攜帶的違禁品：

除了上一段出入境海關不能帶的物品之外，以下這些物品也不能攜帶！

1. 潛水用氧氣瓶、噴漆、殺蟲劑等壓縮氣體及危險液體

2. 不能拔除電池的離子夾、捲髮器等電子用品（無線電捲棒、無線離子夾、無線吹風機）

3. 即凍冰袋



如需攜帶美髮電子產品，可攜帶插電式電器（無電池）攜帶及託運皆可，或是可拆卸鋰電池電器， 主機託運電池則隨身攜帶。

為飛航安全，攜帶上機的行動電源容量不得超過160Wh（約32000 mAh），若攜帶容量為100~160Wh的行動電源則最多攜帶2個。行動電源及鋰電池禁止託運，建議放置在座位前方，用膠帶封住接點，禁止於飛行途中使用！

因各間航空公司規定各有不同，詳細行李規定請依各航空公司規定為準



日本入境紀錄卡Visit Japan Web

有出國過的朋友們想必都知道入境的時候需要填寫入境卡、海關申報單吧！但你知道其實入境紀錄卡可以提早於網絡上填寫嗎？「Visit Japan Web」是由日本政府所開發的網站，可以事先辦理入境手續包含入境審查、海關申報，加速入境通關的時間，讓大家可以早點完成手續，展開旅程！

日本旅遊保險

到日本旅遊雖然方便又好玩，但最怕的就是遇到突發狀況，像是感冒、腸胃炎或意外受傷，醫療費用可能一下子就飆到好幾萬日圓！對外國人來說，如果沒有保險，臨時就醫真的會感受到「貴森森」的壓力。但其實日本目前有針對外國人推出「日本旅遊保險」，只要有保這個旅遊保險，就能用簡單的方式降低風險，安心享受旅程！

換匯

想必大家這陣子一定很常聽到日幣下跌、創新低等等的消息吧～那麼日幣可以怎麼換呢？最簡單的方式就是直接拿著現金到銀行以「現金匯率賣出」，各個銀行匯率可能稍有不同，建議大家可以先在線上查詢，再至銀行兌換日幣喔！除了直接至銀行換匯之外，還有其他幾種換匯方式，都整理在下方啦～

1. 銀行臨櫃換匯

拿著港幣／日幣現金至銀行兌換日幣／港幣，匯率請參考「現金匯率」。

2. 使用外幣帳戶換匯

外幣帳戶的優點就是可以參考照即時匯率即時換匯，等到要出發的時候再去ATM提款，不過必須要有外幣帳戶才可以喔！

3. 至外幣ATM提款

部分銀行ATM提供外幣兌換提領，不受限於銀行的營業時間皆可換匯。缺點是無法指定鈔票面額，很有可能都是大鈔。

至於要換多少日幣才夠呢？如果不含購物費的話，在日本一般餐廳吃飯一餐大約2000-4000日幣之間都算是正常，再加上交通費用等等，可以以一天花費10000日圓作計算，不夠的以信用卡支付。當然如果你沒有打算要刷信用卡、行動支付的話就得帶多一點現金以防萬一囉！

日本於2024年7月開始進行日幣改版，一萬元、五千元、千元紙鈔都換上不同的樣貌囉！雖然正處於新舊紙鈔改版階段，但舊鈔也仍可正常使用消費！不需要擔心～



免稅及退稅規定

消費稅

自2019年10月開始，日本政府將消費稅額提高至10%，部分消費則維持8%。基本上只要掌握一個原則：食品、飲料類等消費多為維持8%，生活用品類則提高至10%；另外，如果有用餐需求的話，內用的消費稅為10%，外帶則為8%，即使是在便利店的座位區用餐，也算是內用喔！

免稅規定

2026年11月新制實施前，基本上只要是使用觀光簽且入境未滿六個月的外國遊客在日本消費便能夠使用免稅制度（如果是長期停留的就不算在內喔！），可以免稅的產品可以分為一般物品及消耗品兩種。

一般物品包含衣服、鞋子、包包、家電用品、3C用品等，只要消費時未稅價格高於5000日圓（含稅達5500日圓）以上即可適用，並請記得要在六個月之內帶出日本；消耗品的話基本上只要是使用過之後會減少的物品都算在內，包含食品、藥品、化妝品、飲料、酒類等商品，只要消費時未稅金額介於5000～500000日圓之間就符合免稅條件，並要在30天之類將物品帶出日本。需要注意的是，消耗品在日本境內不可使用，結帳後會將消耗品包入袋中不可拆封。

免稅商品分類：

一般物品（可重複使用）

種類：服飾、包包、鞋子、玩具、手錶、3C用品、家電、首飾等

免稅條件：結帳時未稅價格達5000日圓以上

使用規定：可於日本境內使用

出境時間：需於六個月內將物品帶出日本



消耗品（一次性物品）

種類：食品、飲料、藥品、化妝品、保養品等

免稅條件：結帳時未稅價格介於5000-500000日圓之間

使用規定：不可於日本境內使用，需密封包裝

出境時間：需於30日之內將物品帶出日本



*結帳時一般物品可與消耗品一同計算，但若要免稅的話，一般物品則需與消耗品一同放入袋中密封，在出境日本之前不可使用

*部分店家退稅時會另外酌收手續費



退稅規定

那麼有哪些店家可以退稅？又要如何辦理退稅呢？日本的機場是不能辦理退稅的，要辦退稅需於該購買物品的店家直接辦理，基本上只要店家有「Japan.Tax Free Shop」標誌就能夠免稅。（並非每一間店都可以免稅！）

有的店家會直接設置免稅櫃台（例如：藥妝店、唐吉軻德等連鎖店家），如果沒有免稅櫃台，於結帳時跟櫃台人員說「Tax Free」基本上店員就會知道你有退稅的需求囉！

退稅流程：

1. 確認店家有「Japan.Tax Free Shop」標誌

2. 選擇要購買的商品（需符合免稅條件）

3. 到櫃台結帳並說明需要退稅

4. 出示護照給店員（退稅時需由本人出示本人護照，若要使用信用卡結帳也必須使用本人的信用卡）

5. 支付免稅後的金額

6. 拿到商品（消耗品店員會以密封袋包裝）

部分百貨公司店家會以含稅價格計算，若要辦理退稅需至百貨公司的退稅櫃台辦理

免稅需當日辦理，若要直接進行免稅（非以含稅價格進行結帳再退稅）一定要「單次」消費未稅達5,000日圓以上，不可兩張單合併計算

日本退稅新制預計最快將於2026年實施，屆時要出國的朋友們記得查詢好相關規定



2026日本退稅新制

預計於2026年11月起開始實施，退稅流程如下

1. 於免稅商店購買免稅物品，價錢為含稅價錢

2. 購買時登記退稅款項的接收方式，如：信用卡、銀行帳戶等

3. 出境時前往機場或KIOSK自助機台，準備好免稅物品及護照

4. 確認沒問題則會啟動退款程序，將退稅金額退還給旅客

記得申請退稅的商品，要在90天內帶到日本境外喔！

取消密封袋的限制及消耗品的上限金額規定！



網絡

網絡可以說是出國必備而且非常重要、需要事先準備好的呀！不管是要將美美的照片分享到社群上，還是自由行需要查找交通資訊，沒有網絡都是沒辦法做到的！而出國的網絡種類眾多，又該如何選擇呢？別擔心，看完以下表格就能夠清楚了解優缺點，選擇適合這趟旅程的上網方式吧～

網絡可以說是出國必備而且非常重要、需要事先準備好的呀！（輕旅行官網截圖）

至於該選擇多少流量？可以先參考平常是否就有較高的網絡需求，再根據旅遊天數、旅遊的調性等等評估。如果沒有大量看影片、玩遊戲等會消耗較多流量的需求，其實不會用到太多的網絡。畢竟都出國了，也不太可能整趟旅程一直低頭滑手機吧。再加上住宿地點、較知名的旅遊景點等大部分都會提供網絡，所以小編個人是認為如果非網絡重度使用者，其實是不需要選擇吃到飽方案的。

日本旅遊APP推薦

到達日本之前也可以先做足功課！到達不熟悉的國家或是地方旅遊，常常會遇到語言溝通困難、交通路況不熟或是天氣變化等問題，這時候預先下載的APP就可以解決你的問題啦～非常推薦大家可以事先下載以備不時之需！

1. Japan Travel by NAVITIME

Japan Travel by NAVITIME對外國人非常體貼，提供13種語言，主要提供國內外人士轉乘資訊及行程安排的參考。

Japan Travel by NAVITIME對外國人非常體貼，提供13種語言，主要提供國內外人士轉乘資訊及行程安排的參考。（Japan Travel by NAVITIME APP截圖）

探索頁面有多篇主題文章及旅遊指南參考，像是美食推薦、自然景點、人氣住宿以及實用資訊分享，不僅可以更認識日本的文化，對於第一次規劃自助日本旅遊更是非常好的幫手！

Japan Travel by NAVITIME Info.

官網連結：https://japantravel.navitime.com/zh-tw/

詳細內容以官方資訊為主



2. Google地圖

Google大神應該已經不需要解釋了吧（笑），輸入現在位置及目的地就可以快速搜尋選擇最快或是最適合的交通方式並查看路線。對於不熟日本地鐵的朋友們來說真的超級方便，不僅會顯示車站月台，就連坐哪一節車廂會離出口比較近都會先告訴你！

Google地圖應該已經不需要解釋了吧（笑），輸入現在位置及目的地就可以快速搜尋選擇最快或是最適合的交通方式並查看路線。（Google地圖截圖）

對於方向感不好的朋友們也非常友善，只要開定位就可以看著導航輕鬆找到目的地。更可以參考網友們的評論做決定，像是日文不好的C編就會先查Google地圖看看店家有沒有提供中文或是英文菜單再入店，避免「盲點」的窘境發生。

Google地圖 Info.

官網連結：https://www.google.com.tw/maps/

詳細內容以官方資訊為主



3. VoiceTra

VoiceTra是由日本情報通信研究機構NICT所開發的語音翻譯APP，支援包含日文、英文、中文、韓文、泰文等31種語言。

VoiceTra是由日本情報通信研究機構NICT所開發的語音翻譯APP，支援包含日文、英文、中文、韓文、泰文等31種語言。（VoiceTra APP截圖）

當對方說了你不了解的語言時，可以透過語音即時翻譯內容來促成雙方溝通，也可以用打字的方式將所想表達的內容翻譯成所需的語言，最重要的是可以支援「反向翻譯結果」再次檢查所譯出的內容是否正確，是一款旅遊必備的APP。

VoiceTra Info.

官網連結：https://voicetra.nict.go.jp/index.html

詳細內容以官方資訊為主



其他常見問題

1. 小費制度

在日本消費不需要額外給予小費。如果想要表達感謝，可以當面以日文「阿里嘎豆」表達感謝。

2. Wi-Fi熱點

日本的主要城市及景點有多處都有提供Wi-Fi熱點連線，各大機場如成田機場、羽田機場、關西機場、新千歲機場等的航廈內皆有提供免費Wi-Fi供旅客一下飛機就能夠使用，多數酒店或住宿點也都會提供免費Wi-Fi上網，不過如果是入住民宿或是傳統的日本住宿可能就需要先向對方確認。

日本三大電信之一的Softbank就在日本廣設40萬個Wi-Fi熱點供海外遊客使用。（Softbank官網）

日本三大電信之一的Softbank就在日本廣設40萬個Wi-Fi熱點供海外遊客使用，只要將漫遊目的地設為「SoftBank」並撥打 *8180，就可以接收到密碼，可以免費使用兩週的時間。在多處車站、酒店、餐廳、咖啡館都能夠使用，相當方便！詳情可以上官網查詢。

3. 插頭、電壓

日本電壓為100V，要留意電器是否需要拿變壓器才能夠使用。不過，因香港插頭是三腳插頭，就建議要攜帶轉接頭，以免發生無法充電使用的窘境囉！

4. 行李寄放

如果有行李寄放需求的話，部分車站會有提供置物櫃可以以投幣或靠卡感應方式扣款寄放行李，酒店或飯店也多會提供寄放行李的服務，相對來說對於旅客是非常方便的。

移動距離較遠或是行李較為厚重的話，可以認清楚「Japan. Hands-Free Travel」的標誌並找到服務櫃台，可以提供托運、寄放的服務。（日本觀光局官網）

另外，如果移動距離較遠或是行李較為厚重的話，可以認清楚「Japan. Hands-Free Travel」的標誌並找到服務櫃台，可以提供托運、寄放的服務。

5. 日本禮節

日本是一個非常重視禮貌和禮節的國家，所以絕對不要吝嗇說出感謝！其他要注意的事項包含：

避免在公共場合中大聲喧嘩、講電話

盡量不要邊走邊吃

手扶梯靠左站立（大阪為靠右站立），行駛、步行靠左行駛／行走

拍照時先詢問在拍照，盡量避免拍到陌生人



6. 遊客熱線

最後一個要介紹的是希望大家都不會需要用到的專線：050-3816-2787（國際長途：+81-50-3816-2787）。如果發生事故或是遇到緊急情況不知道如何處理的話，日本國家旅遊局特別為遊客設立專線，提供全年無休的服務，且遊客熱線支援中文及英文，溝通完全沒有問題。

以上就是日本行前攻略～建議大家在到任何一個國家旅遊之前都先做好功課以防萬一遇到突發狀況，更要了解當地的風俗民情，避免成為當地人不歡迎的不及格旅客喔！相信讀完本文的你對於日本旅遊也有一定的概念與基礎啦，那就祝你此趟旅程平安順利！

