東京聖誕酒店15間推介｜近六木本／鐵塔景／新開幕／人均$383起

東京聖誕酒店推介2025！在聖誕節期間去日本除了可以浸溫泉外更有許多冬季點燈活動及聖誕燈飾！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間東京聖誕酒店，全部鄰近聖誕燈飾、餐廳等設施，人均$383起！



東京聖誕酒店推介【1】宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便。酒店客房舒適，空間感大，酒店亦設有頂層大浴場，配備室內和室外池，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯及免費雪條！

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HK$467起（標準雙人間）

地址：東京都中央區新富1-2-13

交通：寶町站步行5分鐘

東京聖誕酒店推介【2】Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）在2024年7月隆重開幕，鄰近日本橋、大丸松板屋百貨等景點及購物中心，來往車站只需步行8分鐘，地理位置極佳！酒店擁有99間客房，房間空間雖然不算大，但設備齊全，配備浴缸，房內光源亦充足。酒店亦提供24小時前台服務，就算凌晨到酒店都可以隨時入住！

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$383起（雙床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町18-3

交通：日本橋站步行8分鐘

東京聖誕酒店推介【3】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月底開幕，鄰近築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點，來往車站亦只需步行6分鐘，地理位置優越！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳、咖啡廳等設施，有許多精緻可愛的麵包及蛋糕等你打卡！

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$855起（標準大床房）

地址：東京都中央區築地4丁目7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

東京聖誕酒店推介【4】虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）

虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）於2023年開業，鄰近虎之門車站、東京鐵塔及日比谷公園，地理位置優越。酒店共有205間客房，房間設計奢華有食尚感，房間備品均採用高級品牌，更在整面落地窗前設有躺椅或梳化，可以俯瞰燈飾盡情打卡！酒店同時配備健身室及餐廳，提供一系列精緻又好吃的料理！

虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）

房價：人均HK$1,134起（特大床房）

地址：東京都港區虎之門2-6-4號

交通：虎之門站步行8分鐘

東京聖誕酒店推介【5】東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）於2024年3月開幕，除了鄰近車站，距離東京中城八重洲、丸之內及日比谷一帶等地方亦不過約15分鐘步程，對於想看聖誕燈飾的人來說超方便！酒店房間採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，套房則配有開放式客廳、用餐區及廚房。酒店設有泳池、健身室、免費自行車租借等設施及服務。

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

房價：人均HK$2,767起（城景豪華特大床房）

地址：東京都中央區銀座2-8-13

交通：銀座一丁目步行4分鐘

東京聖誕酒店推介【6】迦努東京（Janu Tokyo）

迦努東京（Janu Tokyo）於2024年3月開業，是安縵旗下新品牌迦努的第一間酒店。酒店坐落於六本木，在聖誕期間更可以看到六本木東京中城的80萬顆藍白燈飾，非常浪漫！酒店提供122間客房及套房，配備露台、浴缸、特大床、咖啡機等設施，部分房間更享有東京塔景觀！酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等設施。

迦努東京（Janu Tokyo）

房價：人均HK$4,059起（豪華特大床房；包早餐）

地址：東京都港區麻布台1-2-2

交通：神谷町站步行6分鐘

東京聖誕酒店推介【7】安縵東京（Aman Tokyo）

安縵東京（Aman Tokyo）在近日公布的全球最佳酒店中排名第7，是東京奢華酒店之一。酒店客房採用和室，加上傳統日本紙門的設計，融入現代化的奢華家居，落地大玻璃可欣賞東京24小時的美景，房間內的深泡式浴缸，同樣坐擁無敵景觀，絕對可以好好放鬆！酒店附設公共浴池、健身室、Spa等設施。

安縵東京（Aman Tokyo）

房價：人均HK$6,238起（東京特大床套房；包早餐）

地址：東京都千代田區大手町1-5-6

交通：大手町站步行3分鐘

東京聖誕酒店推介【3】Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）

Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）於2023年9月開幕，坐落於上野廣小路，鄰近上野公園，在冬季前往更可以欣賞冬季點燈！酒店均配備25間公寓式客房，設有乾濕分離浴室、完備的廚房、洗衣機等，最大的套房更備有私人桑拿，最多可容納6人入住。酒店亦設有24小時前台服務。

Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）

房價：人均HK$780起（低樓層單間公寓）

地址：東京都台東區上野3-18-11

交通：JR御徒町站步行5分鐘

東京聖誕酒店推介【4】東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）於2023年9月進駐東京澀谷，是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店設計風格相對浮誇，客房以鮮色為主調，配以落地大玻璃窗以及豪華浴室。此外，酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程，出行方便之餘亦鄰近公園通及代代木公園，在聖誕節更有澀谷「青之洞窟」聖誕燈飾！

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

房價：人均HK$922起（標準房）

地址：東京都渋谷區道玄坂2-25-12

交通：JR渋谷站步行5分鐘

東京聖誕酒店推介【5】東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）位於「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓，擁有高空優勢，將東京市景盡收眼底，在聖誕期間更有超壯觀的燈飾！酒店房間設計奢華，家具都是意大利名牌，落地玻璃有無敵美景，兩間餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理，40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平，想體驗奢華住宿，不作他選！

東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

房價：人均HK$5,037起（豪華特大床間；包早餐）

地址：東京都中央區八重洲2丁目2−1

交通：京橋站步行7分鐘

東京聖誕酒店推介【6】東京半島酒店（The Peninsula Tokyo）

東京半島酒店（The Peninsula Tokyo）坐落於丸之內商務區，可以直通地鐵站，鄰近丸之內及日比谷一帶，冬天時更可以欣賞冬季點燈及聖誕燈飾！酒店於2020年翻新，提供314間房，配備奢華浴室及浴缸、大景觀窗、衣帽間、特大床等。酒店配備健身室、室內泳池、桑拿、足浴等設施，並設有米芝蓮星級餐廳、鐵板燒及天婦羅餐廳等5家餐廳。

東京半島酒店（The Peninsula Tokyo）

房價：人均HK$2,415起（豪華特大床房）

地址：東京都千代田區有樂町1-8-1

交通：日比谷站步行1分鐘

東京聖誕酒店推介【7】東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）於2020年開幕，位於動漫集中地秋葉原附近，鄰近上野公園，在冬季前往更可以欣賞冬季點燈！酒店擁有118間客房，配備乾濕分離浴室、採光窗、電視串流媒體服務等。酒店亦提供室內和室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

房價：人均HK$545起（雙人間）

地址：東京千代田區外神田3丁目10-11

交通：末廣町站步行4分鐘

東京聖誕酒店推介【8】三井花園酒店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

三井花園酒店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）在2020年開幕，鄰近東京Midtown及六本木Hills等大型綜合設施，在冬季更可以欣賞到聖誕燈飾及活動！酒店配備274間客房，房間融合日式風格，配備浴缸、休息區等。酒店亦設有頂層餐廳及酒吧、欣賞東京鐵塔景色的露台、健身房等設施。

三井花園酒店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

房價：人均HK$589起（S型中等大床房）

地址：東京都港區六本木3-15-17

交通：六本木站步行7分鐘

東京聖誕酒店推介【9】東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）

東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）於2020年開幕，鄰近六本木，可以在聖誕期間到六本木之丘欣賞聖誕燈飾！酒店配備211間房，均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，套房則配有開放式客廳、用餐區及完備的廚房。酒店設有泳池、健身室、免費自行車租借等設施及服務。

東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）

房價：人均HK$2,354起（豪華城景特大床房；包早餐）

地址：東京都港區虎之門4-1-1

交通：神谷町站步行3分鐘

東京聖誕酒店推介【10】大倉東京酒店（The Okura Tokyo）

大倉東京酒店（The Okura Tokyo）於2019年開幕，鄰近六本木之丘，可以在聖誕期間到六本木之丘欣賞聖誕燈飾！酒店擁有496間客房，均配備奢華浴室及浴缸、景觀窗、智能房間控制系統、音響等，在房內都可以好好放鬆！酒店亦配備室內泳池、桑拿、公共浴池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

大倉東京酒店（The Okura Tokyo）

房價：人均HK$1,497起（新頤客房）

地址：東京都港區虎之門2丁目10−4

交通：神谷町站步行9分鐘

