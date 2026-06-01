東京Skyliner攻略｜成田出市區36分鐘　時間表/搭乘教學/購票優惠

東京Skyliner攻略｜去東京自由行，Skyliner絕對是不少港人由成田機場前進市區的首選交通方式！Skyliner最高時速達160公里，由成田機場出發最快只需36分鐘就直達日暮里，轉乘JR山手線極之方便。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了2026年最新Skyliner乘車指南，一文睇清票價、購買攻略、實體車票兌換教程，保證第一次搭也能輕鬆上手！



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東京成田機場特急Skyliner（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner簡介

由京成電鐵營運的特急列車「Skyliner」，往返「成田機場」與「京成上野」，以高效與舒適著稱，從機場出發前往日暮里站僅需36分鐘，抵達終點站京成上野站也只需約41分鐘，非常適合追求效率的香港旅客。

Skyliner路線圖（圖片來源：Skyliner官網）

全車採取對號入座（指定席）制度，購票時必須劃位，乘客完全不用擔心無位可坐的窘境，回程時更能安心在車上小憩；車廂內部的設備亦專為旅客貼心設計，每節車廂皆規劃了寬敞的行李專用置放空間，座位不僅舒適且空間感十足，更提供免費Wi-Fi與專用充電插座，讓您能在乘車時一邊為手機充電、一邊規劃行程。

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Skyliner車票購買攻略

Skyliner車票可以在車站的自動售票機、售票窗口購買，也可以事先於京成電鐵官網購入，線上購票省去了排隊購票的時間，可直接在自動售票機掃QR code換票，現在官網購票還有限時折扣。值得留意的是，Skyliner車票效期為購票後180天內，因此只需提前1-2個月購買即可。

車票主要分為成人票與兒童票，單程與往返票價（圖片來源：Skyliner官網）

車票主要分為成人票與兒童票，單程與往返票價整理如下 ：

成人票：

單程原價2,580日圓（約HKD$126）；

往返原價5,160日圓（約HKD$254）



兒童票（6-11歲）：

單程原價1,290日圓（約HKD$63）；

往返原價2,580日圓（約HKD$126）



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Skyliner實體車票兌換教學

由於Skyliner全車都是指定席，網上買完票後，必須到現場兌換實體車票並劃位才能上車。成田機場第1、第2航廈都設有取票點。

Skyliner售票櫃檯

出關後跟著鐵路指示走，認準藍色「Skyliner」大字字樣的售票櫃檯。出示手機上的線上購票憑證QR Code給服務人員，職員便會為你劃位並安排最近一班車，直接列印出實體車票。

認準藍色「Skyliner」大字字樣的售票櫃檯（圖片來源：klook）

Skyliner自動售票機

如果櫃檯大排長龍，旁邊的藍色自動售票機其實更快捷。不用擔心看不懂日文，可以跟著以下操作流程取票：

1.機器右上角切換語言為「繁體中文」或「英文」。

2.點選兌換預售票，掃描手機的QR Code。

3.在螢幕上選擇你想搭乘的班次與乘車時間，完成劃位。

4.領取實體車票即可入閘。



Skyliner自動售票機（小紅書@吧啦嘣）

Skyliner 各站搭乘位置導覽圖

初次乘搭Skyliner，擔心入到車站找不到月台在哪裡？以下為大家整理了Skyliner各大車站的導覽重點，出發前先認清以下搭車位置，入閘時自然更流暢有效率：

Skyliner成田機場第1航站樓站

Skyliner成田機場第1航站樓站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner成田機場第2、第3航站樓站

Skyliner成田機場第2、第3航站樓站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner新鎌谷站

Skyliner新鎌谷站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner青砥站

Skyliner青砥站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner日暮里站

Skyliner日暮里站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

Skyliner京成上野站

Skyliner京成上野站位置導覽圖（圖片來源：Skyliner官網）

如果看完車站導覽圖後依然搞不清方向，可以直接向各站的站務人員出示車票詢問。不過其實以上各大站點都設有非常醒目且明確的標示和地圖指引，基本上跟著路牌走都能輕鬆找到Skyliner的月台，大家大可放心！

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Skyliner平日與周末時刻表

Skyliner的班次非常頻密，基本上不用擔心等太久，不過平日與假日的詳細開車時間會有數分鐘的微調，以現場螢幕顯示為準。

成田機場-京成上野： 每日約07:23至23:00發車，每小時最多有3班車。



成田機場-京成上野時刻表（圖片來源：Skyliner）

京成上野-成田機場： 每日約05:40至20:20發車，每小時最多有3班車。



京成上野-成田機場時刻表（圖片來源：Skyliner）

下次飛東京成田，記得預先訂好Skyliner車票，落機後直奔市區，分秒必爭玩盡東京！

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