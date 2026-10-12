新皇崗口岸｜5大直通巴優惠　長者低至$25起！　永東送600張車票

新皇崗口岸直通巴｜新皇崗口岸於今日（12日）正式開通！新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，最快5分鐘即可極速通關。為配合新口岸啟用，多條24小時跨境快線同步推出優惠，長者票價更低至$25！想知更多？即看下文！



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新皇崗口岸直通巴｜永東巴士：免費送600張車票

為慶祝新皇崗口岸正式啟用，永東巴士送出600張免費車票！活動由即日起至10月18日，只要參與指定任務，即可免費領取永東巴士香港機場快線或迪士尼樂園快線車票；車票優惠價$60。

抽免費車票步驟

優惠票價：單程$60

適用支付方式：八達通、微信（掃碼付款）、支付寶（掃碼付款）

新皇崗口岸上車地點：新皇崗口岸聯檢大樓L2層

上車地點：香港國際機場、東涌東薈城



新皇崗口岸直通巴｜荃灣快綫$30

環島中港通荃灣快綫推出首月專屬單程優惠！由荃灣區直達新皇崗口岸，單程票價僅需$30。優惠毋須領取優惠券，亦沒有複雜門檻，多種支付方式都可享用。

優惠票價：單程$30 （日間）

適用支付方式：八達通、微信（掃碼付款）、支付寶（掃碼付款）

新皇崗口岸上車地點：新皇崗口岸聯檢大樓L2層

荃灣上車地點：荃灣愉景新城公共運輸交匯處（有優惠）、荃灣站南豐中心巴士總站（深夜時段無優惠）



新皇崗口岸｜直通車優惠劈價！單程$30起 免領券直達新口岸L2層

新皇崗口岸直通巴｜尖沙咀24小時跨境快線單程低至$25

尖沙咀24小時跨境快線全線行經大欖隧道，由旺角或油麻地前往新皇崗口岸，約每10至30分鐘一班；乘客若使用八達通乘車，日間時段優惠票價為$38起，長者小童更低至$25！而由新皇崗口岸返回旺角或油麻地，則約每10至20分鐘一班。

此外，每逢週末及公眾假期，指定時段的班次更會加停「西九龍文化區故宮站」，方便市民於假日出行。

優惠票價：日間時段優惠票價為$38；夜間優惠票價為$43；長者／12歲以下小童全天候$25

適用支付方式：優惠票價只限八達通

新皇崗口岸上車地點：新皇崗口岸（港方口岸區）巴士落客區

上車地點：油麻地上海街380-390號永東旅行社對出（24小時營運）、尖沙咀廣東道中港城地庫巴士總站（06:30-00:15）



新皇崗口岸直通巴｜觀塘24小時跨境快線單程$33起

觀塘24小時跨境快線單程只需約40分鐘即可直達口岸，班次提供24小時服務，由觀塘前往新皇崗口岸約每20分鐘一班，而由新皇崗口岸返回觀塘則約每10至15分鐘一班，主要途經藍田、鑽石山、觀塘APM或九龍灣等站點。使用八達通乘車的日間優惠票價為$48，深宵時段為$55。65歲或以上長者及12歲以下小童憑八達通乘車，不分時段特惠票價只需$33。

優惠票價：日間時段優惠票價為$48；夜間優惠票價為$55；長者／12歲以下小童全天候$33

適用支付方式：優惠票價只限八達通

新皇崗口岸上車地點：新皇崗口岸（港方口岸區）巴士落客區

上車地點：荷里活廣場對出、港鐵九龍灣站對面



新皇崗口岸直通巴｜全日通巴士灣仔線、旺角線低至$30！

全日通巴士推出價格優惠，由新皇崗口岸通關首班車開始執行，灣仔線、旺角線用八達通乘車或電子支付一律$30，優惠持續一個月。日間票使用時間也調整為06:01至23:59。

全日通巴士灣仔線、旺角線用八達通乘車或電子支付一律$30。（跨境全日通巴士 All China Express Bus@facebook截圖）

優惠票價：日間時段優惠票價$30

適用支付方式：八達通、微信（掃碼付款）、支付寶（掃碼付款）

新皇崗口岸上車地點：新皇崗口岸（港方口岸區）巴士落客區

上車地點：旺角線：太子鴉蘭街金輪大廈；灣仔線：會展站公共運輸交匯處



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