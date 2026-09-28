日本出境海關嚴查免稅品！台女買名牌被海關攔　3類人最易被盯上

日本旅遊｜現時日圓匯率低，加上有些名牌商品的價錢比香港便宜，不少人也會特意到日本旅遊時購買心頭好回港。早前有台灣旅客在北海道機場準備回台灣時，被多名海關人員攔下，要求查看在日本購買的名牌手袋是否真的帶離開日本境內。有網民直言早上才看到同類新聞，沒想到就發生在自己身上！想知有哪類人會被海關攔下？即看下文！



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日本出境｜台女買名牌手袋出境被海關攔

早前有台灣女網民在社交媒體Threads上發文指，自己在北海道札幌旅遊時，在市區買了一個二手名牌手袋，在機場過海關要出境的時候被多名海關人員攔下來要求查看購買的手袋。

她指，關員在查看護照並確認名字跟關員列印出來清單上的人名是一樣，便拿出平板電腦把她在境內購買的物品明細逐一展示，並指著名牌手袋與價格要求現場查驗實物。她直言，早上才看到有人在日本機場被海關攔下查驗免稅商品的新聞，沒想到隨即發生在自己身上；她亦慶幸當時並未將手袋託運。

網民購買名牌手袋後出境被海關攔截。（ok.cici.shhh@Threads）

有不少網民在貼文回覆指，因為有些人買了免稅品沒有帶離開日本，反而在日本境內販售賺到10%的消費稅差額，所以日本海關加強查驗。也有不少網民指自己也試過買完奢侈品出境被海關攔下查看相關物品。

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日本出境｜哪類人容易被海關攔下？

由於近年有不少人在日本購入奢侈品後，再在日本境內出售，以賺取當中的差額，所以當大家出境時，如果海關看到旅客曾購入高單價物品的記錄，就會有機會要求查看是否有將物品帶離開日本。

另外，同款免稅商品重複大量購買者、免稅紀錄與攜帶行李明顯不符者，例如購買大量商品卻僅攜帶極小手提行李離境者，也有機會被抽查。

旅客在日本購物奢侈品有機會被海關攔下查看。（AI成圖片）

日本出境｜沒把免稅品帶出境會受處罰？

自從日本實施免稅電子化後，店家在結帳時就會將旅客的護照資料與購買明細即時傳輸至國稅廳資料庫，海關會透過此系統獲取大家的購買紀錄。根據日本國稅廳與海關法規，出境時若未能出示免稅品且未依規定申報，將被即時追繳10%消費稅；若涉及故意境內非法轉售牟利，依《消費稅法》最高可處以1年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰金！

日本出境｜購買奢侈品後出境應如何做？

日本國稅廳免稅手續指引提到，如果旅客必須將免稅商品放入行李箱託運，千萬不可直接在航空公司櫃檯將行李送上行李傳送帶！

正確的做法是在航空公司辦理登機報到時，主動告知地勤人員行李內含有高單價免稅品；地勤為行李秤重並掛上行李條後，旅客須將行李箱推至機場的「海關檢查處（Customs Inspection）」，由海關關員開箱比對系統明細與實物。

確認無誤後，行李箱直接在海關專用通道託運，如此出境通過安檢後即使被抽查，系統亦會有託運檢驗紀錄，避免因拿不出實物而被當場追討10%消費稅。

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