深圳前海博物館10.30開幕！免費入場睇子龍鼎+寶石金冠　附交通

深圳｜前海博物館｜周末打算北上深圳打卡？位於前海的全新文化地標「前海博物館」將於本周五（30日）正式開幕，新館總佔地逾3.2萬平方米，將推出8大展覽，共展出3,000件珍貴文物，部分更是免費入場！而深圳巴士集團早前亦公布於開幕日起開通C60巴士線，方便大家可以直達博物館門口。想知要在哪裡乘坐巴士最方便？即看下文！



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前海博物館｜10.30開幕 8大展覽共展出3000件文物

深圳前海博物館將於10月30日正式開幕，以「文明之樹，時代明燈」為設計理念，坐落於前海文化藝術半島。開幕將有8大展覽，展出近3,000件國家級珍貴文物，涵蓋中國古代通史陳列、古代玉器、青花瓷等，讓大家一覽中華數千年的文明精粹與稀世珍寶。

前海博物館將於10月30日正式開幕。（圖片來源：深圳前海）

前海博物館｜有哪些免費展覽？

其中5個為免費展覽，包括「簡明中國古代通史陳列」、「瑤光映世——中國古代玉器」、「窯火凝珍——中國古代瓷器」、「心瀾澄澈——造像藝術展」，以及「文明之光·生生不息」展覽，大家透過實名預約（免費參觀）即可觀展。

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另有3大展覽為收費特展，包括「青花青——千年淬煉青花瓷特展」、「鐘鼎昭禮——禮樂文明特展」、以及「長風萬里——絲路文明特展」，可以看到多件珍貴文物，包括錯金銀雲紋銅犀尊、子龍鼎、霽青釉粉彩描金燕耳尊、鑲寶石金冠、彩繪石雕武士石刻等等。大家參觀前需要完成實名預約（收費特展購票）方可觀展，單展門票為¥80。

前海博物館｜如何預約入場？

想前往博物館，需要提前7天（不含參觀當日）下午17:00起，在官方微信小程序進行參觀預約與收費特展購票，每日票量有限，約滿即止。

預約時須填寫參觀者姓名、有效身份證件號及聯繫手機號等信息（有效身份證件包括：居民身份證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳台居民居住證、外國人永久居留身份證、護照）。

大家在參觀前需要提前預約才可入場。（大熊哥哥@小紅書）

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前海博物館｜有巴士可以直達？

深圳巴士集團早前公布將於10月30日起開通C60巴士線，大家屆時從地鐵5號線前灣公園站C口出站就能無縫銜接坐上C60線，直達博物館門口。

深圳巴士集團將於10月30日起開通C60巴士線。（深圳巴士集團公眾號截圖）

前海博物館巴士｜停靠哪些站？

前海夢工場南區（起點 / 終點）、前海泰康醫院北門、前灣公園地鐵站（連接地鐵5號線C出口）、前海博物館、前灣公園地鐵站、前海夢工場南區。

前海博物館巴士｜服務時間及票價多少？

C60巴士路線服務時間為上午9時至晚上7時。而巴士票價為¥2，可以用深圳通、嶺南通、乘車碼（微信／支付寶小程序）及常規電子支付方式。

前海博物館巴士｜在哪裡乘搭最方便？

如果大家是坐深圳地鐵前往前海博物館，可以乘地鐵5號線至前灣公園站C口出站，在出站口右側前灣公園地鐵站公交站點換乘C60專線，即可直達前海博物館。

深圳前海博物館

開放時間：周二至周日10:00—18:00（逢週一閉館）

地點：深圳市南山區前海文化藝術半島核心區域（鄰近前海石公園）

門票資訊：入場免費，特展正價門票為¥80



交通方式：

巴士：乘搭深圳地鐵5號線至前灣公園站C口出站，出站口右側前灣公園地鐵站公交站點換乘C60專線。

地鐵：乘搭深圳地鐵5號線至「桂灣站」（E出口）或「前灣站」（D出口），出站後步行即可抵達。

的士／網約車：從深圳灣口岸出發，乘搭的士或網約車直達，車程約15至20分鐘。



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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