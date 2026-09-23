深圳前海免費巴士｜50個站點隨叫隨到！直達口岸商場｜附預約攻略

深圳｜深圳免費交通｜前海有約巴｜深圳又有新免費巴士啦！深圳推出全國首條於中心城區運行的免費「前海有約巴」動態巴士，只需經手機預約，便享有點對點接駁服務。服務範圍覆蓋約50個站點，直通深圳灣口岸，並途經前海壹方匯、萬象前海等人氣商場！不過要注意，切勿做1件事，否則會被列入黑名單，無法繼續享有免費服務。想知如何乘搭「前海有約巴」動態巴士？即看下文！



👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳免費交通｜深圳前海推出免費巴士接駁服務

深圳前海推出了全國首條在中心城區運行並直通口岸的「前海有約巴」動態巴士！乘客只需透過手機簡單預約，就能享用免費點對點接駁服務，輕鬆直達深圳灣口岸以及前海多個人氣商場與熱門景點。

深圳免費交通｜預約時可選擇甚麼站點？

據內地媒體《蛇口消息報》報道，「前海有約巴」於9月18日已正式開始試營運。相對於傳統巴士，「前海有約巴」沒有固定路線，並採用12座的「藍海豚」小巴。乘客只要經程式輸入附近上車點與目的地，系統便會即時智能合併順路訂單，同時接載附近去向相同的乘客。

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

「前海有約巴」每日服務時間為早上8時至晚上8時，現時服務範圍涵蓋桂灣及前灣區，並接駁深圳灣口岸，設有約50個站點，包括前海大廈、桂灣地鐵站、桂灣公園及前海石公園等，未來更規劃擴展至媽灣區。同時亦可直達深圳前海壹方匯、萬象前海、前海卓悅INTOWN等三大商場。

深圳免費交通｜可以更改目的地？有等候時間限制？

不過需要注意！由於「前海有約巴」採用拼車模式，訂單一經確認便無法更改目的地。此外，車輛到站後最多只會等待一分鐘，建議乘客務必提前到達站點等候。若同一帳號在單日成功預約兩次卻未有上車，將會被列入黑名單，一個月內無法再次下單。

由於「前海有約巴」採用拼車模式，訂單一經確認便無法更改目的地，車輛到站後最多只會等待一分鐘。（深圳巴士集團WeChat公眾號截圖）

前海免費交通｜如何預約「前海有約巴」？

【1】關注「深圳巴士集團」微信公眾號，點擊「熱點資訊」並選擇「前海約巴」；或打開「i深圳」App，點擊「交通出行」>「巴士」>「前海有約巴」。

【2】在地圖上選擇上車點和下車點。

【3】確認出行人數、預約時間、上車點和下車點，然後提交訂單，等待系統派單。

【4】訂單成功後，可查看車輛實時位置，並請提前到站等候。

【5】上車時向司機出示乘車碼，驗證後即可免費乘車。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略